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LG 公布 2025 年第二季財報
透過優化產品組合並強化營運韌性 LG 持續奠定長期質量成長的穩固基礎
【2025 年 7月 29日，台北訊】LG 電子（LG）公布 2025 年第二季綜合營收達 20.74 兆韓元（約147.73億美元），營業獲利為 6,394 億韓元（約4.55億美元）。
受到全球市場需求疲軟、美國貿易政策變動所導致的關稅負擔增加，以及市場競爭加劇所影響，營收與營業獲利皆較去年同期下滑。此外，包含物流成本在內的營運支出上漲，也壓縮了整體獲利表現。
儘管面臨挑戰，生活家電解決方案（HS）、車輛解決方案（VS）與生態解決方案（ES）三大事業部仍展現強勁表現，營收與營業獲利皆較去年同期成長，並創下歷年第二季財報新高。其中，車輛解決方案事業部更寫下歷年單季最高營收與營業獲利的成績。
相較之下，媒體娛樂解決方案（MS）事業部則因電視銷售下滑與行銷支出增加，導致出現營業虧損。不過，以 webOS 平台為基礎的廣告與內容業務持續穩定創造利潤，對整體業績貢獻日益增加。
奠定更穩固的質性成長基礎
LG 持續強化經營體質，聚焦於車用零組件與暖通空調（HVAC）等 B2B 領域，並積極擴展租賃服務、webOS 平台等非硬體業務，以及透過官方線上商城 LGE.COM 進行的直接銷售模式（D2C）。
2025年第二季，來自車輛、零組件，以及智慧工廠解決方案與暖通空調系統等 B2B 業務的營收達6.2兆韓元（約44.16億美元），年增3%。而租賃服務營收則成長18%，達到6,300億韓元（約4.49億美元）。
這些事業是 LG 持續推動產品組合轉型的核心。B2B 業務受需求波動影響較小，且是以解決方案為導向的顧客關係（Solution-based Customer Relationships），具有較高進入門檻；非硬體業務則具備經常性收入（Recurring Revenue）與高利潤率；而直接銷售（D2C）通路則有助於提升獲利能力與品牌價值。
2025年第二季各事業部表現與展望
LG 生活家電解決方案事業部（HS）
生活家電解決方案事業部第二季營收為6.59兆韓元（約46.94億美元），營業獲利為4,399億韓元（約3.13億美元），創下歷年第二季最佳成績。儘管全球消費需求疲軟、面臨關稅壓力與運輸成本上漲，該事業部仍維持強勁的全球競爭力。透過兼顧高端與大眾市場的雙軌策略，持續帶來穩健表現，租賃模式的業務持續快速擴張。營運效率與產能優化亦有助於吸收成本上升壓力，維持獲利表現。
展望未來，在競爭加劇的態勢下，市場復甦仍將趨於緩慢。生活家電解決方案事業部將持續擴展租賃服務與直接銷售（D2C）業務的拓展，並透過進一步控管成本以緩解美國關稅影響。雖預期物流成本將較2024年底與2025年初略為緩解，但事業部仍將審慎控管行銷支出，以維持甚至超越去年的營業獲利水準。
LG 媒體娛樂解決方案事業部（MS）
媒體娛樂解決方案事業部第二季營收為4.39兆韓元（約31.27億美元），營業虧損為1,917億韓元（約1.36億美元），主要受到電視銷售下滑與行銷支出增加所影響。
未來，事業部將聚焦於所有業務營運效率的提升，並積極擴展印度等全球南方市場（Global South）的佈局，因這些市場的需求相對穩健。預期 webOS 平台業務也將持續成長，未來將拓展如遊戲、數位藝術等新內容領域。
LG 車輛解決方案事業部（VS）
車輛解決方案事業部第二季表現創下歷史新高，營收達2.85兆韓元（約20.30億美元），營業獲利為1,262億韓元（約8989萬美元）。此表現受惠於穩健的積壓訂單與 OEM 車款在歐洲的銷量成長。
該事業部轉向高階車載資訊娛樂系統（IVI）的策略，大幅提升獲利能力，加上電動車零組件與車用照明系統的營運效率提升，更進一步改善財務表現。未來，事業部將透過鞏固主要客戶關係與營運改善，持續維持穩健獲利。
LG 生態解決方案事業部（ES）
生態解決方案事業部第二季營收為2.64兆韓元（約18.80億美元），營業獲利為2,505億韓元（約1.78億美元），同樣創下歷年第二季最佳表現。成長主要來自韓國家用空調需求強勁，以及商業與工業用暖通空調（HVAC）領域的持續拓展。整體銷售量增加帶動營運槓桿，進一步提升獲利。
展望下半年，生態解決方案事業部將聚焦高效節能產品的汰換需求，並擴展產品組合以推動長期成長。同時也將鎖定 AI 數據中心等新興領域，強化其商用暖通空調（HVAC）與工業冷卻系統能力（包含發電用系統），並擴大液冷解決方案（Liquid-cooling Solutions Business）的業務規模。
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防範可疑第三方詐騙聲明｜LG 台灣 24/07/2025
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