We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 明星商品大升級！WashTower™ 第二代 洗乾全 AI，護衣、節能又省時！
容量提升、全觸控中央控制液晶面板，智慧科技與極簡美型一次到位！
【2025年7月8日，台北訊】在忙碌、快節奏的現代生活裡，多數人選擇在週末一次清洗大量衣物，然而衣物材質多樣，如何快速又不傷衣料的完成洗乾衣程序，成為許多人不想面對的家務難題。智慧生活解決方案領導品牌 LG 推出明星商品——LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機第二代，強調容量升級、面寬不變的一體成型設計，搭載 AI Wash™ 智慧洗滌1與全新 AI Dry™ 智慧乾衣2雙核心技術，實現洗乾同步、高效護衣，成為家電融合科技與美學的最新傑作。
台灣 LG 電子董事長鄭淵寬分享品牌願景：「LG 認為 AI 技術必須貼近人性、融入生活節奏，這次新推出的 WashTower™ 第二代，能以 AI 智慧偵測，分析衣物重量、特性、髒汙程度等，自動調整洗衣與乾衣動作，自動配對乾衣模式並同步啟動預熱，都是為了解決消費者生活中最真實的困擾，打造更省時、更優質的高效洗衣體驗，也是我們對於情感智慧的落實。」
• LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機第二代-尊爵黑（洗衣22公斤 + 乾衣20公斤）： https://www.lg.com/tw/washer-dryers/washtower/wd-s2220b/
• LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機第二代-星辰銀（洗衣22公斤 + 乾衣20公斤）：https://www.lg.com/tw/washer-dryers/washtower/wd-s2220vm/
洗乾全 AI 智慧護衣更節能！四大升級關鍵，讓洗衣更輕鬆、省力不費時
LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機第二代正式登場，同步升級 AI 情感智慧、容量空間、操作介面與洗劑管理，帶來的不只是功能強化，更是生活品質的全面躍升。
● 洗乾全 AI，效率再突破：延續第一代廣受好評的 AI Wash™ 智慧洗滌技術，第二代 WashTower™ AI 技術再提升，除了根據衣物重量與柔軟度調整洗衣動作，更新增對汙濁度的判定最佳化洗衣動作，不僅護衣更節能。同時第二代 WashTower™ 首度導入全新 AI Dry™ 智慧乾衣，透過洗乾全 AI 智慧科技實現洗乾衣全流程智慧化。AI Dry™ 根據衣物重量、特性與濕度，智慧調整乾衣時間與動作，對應「散開、均勻、拋鬆、揉捲、舒展、撫平」六種自然晾衣動作，有效守護衣物壽命。搭載 SmartPairing™ 智慧行程配對自動搭配相應乾衣行程，洗程尾聲自動啟動預熱乾衣機，大幅減少等待時間，實現真正「洗乾一氣呵成」的高效體驗。
● 全觸控中央液晶面板，操作更直覺：升級採用 LCD 全觸控中央控制液晶面板，畫面清楚易讀、指令一目了然，並依照人體工學高度設計，操作不需彎腰或墊腳，大幅降低使用門檻。
● 容量升級，寬度不變：維持一體成形極簡流線設計，在面寬不變之下實現洗衣容量升級至22公斤、乾衣容量提升至20公斤的大突破，可洗乾同步進行，大幅節省等待時間，輕鬆應對全家衣物大量清洗或換季被單與大型床包的洗滌需求。
● 智慧洗劑投入3，洗衣更輕鬆：搭載智慧感測技術，自動添加適量的洗衣精與柔軟精，不僅避免殘留與浪費，更省去手動估量的麻煩。當洗劑需要補充時，洗衣機顯示畫面會自動跳出提醒，亦可透過 LG ThinQ® APP 接收補充通知。洗劑盒採可全拆式設計，清潔更徹底、無死角。
延續明星商品核心優勢，打造洗乾衣體驗標竿
LG WashTower™ 第二代不僅帶來四大升級亮點，更延續過往深受消費者肯定的核心優勢，從健康防護到貼心細節設計，全面守護日常洗乾衣需求：
● HeatPump™ 雙變頻熱泵除濕式乾衣技術4：以低溫熱泵除濕，溫和乾衣減少衣物縮水變形，全面守護衣物質感與壽命。
● 內建過敏防護行程：採用 LG Steam™ 蒸氣洗技術，通過英國過敏協會(BAF)認證，有效減少99.9%塵蟎過敏原5，特別適合家有過敏體質、幼兒或寵物的家庭日常使用。
● 洗衣乾衣一氣呵成：透過 LG ThinQ™ 中的 Smart Pairing 智慧行程配對，傳遞洗衣機的洗程資訊至乾衣機，自動選擇適配乾衣機行程，省去手動設定，操作更容易。
LG WashTower™ 自上市以來穩居洗乾衣機市場熱銷寶座。第二代全面升級，不只是規格強化，更象徵智慧家電邁入全方位生活解決方案的新時代——讓洗衣不再只是例行公事，而是打造高品質生活的起點。
1 實驗結果可能因衣物種類、重量和環境情況不同而異。只有使用 AI Wash 洗衣行程，並採用預設洗衣選項和預設水溫選項時，AI 感應功能才會啟動。建議每次洗滌時放入相似類型的布料（部分布料可能無法偵測），並搭配使用適量的洗滌劑以達更佳效果。
2 乾衣時間根據乾衣機和衣物的溫度和濕度改變，直到行程完成。當負載在 5 公斤以下時，AI 感應會啟動。AI Dry 乾衣僅適用於烘乾類型相似的布料，並非所有布料都能檢測到。
3 以每次洗衣重量大約4至6公斤計算，最多可以達到31次的洗衣次數，會因環境、洗衣量不同而異。
4 於2021年12月經 Intertek 測試。Heatpump dryer 採用正常行程，在負載3.83公斤衣物的條件下，與 LG 的傳統烘衣機作比較（RH13D6AVDW 與 RV13D4ASJW），能減少衣物縮水變形，且較為節能。實驗結果可能因衣物和環境條件不同而異。
5 LG SteamTM 蒸氣洗，經英國過敏協會 (BAF) 認證可有效減少99.9%塵蟎過敏原。
LG HeatPump 雙變頻熱泵除濕式乾衣技術，以低溫除濕，溫和護衣，減少衣物縮水變形
第二代 WashTower 容量加大、寬度不變，智慧科技與極簡美型一次到位
SmartPairing 智慧行程配對自動搭配相應乾衣行程，同時大幅減少等待時間
採用LG Steam 蒸氣洗技術，有效減少99.9_塵蟎過敏原
智慧感測重量，自動添加適量洗衣精與柔軟精，使用體驗再升級
升級採用 LCD 全觸控中央控制液晶面板，畫面清楚易讀，操作更直覺
- 上一步
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/lg-washtower-upgrade-new-launch-20250708.html isCopied
paste