【2025年4月23日，台北訊】近日氣溫逐漸升高，伴隨午後的陣雨，顯示夏天的腳步已然逼近，家中的空調、除濕機、洗乾衣機等家電也將迎來使用高峰期！為確保空調能使室內快速降溫、除濕機可有效調節家中濕度，清潔保養的工作就要趁早開始，全球智慧生活解決方案公司 LG 電子看準夏季保養家電的需求，宣布將「尊榮產品保養服務」的安心保證時間延長至一年，消費者可自保養服務完成日起，享有一年內產品功能保證，期間內如產品出現功能性問題，LG 將免費維修產品，期望讓消費者家中的家電「煥然一新」，即使天天運轉也不怕吃不消，更安心、安全的方式迎接夏季！

台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「LG 作為全台首先提供原廠清潔保養服務的家電品牌，在推出服務後也持續洞察消費者需求，將原先的30天內的清洗保證，調整為一年安心保證，期待透過延長清潔保養服務的「保固期」，協助減少因環境或使用方法所導致的短暫異常，確保家電使用的品質，並將服務價值再升級，讓消費者體驗尊榮、安心的美好生活。」

LG 尊榮產品保養服務：https://reurl.cc/gRevvL

夏日家電使用頻率增！LG 尊榮產品保養服務安心保證延長至一年

空調、空氣清淨機、除濕機成主力品項 服務數量較同期成長超過三成

夏季來臨，高溫使得空調使用頻率增加，悶濕的天氣也讓除濕機、空氣清淨機等家電需要長時間運行，若未定期清潔保養與維護，恐影響其效能，導致冷氣越吹越不冷，除濕、空氣清淨效果減半等。LG 洞察消費者的夏日家電使用習慣及需求，將尊榮產品保養服務安心保證自30天延長至一年，消費者購買尊榮保養服務後，自服務完成日起可享有一年內產品功能保證1。期間內如產品使用出現異常，LG 將免費檢修；若經檢修後無法修復，LG則將提供與該次保養服務費用等值之官方線上商城購物金2，希望藉一條龍的售後服務讓家電「如獲新生」並延長家電使用壽命，打造貼心、安心的消費體驗。

根據 LG 統計，2024年全年度的尊榮保養服務件數較2023年成長95%3，空調、洗乾衣機等消費者普遍已會定期清潔的家電，2024年的服務數量也較2023年有近兩倍的成長4，顯示消費者對 LG 原廠服務的依賴度逐漸增加。此外，2025年1至3月的空氣清淨機和除濕機的服務數量較去年同期成長33%5，吸塵器等商品的服務數量則成長30%6，也透露消費者對小家電清潔保養的重視提升。

技師皆受「韓國原廠培訓」 定期保養維持家電最佳效能！

隨著現代家電技術的日益精密，家電的維護與清潔需求也變得更為專業，LG 尊榮產品保養服務的技師皆由韓國原廠專業講師培訓，對 LG 的智慧家電產品具深入了解，可避免因錯誤拆解而損壞機器，或使用非原廠零件而增加未來故障機率等的風險。消費者預約尊榮產品保養服務後，LG 原廠技師會依指定時間到府服務，並以原廠最高標準拆卸、復原機器，協助檢測和排除潛在問題，同時利用吸力除塵、高壓清洗、紫外線殺菌等專業步驟確保家電的每個部件都經過深層清潔和適當養護，維持最佳性能！

目前 LG 提供洗衣機、乾衣機、空調等家電7的尊榮產品保養服務，也陸續新增適用的家電型號8，消費者可於 LG 官方線上商城及各合作通路9預約，或致電 LG 客服中心0800-898-899申請（行動電話請改撥02-2162-1196），僅需一通電話即可輕鬆預約專業的原廠清潔保養服務。透過定期保養，不僅可預防故障，還能有備無患地應對高頻率的家電使用需求，享受舒適、高效的夏日居家生活！

1 消費者購買尊榮保養服務後，應於一個月內預約並完成保養服務，始可自保養服務完成日起，享有一年內產品功能保證（又稱「一年安心保證」）。

2 使用期限自發放日起一年內，過期無法使用，詳細使用規範請見 LG 官方網站說明。

3 2024年總服務件數為5,405件，2023年總服務件數為2,811件。

4 2023空調總服務件數為124件，2024年為279件；2023年洗衣機+乾衣機總服務件數為1,438件，2024年為2,591件。

5 2024年1至3月，除濕機+空氣清淨機總服務件數為440件；2025年1至3月總服務件數則為583件。

6 2024年1至3月，吸塵器+清潔機器人等商品的總服務件數為37件；2025年1至3月總服務件數則為48件。

7 實際可預約尊榮保養服務之家電型號、地區，依 LG 官方網站之公告為準。

8 今年新增 Signature 洗衣機（WD-S12SW），實際提供服務之產品及型號請以官網為主。

9 合作通路包含：486團購網、蝦皮-好補 LG 耗材專賣、億電通 Edti（官網、蝦皮賣場），除前述通路外，其餘 LG 尊榮清潔保養服務皆非原廠提供。

根據 LG 統計，2024年的尊榮保養服務件數較2023年成長95%，顯示消費者對 LG 原廠服務的依賴度逐漸增加

LG 觀察到消費者對小家電清潔保養的重視提升

LG 尊榮產品保養服務的技師皆獲韓國原廠認證，可降低因錯誤拆解而損壞機器等風險

消費者預約尊榮產品保養服務後，LG 原廠技師會依指定時間到府服務，確保家電經過深層清潔和適當養護