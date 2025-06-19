【2025年6月19日，台北訊】 LG InstaView™ 敲敲看門中門系列冰箱自上市以來，便以兼具美型與實用性的創新設計，在市場上掀起話題，不用開門就能透視的冰箱，是許多人心中的夢幻家電。然而，過往敲敲看門中門冰箱需要坪數較大的空間擺放，使得小宅族群只能忍痛放棄。今年，LG 終於不負網友的瘋狂敲碗，宣布在台推出雙門，且機身寬度僅 60 公分的窄版 LG InstaView™ 敲敲看變頻雙門冰箱，提供小宅族群質感新選擇！同時也推出容量升級的 InstaView™ 敲敲看門中門冰球冰箱782L、智慧變頻四門冰箱619L，其中敲敲看雙門冰箱及變頻四門冰箱新品皆內建「FRESH Converter™ 隨選保鮮室」，敲敲看門中門冰球冰箱則配備「Full-Convert Drawer™變溫保鮮室」，透過更完整的冰箱陣容及卓越科技，讓食材保鮮更輕鬆智慧。今年全系列新品更全面搭載「整理模式」功能，讓日常整理冰箱時，不會再被連續的提示聲干擾，整理時更加從容優雅，持續為消費者創造更貼心的智慧居家體驗。

台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「LG 觀察到近來消費者在冰箱的挑選上，除了重視容量、尺寸外，內部儲藏溫度的彈性、與居家裝潢的融合度等實用性期待也日趨重要。今年新推出的窄版 InstaView™ 敲敲看變頻雙門冰箱及兩款大容量冰箱都導入創新的保鮮室智慧應用，為食材提供專屬保鮮環境，讓欲兼顧冰箱美型與功能的消費者有更多選擇。」

● 332公升 InstaView™ 敲敲看變頻雙門冰箱｜雲朵白

https://www.lg.com/tw/refrigerators/bottom-freezer/gn-bf330wv/

● 782公升 InstaView™敲敲看門中門冰球四門冰箱｜星夜黑

https://www.lg.com/tw/refrigerators/multi-door/gr-aqc82bs/

● 619公升 智慧變頻四門冰箱｜曜石黑鏡面

https://www.lg.com/tw/refrigerators/multi-door/gv-nb61bg/

敲敲門就能夠看到裡面！誰說小空間不能享受經典？

LG 敲敲看變頻雙門冰箱完美「瘦身」！60公分窄版設計兼顧質感

LG 經典的敲敲看系列冰箱自推出以來就深受消費者喜愛，今年 LG 將卓越技術再突破，推出寬度僅 60公分的小容量 LG InstaView™ 敲敲看變頻雙門冰箱332L，將獨家專利的敲敲看設計再延伸到雙門冰箱，只需輕敲兩下，不用開門即可查看冰箱內部存放的食材，降低長時間開啟冰箱導致的冷流流失情況，兼顧節能及保鮮。更重要的是，窄版設計也讓「敲敲看」冰箱不用再侷限空間，小宅也能盡情擁抱質感與智慧兼具的生活美學。

新品 LG InstaView™ 敲敲看變頻雙門冰箱配備「FRESH Converter™ 隨選保鮮室」、「自動製冰器」及「整理模式」功能，從儲藏、保鮮到清潔，照顧到消費者對冰箱使用需求的方方面面，帶來更便利且智慧的生活體驗。

● FRESH Converter™ 隨選保鮮室：為滿足全家大小的飲食需求，家裡冰箱常同時儲放生鮮魚肉、蔬菜等不同食材，然而若未將食材放在合適的溫度下，不僅容易影響口感，更可能加速變質。LG FRESH Converter™ 隨選保鮮室分別提供肉品、魚類及蔬菜三種保鮮模式，只需滑動滑桿或按下按鈕就能調整至最佳保鮮溫度，簡化操作還能延長新鮮時間，真正實現「聰明保鮮、安心儲藏」。

● 自動製冰器：多數雙門冰箱只能靠用戶手動製冰，不僅要自己幫製冰盒倒入飲用水，倒出冰塊時可能還要費力敲打，製作和取用都相對麻煩。LG Auto Ice Maker 自動製冰器免外接水線，僅需將水注入水箱，冰箱就會自動製冰與儲冰，打開冰箱就可自在取用冰塊，隨時都能輕鬆享用冰涼飲品。

● 整理模式：為確保冰箱維持在最佳保鮮狀態，定期清潔與整理是每個家庭不可或缺的日常工作，但清潔時往往需要長時間開門，即使整理未完成，警示音仍會急促響起，干亂整理動作。LG 全系列冰箱新品貼心升級整理模式，只需一鍵啟動，冰箱將自動暫停警示音與製冷系統15分鐘，無需拔插頭、不怕警示音干擾，讓日常維護不僅輕鬆便利也更省電節能！

除此之外，敲敲看變頻雙門冰箱同樣搭載 LG 獨家的 DoorCooling™1 四方吹冷流與 Linear Cooling™ 線性冷卻技術，能大幅提升冷卻效率與溫度穩定性，為消費者提供最佳的食物保鮮解決方案。

LG 兩款大容量冰箱再進化！

敲敲看門中門冰球冰箱782L搭載變溫保鮮室、四門冰箱寬度縮減再創大空間

除窄版雙門的革新款式外，LG 亦同步推出大容量的 InstaView™ 敲敲看門中門冰球四門冰箱782L及智慧變頻四門冰箱619L新品，滿足不同生活規模的家庭需求。

● InstaView™ 敲敲看門中門冰球四門冰箱782L：搭載經典 InstaView™ 敲敲看設計，輕敲兩下即可見食材，透過門中門方便取物減少冷流流失；同時更新增五款不同顏色的氣氛燈，可藉由 ThinQ® APP 自由切換提升居家氛圍感。此外，敲敲看門中門冰球四門冰箱782L也搭載整理模式，並內建全新 Full-Convert Drawer™ 變溫保鮮室功能，依據酒類、熟食、冷飲、肉類與海鮮或冷凍食品合適的保鮮條件，提供5種溫度設定，按下按鈕即可在冷藏、冷凍間輕鬆切換。

● 智慧變頻四門冰箱619L：曜石黑鏡面低調沉穩的新色，流線型及隱藏把手的設計彰顯生活品味，內建 FRESH Converter™ 隨選保鮮室及自動製冰器，並同樣搭載整理模式，寬度還較610L的變頻四門冰箱減少8公分，用較小的體積讓容量大升級！

保鮮方面，兩款新品皆搭載 Hygiene Fresh⁺™ 鮮淨過濾系統，透過五道高效程序，可減少冰箱內部 99.999%2 常見的有害細菌。InstaView™ 敲敲看門中門冰球四門冰箱782L的冰飲霸則配備 UVnano™3 功能，每日自動清潔出水孔讓全家大小都能安心飲用。

LG 全系列冰箱搭載智慧變頻壓縮機，可大幅降低能耗，維持更靜音地高效運作，且享有10 年安心保固4；同時，LG 冰箱全系列內建 WiFi 可透過手機 ThinQ® APP 遠端操控，即便外出或旅遊，也可輕鬆掌握食材保鮮情況，藉由便利設計及功能持續引領現代家電新標準，打造更貼心、智慧的美好生活！即日起至2025年8月17日前，凡購買 LG 冰箱最高可享3000元及享券或原廠濾心5！活動詳情請洽官網：https://www.lg.com/tw/promotions/2025-summer-sp-refrigerator/

1 根據 TÜV Rheinland 測試結果，使用 LG 內部測試方法，比較 DoorCooling+™ 和 Non-DoorCooling+™ 型號，放置在邊門頂部棚架的盛水容器的溫度下降時間。此測試結果僅符合適用型號。*DoorCooling+™ 會在門打開時停止。

2 經 Intertek 確認所有過程和結果(ISO 27447 測試計劃書)。將 0.2ml 細菌溶液注入抗菌濾網，進行四小時之前後反應比較，計算細菌數量。殺菌效能是對直接注入濾網的細菌，進行計數。效果因實際使用狀況而異。

3 由 TÜV Rheinland (德國萊茵)使用內部測試方法經實驗室測試評估，該測試方法是在正常家庭使用24小時後，每小時將其暴露於機器的 UV LED 燈下10分鐘後，測量蒸餾水樣品中大腸桿菌、金黃色葡萄球菌和銅綠假單胞菌的減少情況。實際結果可能因環境條件和使用情況而不同。該產品不會治療或治癒與健康相關的疾病，也不保證該產品過濾的水不會受到影響使用者健康的微生物顆粒等污染物的影響。

4 僅對變頻壓縮機提供 10年保固。除變頻壓縮機外，產品其他部分之毀損或故障如超過 LG 台灣官網公告之保固期限，可能會收取額外費用。

5 詳細活動資訊以 LG 官網公告為主。

LG 冰箱全系列新品全面升級「整理模式」

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