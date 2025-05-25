【LG x Jyunccihli - Create the Beauty創作競賽】活動辦法

1. 活動名稱：LG Create the Beauty創作接力競賽（以下簡稱「本活動」）

2. 活動主辦單位：台灣樂金電器股份有限公司（以下簡稱「LG台灣」）。

3. 活動期間：2025年5月25日起至2025年6月30日止。

4. 活動條件：完成以下三步驟者，即符合本活動參賽資格。

(1) 第一步驟：選擇要參賽的組別(「自由創作組」、「創作接力組」)。

(2) 第二步驟：下載LG相關素材及藝術家作品元素進行創作，完成參賽作品。

(3) 第三步驟：將參賽作品登錄及提交於本活動指定表單(路徑：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhWmLLcoxDpZu1qYAxXqMWqtAEmXcAoJR8wZxmeD8jEjzDrA/viewform?usp=header)。

5. 評選方式：參賽作品將由二階段評選方式，評選出得獎作品。

(1) 第一階段：LG設計團隊與與視覺設計師Jyunccihli根據以下評分標準進行評選，分別選出各組前10名，包括主題的相關性(佔25%)、創意表現(佔25%)、與眾不同的獨特性(佔25%)、特殊手法或技巧展現(佔25%)。

(2) 第二階段：邀請民眾進行人氣投票，再根據以下評分標準進行第二階段評選，分別選出各組票數最高的前3名，包括第一階段初選得分(佔50%)、民眾投票數(50%)。

6. 得獎公布：2025年 8 月 30 日公佈於LG台灣官方網站上。LG台灣將透過參賽作品所附的電子郵件及電話與得獎者連繫，以確認作品的資格，以及傳送領獎資訊。若2025年 9月 30 日前，LG台灣無法聯繫上得獎者，或得獎者未在期限內完成領獎手續，將視為得獎者自願放棄得獎資格與權利。

7. 本活動僅限個人以自然人名義參與，不開放以企業或公司名義參與。

8. 本活動期間，每位參賽者以3件參賽作品為限。若 LG 台灣發現或懷疑參賽者提交或嘗試提交超過規定數量的參賽作品，LG 台灣有權取消該參賽者的參賽與得獎資格。

9. 本活動參賽者應遵守活動辦法，參賽者分享之內容(包括文字、影片、照片等)均應為參賽者本人所有並屬原創，不得冒用或盜用任何第三人之資料，對第三人之智慧財產權或其他權利不得有侵害或有侵害之虞之情形，如有任何爭議、糾紛或導致第三人受有損害，概由參賽者自行負擔一切責任，與 LG 台灣無關，且如因此造成 LG 台灣受有任何損害，該參賽者亦應負完全之賠償責任，且 LG 台灣有權取消其領獎資格。

10. 參賽作品將僅作本活動相關用途，且不會用於宣傳 LG Create the Beauty 創作接力競賽以外的任何其他行銷目的。本活動參賽者授予 LG 台灣在 LG Create the Beauty 創作接力競賽相關活動中，永久使用參賽作品進行全球宣傳的權利，包含社群媒體、與賽事相關的線上及印刷內容，以及所有促銷活動，且無需支付任何報酬，且 LG 台灣有潤飾編輯參賽作品之權利。為尊重參賽者之著作人格權，LG 台灣將事先與參與者確認是否署名，以及將以本名或筆名署名於參賽作品上，惟參賽者亦同意 LG 台灣得視其實際利用需求而省略參賽者之姓名或名稱，且參賽者同意不對 LG 台灣及 LG 台灣所同意之人行使姓名表示權。

11. 本活動參賽者的參賽作品如包含第三人之權利，參賽者必須能夠證明已向該第三人取得參與本活動所需的所有必要權利和足夠權利，包括但不限於參賽作品中的音樂、音效、照片、圖形、影片、訊息及任何其他第三方素材。且必須取得參賽作品中參與演出之任何人員的許可（若為未滿 18歲的未成年人，則應取得其法定代理人之許可）。此外，參賽者在創作參賽作品時，不得違反任何法律。

12. 本活動參賽者於本活動留言的內容，不得包含粗俗不雅、辱罵、違反公序良俗、錯誤的內容。

13. 本活動獎品以實物為準。本活動之獎品不得轉換、轉讓、折換現金或更換其他獎品，且LG 台灣保留更換獎品之權利。

14. 依中華民國所得稅法及各類所得扣繳率標準規定，中獎金額或獎項若為新台幣 1,000 - 20,000 元（含 20,000 元），中獎人須申報當年所得，LG台灣將於年底寄發扣繳憑單予中獎人。中獎金額或獎項若超過新台幣20,000元，依法應扣繳10%之稅金（非中華民國境內居住之個人，依法應扣繳20%之稅金），若中獎者未能依法繳納稅金，即視為自動放棄中獎權益。

15. 如經確認本活動參賽者有資料假造、不實、不全或錯誤，或有冒用或盜用第三人資料等情況，LG台灣有權取消該等參賽者之活動及領獎資格，且相關法律責任由該等參賽者自行負擔，與 LG 台灣無關。

16. LG 台灣在贈送獎品之前，有審核活動參賽者提供之資訊的權利。為了獎品配送之目的，本活動參賽者應填寫正確電話、地址與樓層，填寫後恕無法更動，如遇拒收、無人收貨、電話或地址填寫錯誤、更改配送地址之情況，一概視為自願放棄領取獎品資格。未收到獎品或獎品收到有問題者，請於2025年10月31日前來電，逾期視同已收到獎品且獎品收件無誤。

17. 本活動獎品僅能寄送至中華民國台灣、澎湖、金門、馬祖地區。

18. 以任何駭客或其他 LG 台灣認定不當或非法行為破壞活動規則者，得獎無效，LG 台灣並得對有關參賽者或得獎者保留法律追訴權。

19. 如未滿18歲的參賽者得獎，應提供法定代理人同意其參與本活動的相關證明資料，以及 LG 台灣認為必要的其他資訊。

20. 本活動之「自由創作組」不接受任何 AI 生成藝術作品。若 LG 台灣發現或懷疑參賽者提交或嘗試提交任何 AI 生成藝術作品，LG 台灣有權取消該參賽者的參賽與得獎資格。本活動之「創作接力組」則無此限制。

21. 本活動參賽者必須提供 LG 台灣參賽作品的高解析度原始檔，如未提供者，LG 台灣有權取消該參賽者的參賽與得獎資格。

22. 參賽作品不得為已發佈或公開的作品，包括但不限於商業作品、含有標誌的作品、已提交至其他競賽的作品，或任何其他已公開的作品。參賽者必須能夠證明參賽作品為初次發佈，且先前未參與過任何競賽。

23. 對於外部第三人濫用參賽作品，LG 台灣一概不負擔任何相關責任。

24. 參與本活動無需購買產品，購買產品不會提高參加者得獎機率。

25. 參加本活動前，請詳閱本活動辦法，凡完成報名參加本活動者，即視為已充分了解本活動辦法中各項條款，且願意完全遵守本活動之各項規定。

26. 本活動參賽者如有 LG台灣認定不誠實、或有涉及任何違反社會秩序或善良風俗或法令之行為，LG 台灣有權取消其活動參加資格和得獎資格，及保留相關損失或損害之法律追訴權。

27. 為參加本活動及供 LG 台灣舉辦本活動之目的，本活動參賽者同意 LG 台灣蒐集、處理及利用以下個人資料：姓名、電話、電子郵件地址以及領獎的中華民國郵政地址。參賽者確認且同意提供的個人資料為真實且有效。

28. LG 台灣保留隨時修改、取消、暫停、終止或解釋本活動及其辦法之一切及最終權利(包括但不限於更換活動、更換贈送內容、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項)，相關內容如有變動將另行公告於 LG 台灣官網。