【2025年5月7日，台北訊】智慧生活解決方案領導品牌 LG 電子宣布旗下飲水產品線—LG PuriCare™ 淨水 Bar 飲水機首度登台，正式進軍台灣飲水市場。隨著消費者對飲水品質與健康意識的提升，LG 觀察到市場對「全流程潔淨」的需求日益強烈，LG PuriCare™ 淨水 Bar 飲水機機內配備自動高溫清潔與殺菌，搭載四重全淨過濾系統與三層防護設計，從濾芯、管線到出水口層層把關，全面守護飲水潔淨，為現代家庭打造真正安心、便利且無負擔的日常飲水解決方案。

LG 台灣董事長鄭淵寬表示：「LG 深耕台灣市場多年，有感台灣消費者對生活細節的重視，我們決定引進在韓國與亞洲其他市場深獲好評的 LG PuriCare™ 淨水 Bar 飲水機及淨水器，這不僅是產品線的擴展，更期望能更全方位的滿足消費者需求，為台灣消費者帶來具國際標準、生活質感與科技兼具的飲水新選擇。」

LG PuriCare ™ 淨水 Bar 飲水機/淨水器：https://reurl.cc/vQLLxl

四重全淨過濾系統＋三層把關，打造潔淨飲水新標準

LG PuriCare™ 淨水 Bar 飲水機通過 WQA 認證1，四重過濾工序嚴格濾除水中雜質與有害物質，確保水質潔淨與口感，透過 ThinQ® APP 可即時掌握濾芯更換紀錄與週期、清潔狀態，讓保養時機一目了然，實現智慧化的濾芯管理：

▪ 第一重－離子交換樹脂濾芯：專為台灣開發，可軟化硬水並減少水垢產生，延長機器壽命。

▪ 第二重－Pre 前置活性碳濾芯：濾除9種重金屬，包括砷、鉛、硒、鉻、鎘、鋇、銻、鎳、汞，以及水中殘氯、發揮性有機化合物。

▪ 第三重－靜電吸附技術：去除高達99.99%2的諾羅病毒。

▪ 第四重－UF 中空絲膜濾芯：有效濾除細微顆粒、攔截雜質、異味物質或其他有害物質，同時保留對人體有益的微量礦物質。

除了濾芯過濾能力外，機體結構與清潔機制也不能忽略！台灣大學毒理學博士陳佳煌指出：「若管線、出水口或儲水設計缺乏主動清潔功能，反而可能成為汙染源，讓原本乾淨的水在通過設備後變質。飲水設備的安全性，應從整體結構與主動潔淨機制著手，才能有效降低風險。」

為了幫消費者把關飲水隱憂，LG 特別設計三層清潔防線把關，確保從管線到出水口的潔淨無死角：

▪ 機內管線自動高溫清潔：每週一次自動啟動高溫水對管線進行殺菌3，也可透過 ThinQ® APP 彈性設定清潔頻率與時段。

▪ 無水箱設計更潔淨：採用無水箱設計可避免靜置水孳生細菌與雜質堆積，使機內更潔淨；且桌上型兩款僅 13.2 公分的超纖薄機身，大幅節省安裝空間。

▪ 出水口 UVnano™ 殺菌：針對出水口每小時啟動 10 分鐘 UVnano™ 4 紫外線淨化自動殺菌；同時提供一鍵手動高溫清潔功能，使用非化學物質進行物理殺菌，進一步確保每滴飲水都乾淨無虞。

真．細節控！從內到外處處有巧思，多款極美機型同步登場

LG PuriCare™ 淨水 Bar 飲水機除了在機體結構上細緻把關，外型設計也不馬虎，延續品牌一貫韓系設計美學，桌上型飲水機/淨水器搭配有氛圍燈5與出水指示燈6，結合智慧操作介面，用戶可透過 ThinQ® APP 自由調整燈光色溫、水溫7與出水量8，打造個人化飲水體驗，營造更具質感的居家氛圍。滿足不同家庭需求，LG 一次推出三款機型：

▪ 廚下型冰溫熱飲水機（WU525BS）：搭配 180° 旋轉龍頭設計，整合冷水（冰水）、淨水（常溫水）、熱水三種出水需求，完美融入廚房空間。

▪ 桌上型瞬熱飲水機（WD210MN）：整合瞬熱功能與常溫水，一鍵即享適溫飲品，非常適合有泡茶、泡牛奶、料理熱水需求的家庭。

▪ 桌上型淨水器（WD110MN）：提供淨水（常溫水）出水，輕巧便利，適合小家庭與租屋族。

LG 以「從設計到使用都不放過任何細節」為核心理念，期望讓消費者在享受潔淨飲水的同時，也能感受到貼心便利與美型兼備的生活品質。

多元購機方案彈性上線，LG 飲水機/淨水器輕鬆帶回家

LG PuriCare™ 淨水 Bar 飲水機即日起開放預購，現已於 LG 官方商城、嘖嘖募資平台及486 團購網上架，現在最低只要 19,900元即可入手！

除了直接購買的選擇，LG 也推出租賃方案，提供消費者多元彈性的購買選擇，加入 LG 月租美好計畫的用戶，還可享有專屬的清潔保養與濾芯配送服務，包括：

▪ 每年兩次免費濾芯寄送9與到府保養服務，維持濾效與機體衛生

▪ 第三年提供一次深層保養，包含機體內部清潔與高溫高壓滅菌清洗

▪ 租賃期內享全機5年保固，期滿後產品歸消費者所有，擁有權轉移更安心

打造安心、潔淨、無負擔的日常用水體驗，就從 LG PuriCare™ 淨水 Bar 飲水機開始！

1 本認證適用於 LG Purification System V2，非適用於飲水機產品。型號為 LG Purification System V2，由 WQA 於2023年10月進行測試。塑膠微粒過濾性能依據 NSF/ANSI 42-2021版本（第1類）標準進行驗證。

2 諾羅病毒過濾是由 NoroGene Research Center 在實驗環境及條件下測試所得結果 （2020年），採用 2.0 LPM（Liter per minute） 流速，可以過濾99.99%的鼠類諾羅病毒。實驗結果可能因環境或使用情況之不同而有差異。

3 直通水管及出水口可達90%殺菌功效。試驗機構為 Korea Testing & Research Institute（2024年3月及4月），試驗細菌包含大腸桿菌、金黃色葡萄球菌與綠膿桿菌。實驗結果可能因室溫、環境或使用情況有所差異。產品每週一次自動以高溫清潔內部不鏽鋼水管，殺菌流程分為出水口高溫殺菌（約1分鐘）及內部管路清潔（約10分鐘），可透過 LG ThinQ® 應用程式預約與追蹤。自動殺菌啟動前，請於出水口下方放置至少500ml容器承接熱水。

4 UVnano™ 為「UV（紫外線）」與「nanometer（奈米）」的結合詞。此技術經 Korea Testing & Research Institute 測試（2023年11月），試驗細菌為大腸桿菌、金黃色葡萄球菌與綠膿桿菌。測試方法為比較出水口在24小時（每小時啟動 UV LED 10分鐘）後的細菌減少數。實驗結果可能因室溫、環境或使用情況有所不同。

5 僅限桌上型淨水器（WD110MN）與桌上型瞬熱飲水機（WD210MN）。按下「燈光」按鈕時，燈光將依 LG ThinQ® 應用程式設定的順序切換（1→2→3→關閉）。時間設定僅適用於燈光1，可自訂開始與結束時間。若未經LG ThinQ™應用程式設定，按鈕切換順序將為暖調米色、乳白色及純白色（亮度100%）。

6 僅限桌上型淨水器（WD110MN）與桌上型瞬熱飲水機（WD210MN）。若不使用出水指示燈，請在 LG ThinQ® 應用程式上關閉

7 僅限桌上型淨水器（WD110MN）與桌上型瞬熱飲水機（WD210MN）。可調整溫度-熱水的溫度範圍如下所示。實際溫度可能因使用者的環境與使用模式而有差異。• 85℃: 80–90℃ • 75℃：70–80℃ • 40℃：35–45℃。因中間的流動路徑，熱水出水時最長可能需要等候10秒，在此期間，熱水圖示將會閃爍。在出淨水後第一杯熱水的溫度可能會低於所選的溫度。基於安全考量，熱水無連續出水功能。

8 僅限桌上型淨水器（WD110MN）與桌上型瞬熱飲水機（WD210MN）。出水量選項從120ml至1,000ml，可從 LG ThinQ™ 應用程式中設定、調整和刪除自訂出水量。

9 濾芯寄送服務僅限於選擇家電租賃方案的自行清潔保養服務使用者使用。

LG 飲水機從濾芯、管線到出水口層層把關，全面守護飲水潔淨

LG 飲水機以四重全淨過濾系統加上三層把關設計，引領飲水新標準

LG 全面守護飲水潔淨，為現代家庭打造真正安心、便利的日常飲水解決方案

LG 飲水機機內配備自動高溫清潔，也可透過 ThinQ APP 自訂排程

LG 飲水機讓消費者在享受潔淨飲水時，兼顧貼心便利與美型設計

LG 桌上型飲水機與淨水器搭配有氛圍燈與提示燈