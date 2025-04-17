【2025年4月17日，台北訊】世界氣象組織 (World Meteorological Organization, WMO) 根據數據證實，2024年是有紀錄以來最熱的一年，全球各地亦有多起極端氣候發生。面對氣候變遷危機，全球智慧生活解決方案公司 LG 電子秉持「Better Life for All」的品牌永續願景，以「3C 策略（Carbon Neutrality 碳中和, Circularity 循環經濟, Clean Technology 潔淨科技）」，從能源轉型、回收及再生材料、提升家電效率的三大面向持續實踐企業永續責任，為地球盡一份心力。響應世界地球日，LG 官方線上商城同步推出地球日專屬優惠，即日起至4月25日，凡購買具有節能標章或金級省水認證的一級能效家電商品，即可享九折優惠；透過 LINE 購物下單，再享最高17%回饋，呼籲大眾從家電消費選擇等日常小事一起節能，用更環保、友善的方式對抗氣候變遷，為地球盡心力。

台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「作為 RE100的成員，LG 致力於能源轉型，並以環保理念為核心，積極推動電子廢棄物的回收及再利用。同時，憑藉卓越的技術力，將永續設計理念融入產品全生命週期中，期望為消費者提供更具永續性的家電選擇。像是 LG 開發出業界首款能承受超過 20 公斤重量的紙漿模具1，並率先應用於空氣清淨機，未來更計畫擴展至大型產品，展現 LG 在全方位永續發展上的創新領導地位。」

LG 再生能源使用量成長超過八成！

OLED 連續五年獲減碳認證 新淨几具獨特「永續」紋理！

為減緩氣候變遷，LG 制定了3C 策略，包含「碳中和（Carbon Neutrality）」、「循環經濟（Circularity）」與「潔淨科技（Clean Technology）」，從生產端到使用端的各個環節，透過減少碳排、廢棄物和資源消耗，和消費者共同守護家園、永續生活。

● 碳中和（Carbon Neutrality）：家電生產仰賴大量設備的運作，因此也可能產生較多的碳排放。LG 透過提升流程效率、引入節能技術和使用可再生能源，實現減少溫室氣體排放的目標。2021至2023年，LG 使用石油、天然氣等非再生能源的使用量減少近20%，再生能源的使用量更成長超過80%2，展現 LG 實現碳中和的決心；目標在2030年前達成淨零排放目標，並承諾在2050年前全面使用再生能源。

● 循環經濟（Circularity）：不再使用的家電、設備等電子廢棄物因結構複雜，且含有重金屬及環境有害物質，因此需要專業的回收處理。LG 承諾在2030年前達到95%的電子廢棄物回收率，並在2023年以95.5%提前達標，自2006年起已在全球累計回收共4,510,000噸的電子廢棄物3，並透過集中、分類及加工等程序，將可再利用的資源再生使用。如2024年，LG 智慧顯示器製造過程已使用約30%的再生塑膠，2025年 LG 目標將再生塑膠使用率提高至50%，預計可達7,700 噸的廢棄塑膠回收量。

● 潔淨科技（Clean Technology）：除了減少生產面的碳排放，家電使用的永續也十分重要。憑藉卓越的科技，LG 成功開發「塑膠微粒衣物護理行程」，透過獨特的6 Motion™ 技術和 TurboWash™ 360，可降低織物間的摩擦，進而減少60%的塑膠微粒排放量4，此行程也規劃加入於未來的 LG 蒸氣變頻滾筒洗衣機新品中，減少日常生活行為對環境造成的影響。

此外，LG 也將減碳、循環的理念融入產品設計中，如 LG OLED evo 智慧顯示器採用自發光技術、複合纖維材料和金屬，不僅可減少零組件的材料以降低重量，同時也較相同螢幕尺寸的液晶電視減少高達60% 的塑膠用量，已連續五年榮獲英國碳信託公司（Carbon Trust）所頒發的「減少二氧化碳5（Reducing CO₂）」與「已測量二氧化碳6（Measured CO₂）」雙重認證；時尚美型的 LG PuriCare™ AeroFurniture 新淨几則採用回收的塑膠與礦物顆粒混合製成，因此形成獨特的「Terrazzo 紋理」。透過「3C」的永續策略，LG 逐步實踐「Better Life for All」的永續願景，在兼顧家電性能與外型的同時，也創造更友善環境的智慧生活。

地球日專屬優惠！節能商品享九折 最高8%現金回饋

LG 透過優化家電設計、生產程序等達到企業永續的目標，一般民眾則可利用選購智慧節能家電共同響應！即日起至4月25日，LG 官方線上商城推出地球日優惠，凡購買配備節能標章或金級省水認證的一級能效家電商品就享九折優惠，包含今年新推出的332公升智慧變頻雙門冰箱雪霧白、熱門的 WashTower™ AI 智控洗乾衣機等通通享折扣，最高現省破2萬元！

另外，透過 LINE 購物下單，還可再享最高17% LINE POINTS 回饋7；自ShopBack 進入則享最高8%現金回饋8，全部優惠皆可與新會員95折合併使用，呼籲消費者一起為地球盡一份心力，打造永續的綠色生活！

1 來自2023-2024永續報告書P.3。

2 來自2023-2024永續報告書P.103。

3 來自2023-2024永續報告書P.8。

4 由 Intertek 於2023年7月進行測試。比較同樣負載3公斤（100%聚酯訓練夾克）的塑膠微粒衣物護理行程與混合衣物行程（F4Y7EYPBW），通過20微米濾網所過濾出的塑膠微粒量。結果可能會因所洗衣物的種類或數量以及使用環境的不同而有所差異。

5 獲認證型號為：83/ 77/ 66/ 55 吋 G5 以及 83 吋 C5。

6 獲認證型號為：77/65/55吋 C4。

7 上限2,000點

8 限4月22日地球日當天

即日起至4月25日 LG 官方線上商城推出地球日優惠，購買指定一級能效家電享九折

LG OLED evo 智慧顯示器較同尺寸液晶電視減少60%塑膠用量，連續五年榮獲英國碳信託公司的雙重認證

LG PuriCare AeroFurniture 新淨几採用回收的塑膠與礦物顆粒混合製成，形成獨特的「永續」紋理

LG 新推出的332公升智慧變頻雙門冰箱(雪霧白)同享九折優惠

世界地球日活動期間入手熱門的 LG WashTower AI 智控洗乾衣機，最高現省破2萬元