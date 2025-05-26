【2025年5月26日，台北訊】根據中央氣象署統計1，全台平均有120天都在下雨，相當於每3天就有1天會下雨！頻繁降雨的氣候加上梅雨鋒面來襲，使「乾衣」成為台灣民眾普遍的困擾。傳統觀念認為天然陽光可以殺菌除蟎，因此每當遇到難得的好天氣，民眾便習慣將衣物拿至室外曬乾，一曬可能就是一整天；若剛好碰到雨天，部分民眾擔心烘衣機會使衣物損傷、縮水，選擇將衣服掛在室內，自然陰乾。然而，這些常見的乾衣方法可能使衣物怎麼晾都晾不乾，甚至受損！全球智慧生活解決方案公司 LG 洞察潛藏的乾衣隱憂，以搭載 HeatPump™ 熱泵除濕及 AI Dry™ 智慧乾衣技術的 LG AI 免曬衣乾衣機重新定義乾衣標準，以「護衣、安全、省電、乾淨」的四大核心優勢，打破大眾對乾衣機的成見及傳統乾衣迷思，讓全家人都能享受更舒適、衛生的乾衣體驗。

台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「台灣氣候潮濕又多變，加上近日梅雨鋒面來襲，『衣服曬不乾』是每個家庭都可能遇到的問題。LG AI 免曬衣乾衣機透過卓越科技，不僅讓乾衣更高效、安全，還可有效抑菌除蟎並保護衣料，提供更健康、潔淨的居家環境，也展現 LG 對打造智慧美好生活的追求與承諾。」

「天然ㄟ尚好」？LG AI 免曬衣乾衣機打破四大乾衣迷思

HeatPump™ 熱泵除濕乾衣搭配 AI Dry™ 智慧乾衣技術 省電、安全更護衣

消費者普遍對烘衣機抱有傷衣、耗電或危險等既定印象，認為室外的天然陽光曬衣或於室內搭配除濕機乾衣才是較安心、省電的選擇。事實上，衣物若長時間曝曬在陽光下，可能會導致纖維受損、縮短衣物壽命；室內陰乾則可能使室內濕度提升，促使黴菌孳生，讓衣服越「乾」越髒。即便搭配除濕機使用，一旦衣物量增加，乾衣時長將隨之增加，乾衣效果也可能大打折扣。

為了滿足現代消費者乾衣的需求，並解決台灣濕熱氣候下的乾衣困境，LG AI 免曬衣乾衣機搭載先進的 AI Dry™ 智慧乾衣及 HeatPump™ 雙變頻熱泵除濕式乾衣技術，不僅能夠有效呵護衣物，還能兼顧節能與安全，並達到抑菌除蟎的功效，比天然的陽光更溫和、乾淨，全面打擊乾衣的四大迷思！

● 純棉衣服一烘就縮水？HeatPump™ 熱泵除濕技術低溫烘乾更護衣 ：LG AI 免曬衣乾衣機搭載 HeatPump™ 雙變頻熱泵除濕技術，以溫和低溫的熱泵除濕式烘乾衣物，可有效減少縮水變形或纖維損傷，再加上 AI Dry™ 智慧乾衣技術，可自動偵測衣物重量、特性、濕度等，配對合適的乾衣動作，並自動調整乾衣時間，讓衣物烘乾後也能維持蓬鬆柔軟，不僅能避免因陽光曝曬而褪色，也可避免衣物烘過頭而導致纖維損壞，乾衣的同時更護衣。

● 烘一次＝洗衣6小時？馬達、壓縮機雙變頻節能更高效：坊間謠傳，乾衣機烘一小時衣物的耗電量約等於洗六小時衣物2，但 LG AI 免曬衣乾衣機搭載直驅變頻馬達和雙迴轉變頻壓縮機，省電性能獲節能標章認證，標準行程的用電量經實測約1.2度電，換算成電費僅需不到5元3，比一顆超商茶葉蛋還便宜，擊破乾衣機是吃電怪獸的傳言，同時也可快速高效地完成乾衣行程，提供更智慧省電的乾衣方案！

● 瓦斯管線風險高？LG AI 免曬衣乾衣機免接管線更安全：LG AI 免曬衣乾衣機配備110V電壓，除濕式乾衣技術則可透過壓縮機將濕氣凝結並儲存至集水盒，無須外接瓦斯、排風管或排水管，插電即可安心使用，無論客廳、陽台皆可隨心擺放，不僅大幅簡化安裝條件，使用安全也一併升級！

● 天然陽光才抑菌？過敏防護行程抗菌除蟎更有效：根據衛福部統計，台灣每年高達355萬人4因過敏就醫，元兇之一就是塵蟎。塵蟎不僅耐高溫還可移動，即使衣物曝曬在陽光下也難以徹底殺死。面對此一挑戰，LG AI 免曬衣乾衣機通過 BAF 國際認證，透過過敏防護行程可有效去除塵蟎與過敏原5，減少過敏因子的附著與殘留，讓穿上的每一件衣服不僅乾爽，更帶來宛如陽光曬過般的清新舒適，提供更乾淨、舒適的穿衣體驗。

便利再升級！自動清潔搭配可拆式濾網 維持乾衣衛生好容易！

除了過敏防護行程可有效減少過敏原，LG AI 免曬衣乾衣機還配備雙層極細密濾網，可有效過濾毛屑、棉絮與髒汙，減少乾衣後附著在衣物上的毛絮，輕輕一拉即可取出清潔；同時內建的自動清潔冷凝器則會在乾衣後自動清洗累積在冷凝器表面的棉絮，提供更衛生、持久的乾衣效果。

LG AI 免曬衣乾衣機不僅以卓越科技解決消費者對乾衣機的四大疑慮，從「護衣、安全、省電、乾淨」等四大層面全面升級乾衣體驗，今年更推出新色星辰銀的 AI 免曬衣乾衣機18公斤，大容量可一次烘乾更多衣物，打造更完整的乾衣機產品線，讓每位消費者都能根據需求找到最合適的 LG 乾衣機，輕鬆享受「免曬衣」的美好生活！

1 數據來自中央氣象署2023年氣候年報降雨日數統計。

2 根據節能專家黃建誠於2020年的觀察分享。

3 根據社內實驗結果，以每度電約2-3元計算。

4 數據來自全民健保申報資料108年分析。

5 過敏防護行程經 BAF (英國過敏協會)認證，可有效消除99.9%居家塵蟎過敏原。

LG AI 免曬衣乾衣機搭載 HeatPump 熱泵除濕技術，可有效減少衣物縮水變形，乾衣同時更護衣

LG AI 免曬衣乾衣機獲節能標章認證，標準行程的用電量換算成電費僅需不到5元

LG AI 免曬衣乾衣機配110V電壓，集水盒設計無須其他管線，插電即可安心使用

LG AI 免曬衣乾衣機配備雙層極細密濾網，可有效過濾毛屑、棉絮與髒汙，乾衣更衛生、效果更持久

LG 推出新色星辰銀的AI免曬衣乾衣機18公斤，打造更完整的乾衣機產品線