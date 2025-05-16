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歡慶 LG 官方線上商城四週年 消費滿額送智慧變頻微波爐！
全館家電限時6折起 再享最高16%回饋
【2025年5月16日，台北訊】全球智慧生活解決方案公司 LG 秉持「Life’s Good」的核心精神，貼近消費者生活，打造線上最大官方旗艦店「LG 官方線上商城」，提供具有原廠保障、最全面又優惠的 LG 產品及尊榮服務。根據2024年的消費者滿意度調查，高達94%的會員滿意在 LG 官方線上商城的購物經驗，LG 也持續優化會員體驗，提供新品體驗活動與不定期優惠等多元服務，帶動會員數成長。LG 官方線上商城今年邁入四週年，即日起至5月25日祭出週年慶四大優惠，消費滿額不僅有機會獲得價值5,290元的人氣智慧變頻微波爐，全館家電最低享6折起，讓消費者在618前搶先升級智慧美好生活！
四大超值優惠限時開跑！
消費滿3萬就送智慧變頻微波爐 人氣商品最低6折！
LG 官方線上商城四週年祭出超狂強檔回饋，消費滿3萬元就贈人氣智慧變頻微波爐，全館商品最低6折起，最高現省近2萬元1；活動期間凡購買兩件以上指定商品，還可再享9折，讓消費者買越多、省越多！
● 優惠一：活動期間全館單筆消費滿30,000元送價值5,290元的 LG NeoChef™ 智慧變頻微波爐25公升微波爐2，尊爵黑的時尚外型能融入各種廚房風格，智慧變頻科技十段火力調整精準控溫，均勻加熱和解凍食材，高效烹飪，一機快速出好菜！
● 優惠二：購買指定熱銷選品與獨家機種享四週年優惠價，最低6折起，最高現省19,100元；同時，新會員另享95折，當月壽星會員還再享生日禮9折券，加入會員更超值，輕鬆入手心儀商品。
● 優惠三：購買指定商品兩件（含）以上，除優惠價外再享9折組合優惠3，折扣再下殺，優惠更有感！
● 優惠四：即日起至5月18日，每天加碼抽10張88折優惠券，消費滿萬元即可使用4，限時好康千萬別錯過！
週年慶必搶人氣家電 搭配指定通路購物再拿最高16%回饋
LG 官方線上商城不僅提供新會員95折、生日禮9折券與現金或點數回饋5外，還有免運費、免標準安裝費、免費回收舊四機（電視機、電冰箱、洗衣機及冷暖氣機）、原廠專業團隊到府安裝與教學，以及最高18期分期零利率等專屬優惠及服務，亦會不定期推出新品體驗活動邀請會員參加，將 LG 官方線上商城打造成品牌與消費者互動的平台。本次 LG 官方線上商城歡慶四週年，除四大獨家優惠外，也同步推薦四款熱銷商品，活動期間下單享限時優惠價，入手人氣家電不必再等！
● 官方獨家— LG PuriCare™ AeroTower Hit 風革機－三合一涼暖系列清淨機（型號 FS151PBJ0）：結合涼風、暖氣與空氣清淨機功能於一體，採用 360° HEPA 13濾網和 UVnano™ 技術，可去除 99.9%微細粉塵、細菌和病毒6，維持冬暖夏涼的室內環境，同時淨化空氣，享受舒適的居家生活。四週年獨家享優惠價16,800元（原價20,900元），現省4,100元，搭配指定商品再享 9 折！
● 人氣暢銷—LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機：搭載 AI DD™ 智慧洗滌技術，可自動偵測衣物柔軟度與重量，提供最適洗滌動作；此外，WashTower™ AI 智控洗乾衣機配備全觸控的中央控制面板，人體工學高度適中，不受限身高皆可輕鬆完成操作，讓衣物清潔更簡單、優雅。全系列包含「洗19公斤+乾16公斤」及「洗13公斤+乾10公斤」兩種不同容量，並有黑、白、石墨綠、雪霧白等多種顏色選擇，輕鬆融入不同居家風格，一體成型的流線式設計，不僅節省空間，更讓生活質感再升級！四週年選購官方獨家 WashTower™ AI 智控洗乾衣機（洗19公斤+乾16公斤，雪霧白，型號 WD-S1916BE），最高現省19,100元！
● 時尚美型— LG 734公升 InstaView™ 敲敲看門中門冰球對開冰箱（型號 GR-QPLC82SS）：搭載智慧變頻精準溫控設計，可減少溫度波動，有效延長食材新鮮，除配備冰球製冰器與門外取冰取水功能外，更搭配InstaView™ 門中門設計，輕敲兩下即可看見內部、開啟小門拿取常用飲品，無論是夏天暢飲或小酌，也能兼顧省電與便利！四週年享優惠價80,910元（原價89,900元），現折8,990元！
● 輕巧便攜— LG CineBeam Q 小銀河 4K 微型投影機+支架組：兼具輕巧美型與真 4K 高畫質，最大可投影至120吋，小空間也能享受劇院等級的大畫面。1.49公斤超輕機身與獨創360度支架設計，享受極致影音體驗只要輕輕一提！就算是外出露營，只要使用具備 65W 輸出能力的行動電源就能立即充電，歡樂不中斷。四週年推出 CineBeam Q 小銀河 4K 微型投影機+支架組組合(型號 HUCQS.710PB)，享優惠價31,800元（原價43,890元），現省12,090元。
除指定商品享優惠價外，活動期間，凡自LINE 購物進入 LG 官方線上商城，結帳即享 LINE POINTS 回饋16%，上限1,800點；於週二至週四經由 ShopBack 進入 LG 官方線上商城，結帳則可享最高8%現金回饋7。LG 官方線上商城四週年，四大優惠限時啟動，即刻搶購心儀好物，用超值優惠價輕鬆升級智慧生活！
1 適用優惠活動之商品以 LG 台灣官網公告內容為準。
2 每筆訂單限贈乙台25公升 NeoChef™ 智慧變頻微波爐｜尊爵黑（MS2535GIS），不可累贈，亦不得折抵現金、轉換為其他等值商品或服務。LG 保留修改、變更、終止本活動及贈品內容之權利。
3 優惠活動指定產品型號請以 LG 官網公告為主。優惠不可與新會員95折合併使用。
4 不可與新會員95折併用。
5 透過 LINE 購物、ShopBack 等平台下單或支付，享點數或現金回饋，詳細回饋規則請參閱活動辦法。
6 測試結果可能因產品使用環境不同，導致使用效果有差異。
7 實際回饋內容請依 ShopBack 官網公告為主。
活動期間單筆消費滿3萬元，即贈 LG NeoChef 智慧變頻微波爐(25公升)
官方商城獨家商品 LG PuriCare AeroTower Hit 風革機結合涼風、暖氣與空氣清淨機功能
官方商城獨家限定 LG WashTower AI 智控洗乾衣機雪霧白，最高現省19,100元
LG InstaView 敲敲看門中門冰球對開冰箱，週年慶入手現省8,990元
LG CineBeam Q 小銀河搭配支架組合享優惠價31,800元
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你喝的水乾淨嗎？LG PuriCare™ 淨水 Bar 飲水機首度登台！｜LG 台灣 08/05/2025
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