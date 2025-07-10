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LG 推出「RADIO OPTIMISM」全球品牌活動
台灣限定「美好生活電台」即日起限時開播！
攜手 KKBOX 用音樂促進社交連結 傳遞正向能量
【2025年7月10日，台北訊】在如今「科技冷漠」盛行的社會，媒體社群上顯而易見的按讚數、留言讓社交流於表面，建立真誠互動的人際關係成為挑戰。根據全球智慧生活解決方案公司 LG 的調查，68%的受訪者認為交朋友變得更加困難，約8%的人認為過去一個月完全沒有任何有意義的社交連結1。為提升人與人間的互動交流，並延續「Life’s Good」的品牌精神，LG 電子於今年推出「Radio Optimism」活動，盼透過音樂的力量，重建人與人之間更深層、真摯的情感連結；台灣 LG 更與知名音樂串流平台 KKBOX 合作，即日起至7月21日推出台灣限定的「美好生活電台」活動，希望藉由音樂和 AI 推薦選歌，拉近「社交距離」，將彼此的關心、善意傳遞出去，擴散正向能量。
台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「根據 LG 的調查，有九成的受訪者認為有意義的社交連結能創造更積極的人生態度，本次台灣特別打造『美好生活電台』活動，期望讓音樂成為傳遞心意、增進彼此聯繫的橋樑，同時擴散正面的能量和情感，共創樂觀的美好生活。」
用音樂突破隔閡！LG Radio Optimism 透過 AI 把心聲譜成專屬歌曲
延續去年推出「Optimism Your Feed」全球活動，透過演算法在社群媒體上擴散正向能量後，LG 電子今年再進一步推出全新的「Radio Optimism」品牌活動。此次活動汲取傳統廣播透過音樂與故事串聯人心的靈感，打造一個互動式平台，讓使用者只需輸入文字指示，即可輕鬆運用 AI 創作出專屬的音樂作品，並自動生成獨特的專輯封面。完成的歌曲不僅能傳送給心中重要的人，也可開放讓全球用戶一起聆聽、分享，創造客製化的互動體驗，以此促進情感交流與人際連結，實踐 LG「Life’s Good」的品牌精神 。
LG Radio Optimism 活動網站：https://radiooptimism.lg.com/
（活動網站目前提供英文與西班牙文版本，並計劃於未來幾個月內新增更多語言，以擴大全球使用者參與。）
千言萬語不如點一首歌！台灣 LG 推「美好生活電台」 AI 選曲播出每一份心意
無論是1960年代風靡全球的披頭四，或是近年颳起旋風的「韓流」，兩者皆透過音樂，跨越地域、文化與語言的隔閡，讓擁有相同愛好的人們可以在社群上互相交流、建立連結。因此，台灣LG電子復刻傳統廣播電台的「點歌環節」，推出「美好生活電台」的社群活動，邀請用戶至 KKBOX 上的專屬活動頁面點歌或透過 AI 推薦選歌，送給親朋好友或身邊重要的人，並留下一段想對他們說的話。點歌完成後，系統即會自動生成歌單，讓用戶自由分享，期望透過音樂的力量，促進人與人之間更深層的連結，打破社群媒體上人們盲目追求讚數和留言數的疏離感，推動更真誠、豐富的社交體驗。
即日起至7月21日，凡參加「美好生活電台」活動並完成指定步驟，即可抽價值超過1萬元的 LG XBOOM 360˚ 小宇宙全景聲藍牙音響、百貨禮券等多重好禮，詳細活動資訊請參考：https://event.kkbox.com/LG-RadioOptimism-2025/。讓我們在這個數位時代中重拾人際互動的連結與共鳴，一起用音樂增進彼此的情感，將心意與祝福傳播到每個地方，感受音樂帶來的力量和美好生活。
1 此調查由 Focaldata 於2025年4月29日至5月1日執行，受訪者為18至45歲，來自美國、英國、澳洲、印度與加拿大，總計共5,000位（每國1,000人），以年齡、性別與地區為基準進行代表性抽樣。
LG「Radio Optimism」活動讓使用者可輕鬆利用 AI 創作出獨特的音樂作品，提供客製化的互動體驗
台灣 LG 電子與 KKBOX 合作推出「美好生活電台」，期望透過音樂的力量，促進人與人之間更深層的連結
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