【2025年5月19日，台北訊】正逢報稅季，不僅增加的稅務支出讓人荷包緊張，緊接著夏季電費即將到來，促使民眾開始從小地方更加精打細算，如減少洗衣頻率、頻繁開關冷氣、避免長期使用除濕機等，以減少日常開銷。但一味地透過犧牲生活品質來節省花費，不僅生活舒適度縮水，還可能沒「省」到關鍵！全球智慧生活解決方案公司 LG 瞄準此一痛點，推薦獲國家級節能標章的 LG AI Dryer™ 免曬衣乾衣機、PuriCare™ 雙變頻除濕機，以及具備一級能效的 DUALCOOL™ 極淨/極適系列空調、智慧變頻雙門冰箱等四款智慧節能家電，透過頂尖科技與智慧變頻技術，提升用電效率，在報稅之際，幫消費者輕鬆「省」出質感生活！

台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「LG 長期關注民生議題，利用卓越科技提升家電節能和運作效率，打造更智慧省心的美好生活。我們也觀察到每年報稅期間消費者都為緊縮的荷包煩惱，透過 LG 真正的智慧節能家電，期望協助消費者在精打細算的同時，也能兼顧生活品質與舒適度。」

輕鬆「省」出質感生活！LG 免曬衣乾衣機、雙變頻除濕機獲「節能標章」

市面上的家電琳瑯滿目，除了常見的「能源效率標示」外，經濟部為推廣高效率節能產品而建立的進一步「節能標章」機制更是消費者可參考的一大指標，其能源效率不僅較國家認證標準高出10%至50%，同時也較「一級能效」更難取得1。LG AI Dryer™ 20公斤免曬衣乾衣機、LG PuriCare™ 雙變頻除濕機搭載雙迴轉變頻壓縮機與變頻馬達，不僅可有效提升運轉效率、使運轉更安靜，更榮獲節能標章認證，提供更高效、節能的家電使用體驗。

● LG AI Dryer™ 免曬衣乾衣機：搭載 AI Dry™ 智慧乾衣技術，可智慧偵測衣物重量、特性，挑選合適的乾衣動作，並根據衣物的濕度變化調整烘乾時間，減少不必要的能源消耗；透過 HeatPump™ 雙變頻熱泵除濕式乾衣，不僅可有效快速乾衣，亦可降低衣物縮水變形的機率，達到省電、護衣的雙重功效2。

● LG PuriCare™ 雙變頻除濕機：搭載雙迴轉變頻壓縮機，擁有低噪音、高效率的優勢，同時，LG PuriCare™ 雙變頻除濕機內建 UVnano™ 紫外線淨化功能，可殺死風扇葉片表面 99.99% 以上的細菌3，維持空間乾爽舒適和清新空氣。此外，隱藏式把手設計以及單手就可提倒的水箱，搭配滑順滾輪，讓移動更便利，省電又省心。LG 除濕機全系列不僅符合一級能效認證，更也獲得「節能標章」認證，搭配政府節能電器減徵貨物稅補助4，入手現省1,200元。

LG 雙門冰箱隨選保鮮室守住最佳保鮮溫度、極淨/極適空調首創主動式省電法！

智慧科技搭配一級能效 汰舊換新最高享5,000元節能優惠

家裡冰箱全年無休運轉，屬於高耗電家電，經台電數據顯示新款一級能效冰箱相比使用20年以上的老舊冰箱，每年約可減少540度耗電量，每月電費相差近3倍5，因此選用一級能效的變頻冰箱更能有效省電！而相較於家中其他家電，空調的使用頻率常在夏季期間激增，台電指出，一台一級能效變頻空調較傳統定頻機種，每月可節省約1,000元電費6！除了一級能效，LG 更以變頻、自主控電技術，幫助使用者用得更省、更有感。

● LG 智慧變頻雙門冰箱：搭載 LinearCooling™ 智慧變頻技術，能自動偵測內部溫度調整運轉強度；DoorCooling+™ 四方吹冷流設計，則可使每個角落的食材都能均勻受冷，降低壓縮機頻繁啟動的機率，有效降低能耗，達到高效節能效果。此外，LG 今年推出的332公升智慧變頻雙門冰箱新品更內建隨選保鮮室，可依照食物特性選擇合適的溫度保鮮，充分滿足不同生活習慣。

● LG DUALCOOL™ 極淨/極適系列空調：搭載雙迴轉變頻壓縮機，可有效降低用電量；而內建的智慧電量管理功能則提供「主動式省電法」，讓用戶自主設定用電目標，精準掌握用電量，並可幫助消費者達到台電節電獎勵活動目標，凡當期用電較同期每節省一度，可獲得0.6元獎勵金7。此外，三段省電模式可根據人數與活動量搭配調整，享受舒適不耗電。即日起至5月31日購買LG指定型號空調，還可享有春購早鳥好禮8，登錄即享最高5,000元好禮即享券！再搭配政府汰舊換新節能補助以及貨物稅補助，最高可省10,000元9。

報稅讓人荷包緊縮，除了斤斤計較每筆支出影響舒適度，消費者還可以花得更聰明、省得更輕鬆！LG 擁有多款兼具舒適、高效、節能的智慧家電，不僅獲節能標章或一級能效認證，更透過頂尖技術打造美好生活，即刻選購不僅現省電費，搭配政府補助還能省更多，讓你自在使用不受限！

1 詳細資訊以經濟部能源署節能標章官網為主。

2 測試結果可能因環境、行程、洗滌物之不同而有差異。

3 測試結果可能因產品使用環境或 UV LED 的使用壽命，導致使用效果有差異

4 政府節能電器減徵貨物稅補助以政府公告為主。

5 數據來自台電，以容量433公升的冰箱為計算標準，實際耗電量可能因各商品功率不同或環境因素而有差異。

6 數據來自台電，以冷房能力5kW(適用約6-8坪空間)，每天開8小時來做比較，實際耗電量可能因各商品功率不同或環境因素而有差異。

7 獎勵辦法以台電公告為主。

8 詳細活動內容以 LG 台灣官網公告內容為準。

9 政府汰舊換新節能補助與貨物稅補助以政府公告為主。

LG PuriCare 雙變頻除濕機，搭配政府節能減徵貨物稅補助，還可現省1,200元

LG 332公升智慧變頻雙門冰箱智慧控溫，內建隨選保鮮室

LG DUALCOOL 極淨極適系列空調，首創業界「智慧電量管理」自主掌握用電量