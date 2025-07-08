【2025年7月8日，台北訊】在忙碌、快節奏的現代生活裡，多數人選擇在週末一次清洗大量衣物，然而衣物材質多樣，如何快速又不傷衣料的完成洗乾衣程序，成為許多人不想面對的家務難題。智慧生活解決方案領導品牌 LG 推出明星商品——LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機第二代，強調容量升級、面寬不變的一體成型設計，搭載 AI Wash™ 智慧洗滌1與全新 AI Dry™ 智慧乾衣2雙核心技術，實現洗乾同步、高效護衣，成為家電融合科技與美學的最新傑作。

台灣 LG 電子董事長鄭淵寬分享品牌願景：「LG 認為 AI 技術必須貼近人性、融入生活節奏，這次新推出的 WashTower™ 第二代，能以 AI 智慧偵測，分析衣物重量、特性、髒汙程度等，自動調整洗衣與乾衣動作，自動配對乾衣模式並同步啟動預熱，都是為了解決消費者生活中最真實的困擾，打造更省時、更優質的高效洗衣體驗，也是我們對於情感智慧的落實。」

• LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機第二代-尊爵黑（洗衣22公斤 + 乾衣20公斤）： https://www.lg.com/tw/washer-dryers/washtower/wd-s2220b/

• LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機第二代-星辰銀（洗衣22公斤 + 乾衣20公斤）：https://www.lg.com/tw/washer-dryers/washtower/wd-s2220vm/

洗乾全 AI 智慧護衣更節能！四大升級關鍵，讓洗衣更輕鬆、省力不費時

LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機第二代正式登場，同步升級 AI 情感智慧、容量空間、操作介面與洗劑管理，帶來的不只是功能強化，更是生活品質的全面躍升。

● 洗乾全 AI，效率再突破：延續第一代廣受好評的 AI Wash™ 智慧洗滌技術，第二代 WashTower™ AI 技術再提升，除了根據衣物重量與柔軟度調整洗衣動作，更新增對汙濁度的判定最佳化洗衣動作，不僅護衣更節能。同時第二代 WashTower™ 首度導入全新 AI Dry™ 智慧乾衣，透過洗乾全 AI 智慧科技實現洗乾衣全流程智慧化。AI Dry™ 根據衣物重量、特性與濕度，智慧調整乾衣時間與動作，對應「散開、均勻、拋鬆、揉捲、舒展、撫平」六種自然晾衣動作，有效守護衣物壽命。搭載 SmartPairing™ 智慧行程配對自動搭配相應乾衣行程，洗程尾聲自動啟動預熱乾衣機，大幅減少等待時間，實現真正「洗乾一氣呵成」的高效體驗。

● 全觸控中央液晶面板，操作更直覺：升級採用 LCD 全觸控中央控制液晶面板，畫面清楚易讀、指令一目了然，並依照人體工學高度設計，操作不需彎腰或墊腳，大幅降低使用門檻。

● 容量升級，寬度不變：維持一體成形極簡流線設計，在面寬不變之下實現洗衣容量升級至22公斤、乾衣容量提升至20公斤的大突破，可洗乾同步進行，大幅節省等待時間，輕鬆應對全家衣物大量清洗或換季被單與大型床包的洗滌需求。

● 智慧洗劑投入3，洗衣更輕鬆：搭載智慧感測技術，自動添加適量的洗衣精與柔軟精，不僅避免殘留與浪費，更省去手動估量的麻煩。當洗劑需要補充時，洗衣機顯示畫面會自動跳出提醒，亦可透過 LG ThinQ® APP 接收補充通知。洗劑盒採可全拆式設計，清潔更徹底、無死角。

延續明星商品核心優勢，打造洗乾衣體驗標竿

LG WashTower™ 第二代不僅帶來四大升級亮點，更延續過往深受消費者肯定的核心優勢，從健康防護到貼心細節設計，全面守護日常洗乾衣需求：

● HeatPump™ 雙變頻熱泵除濕式乾衣技術4：以低溫熱泵除濕，溫和乾衣減少衣物縮水變形，全面守護衣物質感與壽命。

● 內建過敏防護行程：採用 LG Steam™ 蒸氣洗技術，通過英國過敏協會(BAF)認證，有效減少99.9%塵蟎過敏原5，特別適合家有過敏體質、幼兒或寵物的家庭日常使用。

● 洗衣乾衣一氣呵成：透過 LG ThinQ™ 中的 Smart Pairing 智慧行程配對，傳遞洗衣機的洗程資訊至乾衣機，自動選擇適配乾衣機行程，省去手動設定，操作更容易。

LG WashTower™ 自上市以來穩居洗乾衣機市場熱銷寶座。第二代全面升級，不只是規格強化，更象徵智慧家電邁入全方位生活解決方案的新時代——讓洗衣不再只是例行公事，而是打造高品質生活的起點。

1 實驗結果可能因衣物種類、重量和環境情況不同而異。只有使用 AI Wash 洗衣行程，並採用預設洗衣選項和預設水溫選項時，AI 感應功能才會啟動。建議每次洗滌時放入相似類型的布料（部分布料可能無法偵測），並搭配使用適量的洗滌劑以達更佳效果。

2 乾衣時間根據乾衣機和衣物的溫度和濕度改變，直到行程完成。當負載在 5 公斤以下時，AI 感應會啟動。AI Dry 乾衣僅適用於烘乾類型相似的布料，並非所有布料都能檢測到。

3 以每次洗衣重量大約4至6公斤計算，最多可以達到31次的洗衣次數，會因環境、洗衣量不同而異。

4 於2021年12月經 Intertek 測試。Heatpump dryer 採用正常行程，在負載3.83公斤衣物的條件下，與 LG 的傳統烘衣機作比較（RH13D6AVDW 與 RV13D4ASJW），能減少衣物縮水變形，且較為節能。實驗結果可能因衣物和環境條件不同而異。

5 LG SteamTM 蒸氣洗，經英國過敏協會 (BAF) 認證可有效減少99.9%塵蟎過敏原。

LG HeatPump 雙變頻熱泵除濕式乾衣技術，以低溫除濕，溫和護衣，減少衣物縮水變形

第二代 WashTower 容量加大、寬度不變，智慧科技與極簡美型一次到位

SmartPairing 智慧行程配對自動搭配相應乾衣行程，同時大幅減少等待時間

採用LG Steam 蒸氣洗技術，有效減少99.9_塵蟎過敏原

智慧感測重量，自動添加適量洗衣精與柔軟精，使用體驗再升級

升級採用 LCD 全觸控中央控制液晶面板，畫面清楚易讀，操作更直覺