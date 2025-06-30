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全球熱銷！LG 全球首款 5K2K 電競螢幕重磅登台
神作再加一！LG 首推搭載 webOS 系統智慧電競螢幕 顛覆玩家視界
【2025年6月30日，台北訊】全球首款 5K2K 曲面雙模式專業電競螢幕1即將重磅登台！LG 以領先業界的創新實力再度刷新市場標準，推出於 CES 上備受矚目的年度重量級新品。此外，同步推出首款結合 webOS 智慧系統的 UltraGear™ Smart 系列，突破傳統電競螢幕框架，集結旗艦級畫質、極速反應與 AI 影音強化技術，打造遊戲、娛樂雙棲體驗，兩款話題新品即將於台灣正式開賣，為渴望升級戰力的玩家帶來嶄新的視覺震撼選擇。
台灣 LG 董事長鄭淵寬表示：「LG 致力於以創新技術回應使用者對智慧生活的期待。本次推出全球首款 UltraGear™ 5K2K 曲面雙模式專業電競螢幕、結合 webOS 系統的 UltraGear™ Smart 曲面智慧電競螢幕，展現我們對效能、體驗與使用情境的整合突破。未來，LG 將持續深耕 AI 與顯示技術，推出更多貼近使用者需求的智慧生活解決方案。」
• LG UltraGear™ Smart 智慧電競螢幕：
https://www.lg.com/tw/monitors/ultragear-gaming/39gx90sa-w/
• 早鳥限定！填寫問卷搶先了解全球首款 5K2K 曲面雙模式電競螢幕優惠資訊： https://www.surveycake.com/s/1MLB1
專為多元遊戲愛好者量身打造，一鍵切換更新率，自由掌握速度與畫質
LG 推出全球首款 5K2K OLED 曲面雙模式2專業電競螢幕，集多項創新技術於一身，為玩家打造兼顧畫質與速的極致遊戲體驗：
● 雙模式切換：玩家可依遊戲類型自由切換 WUHD 165Hz 高畫質模式與 WFHD 330Hz 高更新率模式，搭配內建8種畫面設定，無論是震撼視覺的經典大作，或是快節奏的競技對戰，都能精準對應，帶來完美遊戲體驗。
● 面板與畫質升級：搭載新一代 OLED 面板與 MLA+微透鏡陣列技術，亮度提升37.5%3，最高亮度達1300 nits，即使在明亮環境中也能完美呈現逼真色彩。支援 VESA DisplayHDR True Black 400、DCI-P3 98.5% (Typ.) 廣色域，讓黑暗場景與色彩細節表現更為卓越。
● 沉浸感曲面設計：45吋螢幕採用21:9畫面比例，相較於 DQHD (5120 x 1440)增加 50% 螢幕空間4，打造視野絕佳比例；800R 高曲率設計5營造完美沉浸感，讓玩家彷彿置身遊戲世界的中心，提升操作精準度與遊戲體驗深度。
● 震撼環繞音效：內建10Wx2立體聲喇叭，提供豐富立體音效，環繞感十足，配合畫面表現，帶來聲臨其境的遊戲沉浸感。
● 高效傳輸與一線供電： USB Type-C™ 連接埠支援多項設備與資料傳輸，並提供最高90W電力輸出6，一線整合影音傳輸與供電，滿足進階玩家的多重需求。
從遊戲到追劇，智慧電競螢幕全面解鎖娛樂新體驗
打破電競螢幕僅限遊戲的既定印象，LG 首推搭載 webOS 24系統的 UltraGear™ Smart 系列，讓電競螢幕也適合追劇，為玩家帶來「遊戲+串流」雙棲新選擇。
● 強悍硬體規格：LG 全新 OLED 智慧電競螢幕系列提供34吋、39吋、45吋三種尺寸選擇，滿足不同玩家的操作需求與空間配置。全新系列搭載 WQHD OLED 螢幕、240Hz 高更新率與0.03ms 急速反應時間，並支援 NVIDIA® G-SYNC® Compatible、AMD FreeSync™ Premium7，減少螢幕撕裂和畫面閃爍延遲，提供完美順暢的遊戲體驗。
800R 超高曲率提供沉浸感完美視角，簡約俐落的 L 型支架設計，大幅節省桌面空間，打造時尚簡潔的遊戲桌面，搭配六角氛圍燈與四邊極窄邊框設計，營造沉浸感十足的遊戲氛圍。配備可調式底座，支援旋轉調整、傾斜、高度調整，靈活因應玩家使用偏好。
● 智慧軟體整合：
內建 webOS 系統，整合多項人氣串流平台，無需外接電腦或主機，即可享受高畫質影音內容與體驗高效能雲端遊戲，一支遙控器即刻開啟電競全新時代。
✔ AI 影像升級：搭載 LG 獨家「AI 影像技術」，自動優化畫面內容，使人物輪廓更鮮明、去除畫面雜訊並強化景深，呈現細膩逼真的視覺效果，無論觀看遊戲或串流，皆能享受豐富的細節與逼真視覺體驗。
✔ AI 沉浸音效：智慧辨識使用情境與播放內容，透過模擬9.1聲道技術最佳化聲音表現，營造立體臨場感；同時具備語音辨識功能，能濾除環境噪音並動態優化語音清晰度，讓玩家精準掌握每個聲音細節。
雙旗艦機種上市優惠開跑，早鳥預購與限時折扣千萬別錯過！
LG UltraGear 系列電競螢幕上市優惠即將啟動，全球首款 5K2K 曲面雙模式專業電競螢幕將於 7 月在群眾集資平台「嘖嘖」獨家推出早鳥預購活動，限量開搶，邀請電競玩家搶先入手這款話題神機。另外也將於7 月 27 日舉辦體驗會，邀請職業賽車手陳意凡親臨現場示範電競遊戲，並祭出限量20台「超早鳥優惠」，給現場玩家最震撼的入手回饋。
搭載 webOS 系統的 UltraGear™ Smart 智慧電競螢幕亦將於 7月1日至 7月19日於 LG 官方線上商城展開「UltraGear 電競螢幕週」活動，UltraGear 指定新品單件享 95 折優惠，兩件則享 88 折優惠8，從電競對戰到娛樂串流，滿足各類玩家升級裝備的最佳時機，詳細資訊詳見 LG 官方網站：https://www.lg.com/tw/ultragear-launch/。
1 截至2024年12月發佈的所有 OLED 螢幕，45GX950A 是唯一具備 5K2K (5120x2160) 解析度的 OLED 螢幕。
2 「雙模式」的效能可能會因遊戲類型、電腦顯示卡規格而有不同。
3 僅限於搭載 MLA+ 的 LG OLED 電競螢幕。根據已發佈的規格，SDR 亮度比之前型號 (27GR95QE、45GR95QE) 提升 37.5%。
4 螢幕空間以水平與垂直解析度相乘計算，DQHD 解析度約為 737 萬像素，而 5K2K 則達到 1,105 萬像素，顯示面積大幅提升。
5 觀看效果可能會依與螢幕的距離及使用者的姿勢而異。
6 為正確使用供電功能，需以 USB Type-C 連接到顯示螢幕的 USB Type-C 連接埠。
7 根據網路連線情況，可能會發生錯誤或延遲。
8 優惠可與新會員95折併用，詳細活動期間、活動辦法等資訊，請以 LG 官方網站公告為準。
LG 推出首款結合 webOS 智慧系統的 UltraGear Smart 系列
LG 全球首款 5K2K 曲面雙模式專業電競螢幕將於 7 月推出早鳥預購活動
LG 官方線上商城展開「UltraGear 電競螢幕週」活動，滿足各類玩家升級裝備的最佳時機
LG 5K2K 曲面雙模式專業電競螢幕預計在7月舉辦體驗會，邀請職業賽車手陳意凡親臨現場
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