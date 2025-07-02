【2025年7月2日，台北訊】LG 電子作為全球 OLED 顯示技術的領導品牌，已連續12年榮登全球 OLED 銷售冠軍1，持續以創新實力引領全球視聽娛樂及空間美學革命。今 (2) 日，LG 以「超越視界，透見無限」為主題，攜手新媒體藝術家「吳哲宇 Che-Yu Wu」舉辦媒體娛樂影音新品上市發表會。會中宣布將正式引進全球首款透明真無線4K OLED——LG SIGNATURE OLED T 透明真無線4K AI 智慧顯示器至台灣，這款劃時代新品以顛覆性的透明顯示技術重新定義居家視覺美學，自 CES 展出後即在市場掀起熱烈討論，成為業界矚目焦點。同時展示的 2025 年新品還包含 OLED evo M5 真無線系列、G5 零間隙藝廊系列、C5 極緻系列，以及 QNED evo 智慧顯示器首款 9M 真無線系列、StanbyME 2 閨蜜機第二代等。此外，全新的 AI 智慧滑鼠遙控器、AI 功能再升級的 webOS 25，都帶來更極智便利的 LG AI 情感智慧體驗；而劇院級音效 LG Soundbar S80TR 則共同打造沉浸式家庭娛樂體驗。LG 持續以軟硬體整合的創新技術力，實踐「Life’s Good」品牌精神，引領未來智慧生活新篇章。

台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「身為全球 OLED 銷售冠軍，LG 持續以創新技術引領智慧生活。我們透過軟硬體整合與不斷優化的 AI 功能，展現在 OLED 領域的領導地位與技術實力，致力於打造更加個人化、便利的生活體驗，持續實現從家電品牌邁向智慧生活解決方案公司的轉型目標。」

連續 12 年技術領航 打造顛覆性的創新視界

LG SIGNATURE OLED T 正式登台，開啟視聽與空間融合新時代

在全球科技業界盛事 CES 展會上，LG 展出的全球首款透明真無線 4K OLED 智慧顯示器「LG SIGNATURE OLED T」，成為最受矚目焦點之一，並榮獲2024年 CES 最佳創新獎、2024年 Time 時代雜誌最佳發明、2025年 iF 設計金獎等多項國際大獎肯定。LG 重新定義一切可能，將透明顯示技術與空間完美融合，創造未來感十足的視覺饗宴。

突破大眾對顯示器的既有印象，LG 本次推出的透明 OLED 智慧顯示器，象徵面板技術的革新，並擴展了空間美學的更多可能。「LG SIGNATURE OLED T」搭載獨創的 T-Curtain Call 功能，可於透明與純黑間自由切換；在透明通透模式下，畫面與環境融為一體，帶來輕盈開放的視覺效果；切換至極緻純黑模式時，則展現出細節更清晰、對比更鮮明的 4K OLED 畫質。專為透明 OLED 所設計的 T-Contents 介面，能讓新聞、天氣與時間等實用資訊自然浮現於空間中，搭配 T-Bar 功能，透過簡潔優雅的方式呈現重點資訊，提升日常互動的美感層次。此外，T-Home、T-Objet 等功能更帶來擬真如擴增實境（AR）的沉浸式體驗，讓科技自然融入生活，開啟嶄新的視覺感官層次。

在硬體創新之外，LG SIGNATURE OLED T 亦提供可選購的組合式層架配件，讓產品更靈活地融入各式居家風格。透明面板搭配精緻結構設計，展現獨特陳列質感，讓智慧顯示器不僅是家電，更昇華為生活中的藝術焦點，詮釋科技與美感的和諧共生。

台灣室內設計專技協會理事長袁世賢表示：「LG SIGNATURE OLED T 不只是智慧顯示器，更是室內設計上的革命性突破。透明顯示技術讓它在關閉時宛如隱形，開啟時則展現令人驚艷的畫質，重新詮釋科技與空間美感的關係。」

讓 AI 更懂你！LG 最新 OLED 與 QNED 系列搭載 webOS 25作業系統

五年系統升級保證＋五大 AI 功能，打造更貼心的智慧體驗！

LG 今年全新發表的 OLED 與 QNED 系列新品皆搭載最新的 webOS 25 作業系統，並提供五年系統升級保證，確保用戶持續享有最新軟體功能與資安防護。新版 webOS 25不僅介面更加直覺流暢，也大幅強化 AI 個人化體驗，讓使用者能快速切換個人客製化設定，並提供更全面的智慧體驗，提升日常使用便利性。

LG 升級五大核心 AI 功能，將情感智慧深入日常生活，包含 AI 聲紋辨識、AI 智慧搜尋、AI 歡迎模式、AI 個人化影音設定，以及 AI 聊天機器人。其中，「AI 聲紋辨識」可透過聲音辨識使用者身分，自動切換專屬設定，並即時推薦個人化內容，打造量身打造的觀看體驗；「AI 智慧搜尋」則結合 Microsoft Copilot，能協助彙整資訊、規劃行程，讓搜尋更智慧、更貼近需求；「AI 歡迎模式」會根據觀看習慣，主動推薦符合個人偏好的影片與節目；「AI 個人化影音設定」透過分析超過16億種影像與4千萬筆音源參數，學習使用者喜好，客製個人化的畫面與音效設定；最後，「AI 聊天機器人」可搭配 AI 智慧滑鼠遙控器互動操作，協助快速調整設定、解決產品使用上的各式疑難雜症。LG 持續以 AI 技術結合 webOS 平台，讓科技更貼心、更具人性，陪伴使用者體驗每一刻的智慧美好生活。

LG 2025 OLED 再升級，四大系列陣容滿足多元生活型態

展現科技、生活美學與永續的完美平衡 定義未來影音娛樂新樣貌

2025 年度 OLED 智慧顯示器新機陣容涵蓋 OLED evo M5 真無線系列、OLED evo G5 零間隙藝廊系列、OLED evo C5 極緻系列與 B5 經典系列，不僅在影像與聲音表現上面升級，更兼顧美學設計與多元選擇，滿足不同生活風格與使用需求。

新一代 OLED evo 系列最高搭載 alpha 11第二代 AI 4K 影音處理晶片，整體 AI 運算效能較前代提升 6.7 倍2，透過深度學習演算法準確優化影像與音效表現，並結合 Dynamic Tone Mapping Pro 技術，使 HDR 影像呈現更貼近創作者原意，細節層次自然銳利；聲音方面，AI Sound Pro 結合 11.1.2 虛擬聲道技術，帶來臨場感十足的環繞音效。LG 透過自有 OLED 面板技術與 alpha AI 影音處理晶片的軟硬體整合實力，再次展現於 OLED 智慧顯示器領域中的領導地位。

其中，LG OLED evo G5 零間隙藝廊系列採用新一代自體發光面板技術與 alpha 11 第二代晶片，透過智慧增亮引擎 Ultimate 技術，整體亮度較傳統 OLED 提升3 倍3，在任何光線條件下皆能呈現清晰細緻的影像。零間隙設計實現真正的貼牆安裝，其極致工藝與頂級畫質，讓智慧顯示器如同藝術畫作般與空間優雅融合。此次同步推出 的97 吋旗艦機型，為目前業界最大尺寸的 OLED 智慧顯示器，專為頂級家庭劇院打造沉浸式觀影體驗。

LG OLED evo M5 系列則聚焦於真無線技術的突破，實現 4K 144Hz 如同有線般的高畫質與音訊的超低延遲無線傳輸，徹底擺脫線材束縛，創造俐落簡約的居家美感。無論是追求靈活空間配置、電競娛樂，或是極簡風格，M5 都提供前所未有的自由觀影體驗。LG OLED evo C5 極緻系列搭載升級版 alpha 9 第八代 AI 晶片，強化色彩準確度與音場表現，是追求效能與價值兼具的理想選擇，並提供多樣尺寸，貼近主流消費者需求。LG OLED B5 系列 支援 Dolby Vision、Dolby Atmos，並搭載 NVIDIA G-Sync、AMD FreeSync 與四組 HDMI 2.1，提供順暢的遊戲體驗，是進階娛樂的入門旗艦選擇。





LG 2025 OLED 系列從高階到入門展現完整布局， G5 擁有最亮的亮度表現與零間隙壁掛設計，如藝術品般融入居家空間，適合追求極致畫質與空間整合的族群；M5 則為重視自由度與未來感的生活風格族群而設計；C5 結合效能與彈性尺寸選擇，符合多數家庭日常使用；B5 則為新世代用戶提供高規格但易入手的 OLED 選擇。

LG 亦持續實踐永續理念，2025 OLED 系列全面採用自體發光技術取代背光模組，並導入複合纖維與再生塑料等環保材質，降低一次性資源使用，以創新科技打造兼顧永續與品質的未來生活。

此次合作的新媒體藝術家吳哲宇表示：「透過 LG 智慧顯示器細膩極致的科技與光影層次，演算法生成的數位生命自然地呼吸、敏銳感知，甚至與觀者建立情感連結。這讓顯示器不再只是播放內容的工具，而是成為藝術作的媒介，充分展現顯示技術與人文藝術交匯的無限潛能。」

LG 首款無線 QNED 登場！9M 真無線系列擺脫線制 體驗無線自由

QNED 系列多元陣容 滿足全方位居家視聽需求

LG 於 2025 年正式推出 QNED evo 9M 真無線系列，為全球首款支援 4K 144Hz 真無線影音傳輸的 QNED 智慧顯示器。承襲 OLED evo M 系列的創新理念，將真無線影音技術擴展至 QNED 系列核心產品。透過搭配專屬的真無線 4K 影音傳輸盒，無須傳輸線即可穩定傳輸高畫質與高音質內容，實現零雜訊、極簡化的居家娛樂空間配置。

LG QNED evo 9M 支援 AMD FreeSync™ Premium 及 144Hz VRR（可變更新率），在無線狀態下仍具備極低延遲與畫面穩定性，讓電競、影音或串流內容皆流暢呈現。搭載全新 alpha 9第八代 AI 4K 影音處理晶片與 Dynamic QNED 顯色技術，並通過 Intertek 認證的 100% 色彩容量4，呈現明亮細膩、層次豐富的視覺效果。Mini LED 背光與精密控光技術，進一步提升明暗對比與細節還原，使每一幀畫面皆真實動人。結合 AI 深度學習優化，可依使用者習慣調整影像與聲音設定，打造專屬的個人化娛樂體驗。纖薄俐落的外型設計，亦完美融入現代居家風格，實踐美學與功能兼備的全新視聽標準。

除9M 系列外， 2025 年度 QNED 產品線亦涵蓋 43 至 100 吋等多種尺寸選擇，滿足不同居家空間與觀影需求。其中 QNED evo 86 系列提供最大 100 吋的超大尺寸選擇，帶來極致沉浸的居家劇院體驗；QNED 82系列則提供多元配置選擇，延續卓越畫質與 AI 智慧功能，為更多家庭帶來進階的影音享受。

LG 熱銷話題閨蜜機升級回歸！StanbyME 2 閨蜜機第二代全新登場

可拆式顯示器！支援立架、壁掛與桌面模式 隨心變換，視界自由帶著走！

LG 全新發表的 StanbyME 2 閨蜜機第二代，融合首代 StanbyME 閨蜜機與 StanbyME Go 閨蜜機 樂 Go 版的設計精髓，推出可拆式顯示器，並全面升級畫質表現、支架靈活度與使用情境。支援直立式滾輪支架、壁掛模式與桌面擺放等三種擺放方式，可以自由推著走、桌上看、掛起來，甚至是背著外出，輕鬆應對客廳、臥室、廚房還到戶外等多元生活場景，隨時都能輕鬆享受高品質影音內容。

StanbyME 2 閨蜜機第二代配備 27 吋 16:9 顯示器，解析度升級至 1440p，呈現更細緻清晰的畫質表現。搭載 webOS 作業系統，內建各大串流服務，介面操作直覺流暢，支援長達約 4 小時的電池續航。從靈活的支架設計、磁吸配件，到自由變換的觀影模式，StanbyME 2 閨蜜機第二代打破空間限制，全面提升個人娛樂的行動力與自由度，不僅是一台顯示器，更是一項為現代生活量身打造的行動影音解決方案，重新定義隨處可得的視聽體驗。

音效升級新選擇，S80TR 完整 LG 劇院級 Soundbar 陣容

LG 全新推出 Soundbar S80TR，以強大聲能為家庭劇院注入震撼臨場感。採用 5.1.3 聲道設計，結合無線重低音與後環繞喇叭、中央天空聲道，支援杜比全景聲（Dolby Atmos）與 DTS:X，打造三維立體環繞音效，帶來猶如親臨現場的細膩聽覺層次。S80TR 搭載 AI 空間音效定位 Pro 與 AI 音效 Pro 技術，能依據播放內容與室內環境自動優化聲音設定，實現個人化聽覺調校。無論觀賞電影、聆聽音樂或暢玩遊戲，都能享受清晰、平衡且具臨場感的音效表現。

為兼顧空間美感與實用性，S80TR 支援 WOWCAST 無線音訊技術，能高品質傳輸聲音訊號，同時省去雜亂線材，讓空間更俐落。內建 Spotify Connect、TIDAL Connect、Chromecast 及 Apple AirPlay2 等音樂串流平台，輕鬆滿足多元播放需求，是整合效能、設計與智慧功能的理想選擇。

隨著 LG 2025新一代智慧顯示器全面升級，不論是在 OLED 或 QNED 系列皆展現科技、美學與個人化體驗的深度融合。從全球首款透明真無線 4K OLED、升級版 webOS 25作業系統，到跨裝置音效整合與行動顯示新應用，LG 持續以創新科技驅動智慧生活的無限可能，持續為使用者帶來更沉浸、便利且充滿美學價值的現代娛樂新日常。

1 根據 Omdia 市場調查，2013-2024年全球 OLED 電視出貨量所得數據。2025年台灣市場銷售產品為 OLED 智慧顯示器。

2 *根據 LG 社內比較，與同一年入門級別搭載 alpha 7 第八代 AI 影音處理晶片的智慧顯示器比較。

3 *經 LG 社內部測試，在 10% 時段下，峰值亮度比 LG OLED B5 提升 3 倍。

4 100% 色容量的定義經 Intertek 獨立驗證，面板色域容量等於或大於 DCI-P3 標準色域容量大小。

全球首款透明真無線4K OLED 智慧顯示器「LG SIGNATURE OLED T」 ，開啟視聽與空間融合新時代。

LG 全新 2025 OLED evo 系列最高搭載 alpha 11 第二代 AI 影音處理晶片。

G5 零間隙藝廊系列採用升級版 OLED 自體發光面板，搭載最新 alpha 11 第二代 AI 處理器，完美展現了 LG 的軟硬體整合實力。

LG 攜手新媒體藝術家「吳哲宇 Che-Yu Wu」，展現 LG 顯示技術與人文藝術的結合。

QNED evo 86 提供最大 100 吋的大尺寸選擇，帶來極致沉浸的居家劇院體驗，讓用戶在家也能享受震撼視覺饗宴。

LG QNED9M 真無線系列 StanbyME 2 閨蜜機第二代，體驗無線自由，打造居家簡約感。

新版 StanbyME 2 閨蜜機第二代，可以推著走、掛起來，甚至是揹著外出，到哪都可以享受高畫質內容。

2025 LG 家庭娛樂影音新品規格表