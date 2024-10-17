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最懂你的優惠！LG 官方線上商城週年慶寵愛會員
人氣票選家電最高降萬元！全館指定商品63折起 任兩件再9折
LG LINE官方帳號加碼活動 拿最高3,000元折價券！
【2024年10月17日，台北訊】無論是飯後的休閒娛樂，或是日常衣物的清潔，現代生活樣樣離不開家電，但是置換家電往往是一筆大開銷。而如同投資要抓準時機進場，購買家電也要搭上最省的優惠！即日起至10月25日，LG 官方線上商城歡慶全球會員日，不僅指定熱銷商品最高63折，更特別針對消費者最愛的明星商品祭出獨家折扣1，最高現省破萬元！任兩件特定商品組合則享9 折優惠2；搭配 LINE 官方帳號的轉盤活動，有機會獲得最高現折3,000元的優惠序號。多重優惠和折扣商品，讓你不必再苦等優惠，雙十一前搶先購買省荷包，立即享受智慧美好生活！
「週年會員日」活動網頁：https://pse.is/6jwmx3
你想要的都有優惠！
消費者票選最想享有折扣的家電 LG OLED C4、免曬衣乾衣機、除濕機都上榜！
從線下商店到線上通路，享有優惠的家電商品通常都由官方指定，而本次 LG 官方線上商城會員日為了更貼近消費者需求，透過社群舉辦投票活動，量身打造消費者「最想要獲得折扣」的商品優惠，如熱門的 LG 智慧顯示器、窄版簡約的洗乾衣機、時尚美型的除濕機和廚房家電等通通入選，超值折扣打進會員心坎裡！
- 高品質影音首選— 65吋 LG OLED evo 4K AI 語音物聯網 C4 極緻系列：LG OLED evo 4K AI 語音物聯網 C4 搭載專為 OLED 設計的 α9 第七代 AI 影音處理晶片，再加上智慧增亮引擎，讓視覺享受再進化，精準還原畫面色彩。活動期間下殺至72折，購入65吋大螢幕現省上萬元，在家也可感受劇院級的觀影體驗！
- 四季乾衣必備— LG 免曬衣乾衣機10公斤(尊爵黑)：LG 免曬衣乾衣機搭載 Heat Pump™ 技術，以除濕原理溫和乾衣，並搭配智能感測乾衣功能，可偵測衣物濕度、調節乾衣時間，避免心愛衣物過度受熱而損傷、變形，10公斤容量無論小家庭或單身族皆適用，活動期間更可用87折優惠輕鬆入手！
- 強效清潔標竿— LG CordZero™ A9 X 系列 All-in-One 蒸氣濕拖無線吸塵器(自動集塵) (雪霧白)：LG CordZero™ A9 X 系列 All-in-One 蒸氣濕拖無線吸塵器不僅具備強大蒸氣濕拖功能，可以高溫瓦解頑垢；獨特的雙渦輪氣旋，更大幅提升吸力至280W，能徹底清潔。此外，更配備自動集塵功能，避免清理集塵盒時灰塵外洩造成的二次汙染，搭配三重過濾系統及 UVC LED 紫外線殺菌，可有效減少集塵袋內細菌孳生。活動期間現折4,000元，搭配其他指定商品再享任兩件9折優惠。打造質感美觀的居家空間不是夢！
會員日下單最划算！
商品任兩件9折 再享LINE POINTS 回饋16%
除明星商品及全館指定熱銷商品享優惠價，活動期間 LG 官方線上商城指定家電另享任兩件再9折優惠3；此外，凡自 LINE 購物進入 LG 官方線上商城，結帳後可享16% LINE POINTS (上限2,500點)回饋，加入 LG LINE 官方帳號還可參與優惠券轉盤活動4，有機會獲得最高價值3,000元的現金折價券，消費滿10,000元可立即使用，新會員則再享95折優惠。快把握機會，用超值專屬的優惠入手心儀的 LG 產品！
1 適用優惠活動之商品以LG 台灣官網公告內容為準。
2 特定商品組合優惠適用新會員歡迎禮95折，但不可與其他優惠合併使用。
3 部分明星商品不適用任兩件九折優惠，詳細資訊以LG 台灣官網公告為主。
4 每個帳號限轉2次、每筆訂單僅能使用一組優惠序號。
LG OLED evo 4K AI 語音物聯網 C4 活動期間下殺至72折，購入65吋大螢幕現省上萬元
LG 免曬衣乾衣機10公斤容量無論小家庭或單身族皆適用，活動期間更可用87折優惠輕鬆入手
LG CordZero™ A9 X系列 All-in-One 蒸氣濕拖無線吸塵器具備強大蒸氣濕拖功能，活動期間現折4,000元
活動期間特定商品組合享任兩件9折優惠，凡自 LINE 購物進入 LG 官方線上商城，結帳後可享16% LINE POINTS 回饋
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LG 獲選《2024全球最佳品牌》｜LG 台灣 23/10/2024
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