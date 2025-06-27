【2025年6月27日，台北訊】在數位浪潮驅動下，顯示技術早已深度融入日常生活，從教室、飯店、商場到展覽空間，數位看板與互動式顯示器不僅傳遞資訊，更重新定義人與場域的互動方式。根據市場研究機構預測，全球商用顯示器市場規模預計於2030年達到784.8億美元，年均成長率達6.7%1，估計此股強勁的成長動能，讓顯示技術成為推動智慧場域轉型的關鍵角色。

隨著各產業對智慧場域的需求持續升溫，全球智慧生活解決方案公司 LG 深知不同空間與情境的需求差異，因此於台灣設立 LG 商用顯示器展示中心，作為結合體驗、諮詢與規劃的一站式平台。展示中心內模擬各種場景，能透過實際操作與互動，感受顯示技術如何解決不同場域的溝通與資訊傳遞問題。近期，LG 更正式發表全新 86 吋 CreateBoard 互動式電子白板，透過智慧互動與高效能設計，全面升級教學與會議體驗，打造更高效率、更強連結性與沉浸感的智慧空間。

台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「隨著近年商用顯示需求穩健成長，LG 持續投入資源，打造完善的商用解決方案，協助企業與教育機構在數位轉型過程中更有效率與彈性。我們期盼將『Life’s Good』的品牌精神延伸至商業應用領域，成為台灣用戶最值得信賴且可靠的數位夥伴。」

LG 86 吋 CreateBoard 互動式電子白板：https://reurl.cc/nmkjXD

白板也能變身多工神器？LG CreateBoard 重磅登場，打造未來空間

隨著教育、辦公空間加速數位轉型，互動式電子白板已成為學校與企業升級智慧環境的關鍵工具。LG 觀察到市場的高度需求，推出最新 86 吋 CreateBoard 互動式電子白板，不僅畫質與音效全面升級，更內建八核心 SoC 系統晶片，支援穩定流程的多人觸控操作，大幅提升教學與簡報的效率，更為教育者與使用者打造更直覺、更沉浸的互動體驗，效能、音效、靈活性一次提升：

● 系統再升級，穩定性 UP：搭載最新 Android 14 作業系統與 NFC 感應器，同時獲得 Google 官方認證2，使用者可輕鬆連接個人雲端資料，開啟自己的教學或簡報環境。

● 八核心高效能 SoC，多工處理 UP：配備八核心處理器，就像給白板一顆超強大腦，能同時處理多種任務，不論是教學還是開會都能順暢無比。

● 立體雙聲道，音效 UP：搭載前置強力喇叭與低音炮，同時升級到雙聲道，無論坐在哪個角落都能聽得一清二楚，確保同空間人士都能準確接收訊息。

● 內建麥克風，便利性 UP：內建麥克風陣列，無需額外安裝麥克風，站在白板前開口即可清楚傳達聲音，即使在大教室或距離講者較遠的座位，也不用擔心聽不清楚。

● LG CreateBoard Lab，靈活 UP：提供多元教學工具，並支援網頁應用程式與多不同作業系統，讓教師依照使用自由切換，還能透過不同裝置同步存取資料，展現高互動操作體驗。

從教室到辦公室，LG 商用顯示器展示中心展現多元應用場景

LG 以領先的顯示技術深耕在地專業服務，將商用顯示器廣泛應用於學校、圖書館、飯店、醫療院所等地點，協助客戶打造智慧化環境，去年 LG 更與高雄市勝利國小達成了「班班有大型觸控螢幕」的目標，強化教學互動與創意實踐，成為智慧教育應用的成功典範。為展現商用顯示器的多元性，LG 打造商用顯示器展示中心，從產品展示、實境模擬，顧問諮詢與技術支援，提供一站式場景導覽，協助用戶深入理解各種應用場景，精準評估導入效益，全面推動商用顯示升級轉型。LG 未來將持續提供在地化支援與全方位產品，成為台灣數位轉型的重要推手。

【產品規格表】

產品圖 型號 86TR3DQ-B 產品名 86吋互動式白板（Google EDLA認證搭載最新Android14） 面板 螢幕尺寸（吋） 86” 面板技術 IPS 長寬比 16:9 原始解析度 3840x2160 (UHD) 更新率 60Hz 顯示器尺寸 (W x H x D) 1957 × 1171 × 100mm 重量（頂部） 54.1Kg 功能 - 硬體 內部記憶體 (eMMC) 64GB Wi-Fi/BT（內建） YES (Slot type) 功能 - 軟體 作業系統版本 (webOS) Android14(EDLA) 螢幕共享 YES 電源 供電 AC 100-240V~, 50/60Hz 音效 喇叭（內建） YES (20Wx2 + 20W) 特殊功能 疊加觸控相容性 YES 敷形塗層（電源板） YES 電源保護 YES 專用功能 -觸控 反應時間（根據 Windows 10 電腦上的「小畫家」應用程式） ≤5ms 精確度（典型值） ±1mm 介面 USB2.0 防護玻璃厚度 3.2mm (Anti-Glare) 防護玻璃透射 88% 作業系統支援 Windows10/ Windows8/Windows7/Android/Linux/macOS/Chrome 多點觸控 Max 50 points 專用功能 -創意板 CPU Octa-core A73x4 +A53x4 (A311D2) GPU Mali-G52 MP8 記憶體 (RAM) 8GB 儲存空間 64GB Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) LAN Gigabit LAN 藍牙 Bluetooth 5.2 作業系統版本 (Android) Android 14(EDLA)

1 數據來自 Grand View Research 2025年市場調查報告書。

2 連結 Google 生態系統需要擁有 Google 帳戶，在未提供 Google 服務的國家/地區，可能會有例外情況。

LG 於台灣設立商用顯示器展示中心，作為結合體驗、諮詢與規劃的平台

LG 將商用顯示器廣泛應用於學校、圖書館、飯店、醫療院所等地點，協助客戶打造智慧化環境