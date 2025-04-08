【2025年4月8日，台北訊】 LG Styler 蒸氣電子衣櫥近期在 Threads 上掀起熱烈討論，更被許多網友封為「買了就回不去」的神級家電！有人說它是「多功能髒衣櫃」，還有人表示「後悔沒早點買！」；而在韓國，多數家庭都已把蒸氣電子衣櫥列為必備家電。近日四大紳士風格品牌—高梧集、STYDER、House of Story Wear 永續百貨、COMPTOIR 潮洋行，共同推薦紳士的夢幻逸品 LG Styler，即日起至5 月 31 日，只要到四大紳士風格品牌門市即可免費體驗 LG Styler，打卡還可獲得精美好禮1、專屬購機優惠2，完成安裝後上網登錄再送最高價值4,000元即享券3！

LG 董事長鄭淵寬表示：「 LG 致力於提供創新的生活家電與各式生活解決方案， Styler 蒸氣電子衣櫥也是因應消費者日常生活所遇到的問題而誕生的解決方案之一，我們很期待透過這次與四大紳士風格品牌的合作，讓更多人親身體驗 LG Styler 帶來的生活革命。」

四大紳士風格品牌推薦時尚人士必備的夢幻逸品！

從西服、配件到日常衣物一機護理，隨時煥然一新

對講究細節的紳士來說，保持衣物與配件的最佳狀態至關重要，從西裝的挺拔剪裁、皮包與皮衣的光澤、觸感，到每日穿著的質感展現，無一不體現個人風格。近年來，消費者對衣物護理的標準越來越高，不僅重視外觀潔淨、殺菌除異味，更追求細緻保養，希望延長穿戴年限。為了讓更多人親身體驗這場時尚護理革命，LG 攜手四大紳士風格品牌—高梧集、STYDER、House of Story Wear 永續百貨、COMPTOIR 潮洋行，於門市擺放 Styler，藉由不同的品牌風格，邀請每位時尚人士體驗這款生活的理想夥伴。如下雨天客人入店後，COMPTOIR 潮洋行會將客人身上的大衣或夾克放入 LG Styler 中，讓客人衣物快速恢復乾燥暖和的狀態；STYDER 則會每日利用 Styler 將展示架上的西裝輕柔除皺與殺菌除異味，讓每位客人到店試穿時，都接觸到西裝的理想狀態，並體驗高端西裝的日常保養方式。

而 House of Story Wear 永續百貨作為全台唯一「零廢時裝」品牌，其推出的時裝皆是由回收的丹寧或廢棄布料重新設計改造而成，面對不同衣料，透過 LG Styler 雙重蒸氣護理的功能，可使衣物不需常常水洗也能時時刻刻維持最佳狀態，同時減緩丹寧褪色的速率。高級訂製西裝品牌高梧集的創辦人 Brian 石煌傑也分享到：「我們深知每一位紳士都十分重視穿上西裝後的視覺效果，除了剪裁以外，西裝的布料與設計也與之密不可分。而好的布料其實不建議經常清洗，甚至是送洗，藥劑與錯誤清潔都可能會傷害布料，影響西裝的質感。LG Styler 不僅能夠有效去除衣物的異味、細菌，還能夠讓布料保持原有的光澤和質感，延長西裝的使用壽命。這對於常穿西裝的紳士，無疑是最適合的護理方式。」

限時體驗開跑！5月31日前體驗即享好禮

想親自體驗 LG Styler 這款紳士居家必備神機嗎？LG 攜手高梧集、STYDER、House of Story Wear 永續百貨、COMPTOIR 潮洋行，即日起至5月31日，只要於門市體驗 LG Styler，現場拍照打卡就能拿好禮4，指定機型更享有專屬購機折扣5，完成安裝後上網登錄「春日淨衣 煥然一新」活動，還可再領最高4,000元即享券6！

品牌 活動時間 地址 高梧集 即日起至5月31日 台北市大安區瑞安街120巷10弄5號1樓 STYDER 即日起至5月31日 台北市大安區敦化南路一段295巷54號1樓 House of Story Wear 永續百貨 即日起至5月31日 台北市大同區西寧北路 67號 COMPTOIR 潮洋行 即日起至5月31日 台北市大同區延平北路一段151號

1 須於指定店家拍攝、手持指定產品與手拿牌，上傳至社群平台標記 @lgtaiwan @GQtaiwan，打卡加入指定 Hashtag #LGStyler 蒸氣電子衣櫥第二代，並填寫簡易問卷。

2 輸入合作店家專屬折扣碼，享 LG 台灣線上商城指定型號購機折扣2,000元。

3 於活動期間內購買 LG 指定型號家電產品，並於2025/06/16前至 LG 活動登錄頁面完成線上登錄、提供完整審查資料並完成產品裝機者，經審核通過後，即可獲得對應金額之好禮即享券一組，逾期即不符合申請贈品資格。

4 須於指定店家拍攝、手持指定產品與手拿牌，上傳至社群平台標記 @lgtaiwan @GQtaiwan，打卡加入指定 Hashtag #LGStyler 蒸氣電子衣櫥第二代，並填寫簡易問卷。

5 購買後輸入合作店家專屬折扣碼，享 LG 台灣線上商城指定型號購機折扣2,000元。

6 於活動期間內購買 LG 指定型號家電產品，並於2025/06/16前至 LG 活動登錄頁面完成線上登錄、提供完整審查資料並完成產品裝機者，經審核通過後，即可獲得對應金額之好禮即享券一組，逾期即不符合申請贈品資格。

LG Styler 蒸氣電子衣櫥近期在 Threads 上被許多網友封為「買了就回不去」的神級家電

LG Styler 能有效去除皮革異味，還能讓皮件在潮濕的環境中也能輕鬆保養不怕發霉，延長使用壽命

LG Styler 能夠讓訂製布料保持原有的光澤和質感，呵護訂製西裝及使用壽命

即日起至5月31日前體驗 LG Styler 送好禮，購買登錄享折扣還送最高4,000元即享券