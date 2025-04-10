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經濟情勢尚不明朗 先趁2025最大家電展省荷包！LG 空調最高現折8,000元
新機首亮相！洗乾衣機新色、100吋 QNED 等家電推優惠 迎戰夏季換購潮
【2025年4月10日，台北訊】近來美國關稅調整政策，連帶影響全球股市與經濟，如何在日常消費省荷包成為消費者的關注焦點。智慧家電與生活解決方案領導者 LG 電子於4月11日至14日參加年度最大規模的「2025台北家電空調影音3C 大展」，提供限時重磅優惠，並將展示多款新品，包括上市即大受關注的 LG DUALCOOL™ 極淨／極適系列空調、洗乾衣機堆疊組合時尚新色，以及首次亮相的100吋大尺寸 QNED 智慧顯示器等，助力消費者減少股市震盪衝擊，把握夏季來臨前的最佳換購時機！
台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「 LG 電子秉持『 Life’s Good 』的品牌精神，致力為消費者提供高效便捷的智慧生活解決方案。本次家電展，我們也將展示 LG 空調、衣物護理、廚電及小家電等完整的產品陣容，協助消費者聰明升級居家環境，享受高品質生活。」
家電這裡買最省！LG 空調最高現折8,000元
洗乾衣機堆疊組合星辰銀新色登場，購買衣物護理家電再享好禮
夏季即將到來，像蒸籠般濕熱難耐的氣候讓人全身黏膩，此時涼爽的空調、可快速洗淨衣物的洗衣機、乾衣機是每個家庭必備的「救命神器」，LG 在2025台北家電展提供空調、洗乾衣機等多款生活家電的超值優惠，一次換齊最聰明！
● LG DUALCOOL™ WiFi 雙迴轉冷暖變頻空調－極淨 / 極適系列：氣溫節節升高，如何兼顧舒適溫度與節能省電是每個夏日都要面對的一大難題。LG 全新極淨／極適系列空調，擁有獨家「智慧電量管理（AI kW Manager）」，讓用戶能自主調整用電上限、設定每月電費等，不會再發生電費帳單來時才嚇一跳的窘境；同時搭載溫濕智控科技，可在冷氣吹送時亦調節室內濕度降低悶熱感，提升居家舒適度！家電展現場購買 LG 空調享滿萬折千優惠，最高現折8,000元1，搭配政府節能、汰舊換新補助，還可再省5,000 元2！購買指定型號，五月底前於官網登錄審核完成，再享最高5,000元好禮即享券3。
● LG AI 洗乾衣機堆疊組合／蒸洗脫20公斤＋熱泵除濕式乾衣18公斤 (星辰銀)： 夏季濕熱頻繁替換衣物，加上午後雷陣雨時常突襲，洗衣曬衣也成為夏日一大挑戰。LG AI DDTM 蒸氣變頻滾筒洗衣機及 AI DryerTM 免曬衣乾衣機皆搭載 AI 智慧科技，可自動感測衣物重量、柔軟度或濕度等，透過 AI 推薦最合適的行程，並配備6 Motion 智慧模擬手洗、仿自然晾衣技術，有效提升洗衣及乾衣效率並降低衣物損傷4。這次家電展更首次展出星辰銀新色，打造科技現代風格，現場購買洗乾衣機堆疊組合指定型號或WashTowerTM AI 智控洗乾衣機全系列，於安裝完成後加贈2,000元饗賓集團商品餐劵5，指定型號線上登錄 LG「春日淨衣 煥然一新」活動，兌換再送最高4,000元好禮即享券6。
此外，購買 LG AI DDTM 蒸氣變頻直立洗衣機 (15~23公斤) 送 Haagen-Dazs 提貨劵1組；購買 Styler 蒸氣電子衣櫥指定系列則現折1,500元7，讓消費者夏日護衣輕鬆又省心！
炎夏保鮮需要好「冰」友！現場入手 LG 敲敲看冰球四門冰箱加送兩支濾心
隨著氣溫升高，在家打開冰箱就能享受新鮮、沁涼的食物和飲品是夏天一大享受。許多藝人家中同款明星商品「 LG InstaView™ 敲敲看門中門冰球冰箱」輕敲兩下即可看見冰箱內部食物，同時搭載 LG 獨家 DoorCooling+™ 四方吹冷流及 Smart 鮮淨過濾系統+技術，使冷流效能更均勻更快，並有效去味除菌，減少惱人冰箱味；更內建全球首創 Craft Ice™ 冰球製冰器，能有效延長冰飲風味，提供持久的沁涼感受。家電展期間購買 InstaView™ 敲敲看門中門冰球冰箱指定型號，加碼贈送 LG 智慧變頻微波爐一台或濾心兩支8。
100吋 QNED 智慧顯示器初登場 家電展加碼大小家電合購再折千元
除了抗暑家電，LG 100吋 QNED 智慧顯示器也將於這次家電展首度亮相，搭載新款 alpha 8 第二代 AI 4K 影音處理晶片，並採用 LG 全新 Dynamic QNED 色彩顯示技術，更貼近人眼所見色彩，超大螢幕搭配全面升級的性能，絕對也是家電展的一大看點！
今年家電展 LG 不僅祭出空調、洗乾衣機及冰箱等夏日必備家電優惠，更加碼提供好評不斷的 PuriCare™ 空氣清淨機、雙變頻除濕機及居家美型的 CordZero™ A9K+濕拖無線吸塵器等小家電加購優惠，凡一次購買大小家電即可現折1,000元；購買指定型號洗碗機，還可獲得饗賓集團商品餐券2,000元、專用洗劑套組、LG 智慧變頻微波爐一台和即享券3,000元等多重好禮9，協助消費者備戰經濟情勢不穩下可能的生活開支漲幅，全面升級夏季居家生活！
1 空調滿萬折千活動僅限家電展活動現場，詳細活動內容以家電展現場優惠公告為主。
2 政府汰舊換新與節能補助以政府公告為主。
3 詳細活動內容以 LG 台灣官網公告內容為準。
4 測試結果可能因衣服和環境有所不同。建議每次洗滌時放入相似類型的布料（部分布料可能無法偵測），並搭配使用適量的洗滌劑以達更佳效果。
5 購買免曬衣機(10/18/20公斤)+滾筒上下堆疊組合或 WashTower 全系列並完成安裝，加碼送2000元饗賓集團商品餐劵，活動內容以家電展現場優惠公告為主。
6 LG「春日淨衣 煥然一新」活動內容以 LG 官網公告為主。
7 購買 Styler 蒸氣電子衣櫥件5件組(R723系列)現折1500元，活動內容以家電展現場優惠公告為主。
8 購買對開冰箱指定型號 GR-QLF87GSP/GR-AQC82BS /GL-QL62MB 加碼送 MS2535GIS 微波爐乙台；GR-QPLC82SS 加碼送2支濾心(1年份)，活動內容以家電展現場優惠公告為主。
9 購買洗碗機全系列( DFB435FP 除外)加碼送2,000元饗賓集團商品餐劵，專用洗劑套組、LG 智慧變頻微波爐一台和即享券3,000元，活動內容以家電展現場優惠公告為主。
家電展期間購買 InstaView 敲敲看門中門冰球冰箱指定型號，加碼贈送微波爐或濾心
LG 首次於家電展上展出100吋 QNED 智慧顯示器
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四大紳士風格品牌推薦 LG Styler 蒸氣電子衣櫥｜LG 台灣 08/04/2025
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