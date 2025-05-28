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橫掃CES、紅點、iF設計大獎！LG科技新品強勢登台
LG gram、Smart Monitor、CineBeam 合體打造靈感實現所
【2025年5月28日，台北訊】 LG 持續擴大科技產品佈局，憑藉創新科技與設計美學橫掃國際大獎。此次同步亮相多款話題新品－一舉奪下2025 CES 創新獎的「Smart Monitor Swing 斜槓機 （ 4K 移動式觸控智慧螢幕）」、榮獲2025 Red Dot Design Award 紅點設計大獎的「CineBeam S 小銀河 Ultra （ 4K 超短焦微型投影機）」，以及連續兩年榮獲 CES 創新獎且為世界最輕的16吋二合一翻轉觸控筆電「gram Pro 2in1」，以及全球首款 5K2K OLED 曲面電競螢幕1「UltraGear OLED GX9」，全面展現 LG 在創新技術與美學的雙重實力。新品發表會以「靈感實現所」為主題，展現 LG 為創作者打造靈感場域的長期佈局，從工作到娛樂、從個人創作到多工處理，重新定義智慧科技的美好生活樣貌。
LG 董事長鄭淵寬表示：「LG 從以人為本出發，透過 AI 與先進技術，打造更貼近生活需求的智慧生活解決方案，滿足現代用戶在工作與生活間靈活切換的需求。本次以多元產品打造靈感實現所，展現我們希望為用戶提升生活體驗的核心價值，未來 LG 也將在 AI 整合技術上持續精進，打造更智慧的數位生活。」
多工生活必備！Smart Monitor Swing 斜槓機 讓視界突破空間界線
LG Smart Monitor Swing 擁有 4K 觸控螢幕與靈活支架設計，具備多軸旋轉角度，支援傾斜、旋轉、高度調整及垂直模式，呼應多種情景需求，視角覆蓋更全面，首次亮相即獲2025 CES 創新獎與紅點設計雙獎肯定。31.5吋4K UHD IPS 螢幕，支援95% DCI-P3廣色域，提供清晰畫質與精準色彩，完美捕捉每一刻精彩內容。此外，也內建 webOS 24系統，不需外接主機即可觀看多元串流，並透過 Home Office 編輯雲端文件與收發信件。LG Switch 應用程式進一步強化使用體驗，支援畫面分割、裝置快速切換與鍵鼠共享，打造高效又靈活的居家辦公、生活娛樂環境，實現真正的斜槓日常。日前於募資平台 MYFEEL 開放早鳥預購，單月熱銷突破1,000萬，人氣熱度持續攀升。
微型也能超短焦！CineBeam S 再次突破微型投影機極限
2024年最具話題的微型投影機產品非「CineBeam Q 小銀河」莫屬，以極輕機身與 4K 高畫質席捲市場，早鳥預購時就突破2,600萬。今年 LG 也乘勝追擊推出進化雙機型：
● CineBeam S 小銀河 Ultra（超短焦 4K 微型投影機）：榮獲2025紅點設計大獎，承襲小銀河第一代的輕巧美型與真 4K 畫質，雙4W 喇叭音效，靠牆僅需39.3公分即可投影到100吋2，不僅節省空間且線材整理更俐落，打造高質感居家視聽體驗，預計於七月份開始早鳥預購。
● CineBeam Q 小銀河Plus （4K 微型投影機）：除延續第一代金屬質感外型、備受好評的360度可旋轉支架，更在核心效能上實現二大升級，升級一：亮度提升至600 ANSI 流明，大幅優化觀影體驗；升級二：全面改版內建 webOS 24智慧作業系統，整體操作更直覺且順暢，全面提升互動便利性，預計於十月份正式在台上市。
極輕，創造不被看輕！LG gram 邀請視覺設計師李君慈 Jyunccihli 引爆靈感能量
LG gram Pro 創作者系列重新定義輕薄與效能的完美平衡，除了貫徹輕薄的產品 DNA，也搭載最新 Intel® Core™ Ultra 處理器，大幅提升影像編輯與圖形處理速度，且內建雙風扇散熱系統，不需擔心過熱問題。LG 也預告將於今年第三季，推出配備 NVIDIA RTXTM 獨立顯卡機型，輕鬆應對高強度的創作需求，產品最新資訊請鎖定 LG 官網。為打造更流暢的工作流程，LG gram 更推出獨家開發的 AI 功能 - gram Chat 即時助理，「On-Device 離線版」支援在無網路環境下使用，即使剛下飛機、尚未連線，也能快速完成文件摘要與翻譯，完美運用零碎時間；「Cloud 線上版」則整合 Google Workspace 與 Microsoft 365，只需在對話框輸入關鍵字，即可搜尋雲端文件與郵件內容，還能自動撰寫信件與安排會議，彷彿有個全能隨行的即時助理，實現「隨手靈感，隨時創作」的行動創作需求。
本次更力邀視覺設計師李君慈 Jyunccihli 合作，在體驗 LG 產品一段時間後，切身感受再以「極輕，創造不被看輕」為題，量身打造獨特聯名藝術作品，汲取宇宙中的旋渦星雲、星系座標結構、自轉星球作為靈感，呼應LG 筆電、投影機、智慧螢幕三大科技產品的技術實力。李君慈 Jyunccihli 也分享使用心得：「這次體驗的三樣產品 LG gram 、Smart Monitor 與 CineBeam S 小銀河 Ultra 是很好的靈感產生器，在創作的過程中，藉由這三個產品加成就像是原本手中只有12色蠟筆，突然變成了24色，也讓創作過程更加順暢高效。」
「LG Create the Beauty 創作競賽」開跑！官網商城限時優惠同步登場
即日起至6月30日，LG 舉辦 Create the Beauty 創作比賽，將分為：「自由創作組（原創組）」與「創作接力組（二創組）」，由視覺設計師李君慈 Jyunccihli 領銜進行創作示範，號召設計新秀與創作愛好者一同發揮想像力。得獎者將有機會獲得最新 LG gram Pro 極致輕薄 AI 筆電、Smart Monitor Swing 斜槓機等新品，總價值超過 20萬元！活動詳情請見官網：https://www.lg.com/tw/create-the-beauty/。
此外，為歡慶 LG 科技新品橫掃國際大獎，5月31日前於 LG 官方線上商城購買指定筆電與螢幕新品，享9折優惠3；亦將在6月份祭出限時優惠，凡於活動期間在 LG 官方線上商城購買指定筆電新品，加購999元即可享有29吋 UltraWide 螢幕4，打造高效工作新體驗，設計與效能兼備的科技新品千萬別錯過！
1根據截至2024年12月發佈的 OLED 螢幕規格，LG 45GX950A 是唯一具備5K2K (5120x2160)解析度的 OLED 螢幕。
2 LG CineBeam S 小銀河 Ultra（超短焦 4K 微型投影機）僅需8.1公分即可投影出40吋畫面；39.3公分更可呈現高達100吋大尺寸影像，適合小空間靈活運用。
3詳細活動期間、活動辦法等資訊，請以 LG 官方網站公告為準。此優惠不可與新會員95折併用。
4優惠可與新會員95折併用，詳細活動期間、活動辦法等資訊，請以 LG 官方網站公告為準。
LG 同步亮相多款話題新品 全面展現 LG 創新科技與美學的雙重實力
LG 斜槓機擁有 4K 觸控螢幕與多軸旋轉的靈活支架設計，視角覆蓋更全面
LG 斜槓機不需外接主機即可辦公與觀看多元串流，實現真正的斜槓日常
LG gram Pro 輕薄創作者系列搭載最新 Intel Core Ultra 處理器，大幅提升影像編輯與圖形處理速度
LG CineBeam S 小銀河 Ultra 超短焦 4K 微型投影機，靠牆僅需39.3公分即可投影到100吋
LG 力邀視覺設計師李君慈 Jyunccihli 量身打造獨特聯名藝術作品，呼應 LG 三大科技產品的技術實力
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