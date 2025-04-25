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LG 公布 2025 年第一季財報
生活家電與 B2B 業務均衡成長 第一季營收再創新高
【2025 年 4 月 25日，台北訊】LG 電子（LG）公布 2025 年第一季綜合營收達 22.74 兆韓元（約156.72 億美元），營業獲利為 1.26 兆韓元（約8.68億美元），不僅創下公司第一季度最高營收紀錄，也是第一季營業獲利連續第六年突破 1 兆韓元（約6.89億美元）大關。強勁表現得益於 LG 在B2B、非硬體領域（如租賃服務與 webOS 平台）及直接銷售模式（D2C）等核心業務領域的質性成長。
車輛解決方案與暖通空調（HVAC）作為 LG 的 B2B 策略與未來成長的關鍵，本季也創下單季營收與營業獲利的歷史新高。車輛解決方案事業部（VS）與生態解決方案事業部（ES）的合併營業獲利年增 37.2%，營收則成長12.3%。
而生活家電解決方案事業部（HS）作為 LG 的旗艦事業與主要獲利來源，也同樣創下史上最高單季營收，持續維持全球市場領導地位。該事業正透過租賃服務與 D2C 銷售等創新模式快速轉型。同時，以 LG webOS 為基礎的廣告與內容平台持續成長，媒體娛樂事業也展現穩健的表現。
LG 生活家電解決方案事業部第一季營收達 6.7 兆韓元（約46.18億美元），營業獲利為 6,446 億韓元（約4.44億美元）。相較去年同期，營收成長 9.3%，創下歷史新高，營業獲利則增加 9.9%。生活家電解決方案事業部持續維持市場領導地位，同時加速推動租賃服務與 D2C 銷售的成長。
展望第二季，因全球貿易政策變動及市場競爭加劇，將面臨更大不確定性。為了應對這些挑戰，生活家電解決方案事業部將擴展新的產品組合，並加深對租賃服務與線上業務的布局。此外，也將積極開拓 B2B 商機，如嵌入式家電、馬達與壓縮機等關鍵零組件的對外銷售。獲利策略則將透過優化營運效率，以增強成本競爭力。
LG 媒體娛樂解決方案事業部第一季營收達 4.95 兆韓元（約34.11億美元），營業獲利為 49 億韓元（約337.7萬美元）。儘管電視需求依舊疲弱，基於 webOS 平台的廣告與內容服務成長，提升對整體業績的貢獻。營收與去年同期相當，但由於 LCD 面板價格上漲與行銷支出增加，獲利受到影響。
進入第二季，媒體娛樂解決方案事業部將透過整合旗下顯示器相關業務，包括電視、商用顯示器及筆電與螢幕等 IT 產品，打造跨顯示器領域的協同效應。在市場緩慢復甦的同時，將透過聚焦高階產品，提升獲利表現；持續擴大以 webOS 為核心的平台，提升地域覆蓋範圍與產品組合，並深化與內容供應商的策略合作，維持成長動能。
LG 車輛解決方案事業部創下歷來最高單季營收與營業獲利，第一季營收達 2.84 兆韓元（約19.57億美元），營業獲利則為 1,251 億韓元（約 8,621.64萬美元），成長主要來自累計高達 100 兆韓元（約68.92億美元）的積壓訂單。此外，車載資訊娛樂系統業務（in-vehicle infotainment business）的高階產品占比穩定增加，也帶動獲利能力改善。展望第二季，事業部計畫透過擴大高階產品銷售、優化電動車零組件業務營運與提升資源使用效率，持續推動營收成長並穩固獲利結構。
LG 生態解決方案事業部同樣創下單季營收與營業獲利新高。第一季營收達 3.05 兆韓元（約21.02億美元），營業獲利為 4,067 億韓元（約2.8億美元），營業利益率高達 13.3%。年增方面，營收成長 18.0%，營業獲利提升 21.2%。自 2025 年初起，LG 已將暖通空調（HVAC）業務獨立為單一事業體，並透過資源高效分配與聚焦 B2B 的組織架構，帶動整體表現顯著成長。
生態解決方案事業部與車輛解決方案事業部同為 LG B2B 成長的核心引擎。生態解決方案事業部於第二季將積極拓展住宅用暖通空調（HVAC）的新產品銷售，並爭取商用空調的新興市場合約。此外，將運用其超大型冷卻機解決方案，瞄準包含 AI 數據中心等大型工業與發電項目，以鞏固市場地位並推動營收成長。
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永續行動策略化！LG 用「3C」拚減碳 再生能源成長超過八成｜LG 台灣 17/04/2025
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