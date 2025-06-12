感謝您參與「LG Styler蒸氣電子衣櫥｜奇幻淨界體驗屋 - 體驗打卡就有機會把 Styler 帶回家」抽獎活動，恭喜以下參加者。

【獎項：LG Styler 蒸氣電子衣櫥第二代 R723MB】

得獎者：蕭○煒

得獎人手機號碼：0936***223

活動辦法

1. 每人僅限一次得獎機會。

2. LG 將連繫獲獎者收取表單正本與代扣稅額匯款，完成後即會安排出貨，贈品會依照填答問券者所留寄送資訊提供贈品，恕無法更改寄送資訊。配送到達時間將可能因貨況調配、物流配送等原因影響，盡請耐心等候。

3. 依中華民國稅法規定，中獎者若為中華民國境內居住之個人，中獎者若為中華民國境內居住之個人且中獎獎項價值超過新臺幣 20,000 元(含)以上，中獎者須先負擔 10%機會中獎所得稅與2.11%二代健保。中獎者若為未成年人，應檢附戶籍謄本並提出法定代理人同意書。若得獎者不願先行繳納本項稅金，視同放棄中獎資格，且不得異議。中獎者參加本活動而需支付任何稅捐皆為中獎者之法定義務，概與主辦單位/執行單位無關。前述稅捐法規如有更新或變動者，依修正後之規定辦理。

4. 如因台灣樂金電器股份有限公司有不可抗拒之事由導致獎品內容變更，中獎人同意接受台灣樂金電器股份有限公司所安排之替代獎品，中獎者不得要求折現或轉換其他商品。