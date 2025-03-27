【2025年3月27日，台北訊】智慧生活解決方案領導品牌 LG 宣布推出 DUALCOOL™ WiFi 雙迴轉冷暖變頻空調－極淨/極適系列，首創「智慧電量管理(AI kW Manager) 1」，打開 LG ThinQ APP 消費者就能自主掌握用電效率。財團法人資訊工業策進會(資策會)觀察到住宅用電需求攀升，單純依賴硬體升級已無法滿足節能挑戰，因此自2023年起即投入主動式節能技術研究，希望提升消費者用電主導權，有效改變用電習慣。

LG DUALCOOL™ WiFi 雙迴轉冷暖變頻空調－極淨/極適系列能讓消費者即時掌握用電狀況，並透過智慧電量管理、三段省電模式調整最合適的運轉效能，實現生活品質與節能需求的雙贏。台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「LG 洞察消費者使用習慣，發現節能不能僅靠家電能源效率，透過智慧科技協助消費者無痛改變生活模式也非常關鍵。因此 LG 整合軟硬體升級，提出創新方案『智慧電量管理』，讓消費者可以主動管理用電模式與用電量，和資策會主動式節能方向目標一致。未來 LG 將持續致力於提供更符合消費者需求且智慧的產品，為智慧永續生活開創新篇章。」

• LG DUALCOOL™ WiFi 雙迴轉冷暖變頻空調－極淨/極適系列： https://reurl.cc/ae9AQ3

全球首創智慧電量管理，輕鬆掌握節能主導權

LG DUALCOOL™ WiFi 雙迴轉冷暖變頻空調延續過去三大核心技術，全系列內建 WiFi 輕鬆遠端控制、搭載雙迴轉變頻壓縮機確保高效能與穩定性，並採用金散熱片大幅提升耐用性。新推出的極淨/極適系列不僅擁有獨家智慧電量管理技術，更提供三段省電模式、舒適風+2與溫濕智控科技3等全方位效能升級。節能省電就要忍受不舒適的溫度？不知道用多少電收到帳單才嚇一跳？這些使用難題 LG 都幫你搞定！

▪ 節能掌握：全球首創智慧電量管理功能，讓用戶使用 ThinQ APP 設定目標起訖日、每日使用時間與目標電量，根據目標電量自訂能源控制分配。同時結合三段省電模式，可依據室內人數與活動狀況設定40%、60%、80%三段壓縮機運轉效能，確保達到運轉效率與舒適度的最佳平衡。此外，搭載雙迴轉變頻壓縮機，不僅能讓運轉更加平順、減少振動與噪音，更提升冷暖房速度，並降低耗能。

▪ 舒適掌握：舒適風+透過不同的出風口，提供間接風，並可調整9階段氣流溫度及5階段風速，有效解決冷風直吹的不適感；雙葉導流則可透過雙重擺葉的調整，將氣流吹送得更快、更遠，最高可達22公尺，使冷房與暖房效果更加顯著4，讓舒適感受迅速遍佈，全面提升居家體驗。透過溫濕智控科技，能同時維持室內乾爽與舒適溫度，解決多數空調運轉時濕度無法控制的問題。

▪ 淨化掌握：透過 Plasmaster++釋放800萬奈米離子，有效抑制超過99.9%細菌5，大幅提升空氣品質。同時，凍潔淨化技術利用結霜解凍洗去灰塵及引起異味的汙染物，減少有害細菌孳生，輕鬆清潔空調內部機體。自體乾燥+會根據使用狀況自動調整運轉時間，有效防止黴菌產生，避免機內產生異味。

一級能效電費一定降？LG 揭露用電盲點 ，破解常見空調迷思

許多家庭在更換節能空調或一級能效家電後，電費變化未如預期，甚至出現不降反升的情況。這往往與錯誤的日常使用習慣有關，例如：

過度依賴能效標示：以為一級能效家電無論如何都省電，因而整日開著空調，且未依環境、人數、活動量等變因調節模式，導致不必要的能耗。 忽略濕度調節：只降溫不除濕，濕度過高不只讓體感不適，且反而讓壓縮機和風扇長時間運轉，無形中增加電費。 溫度設定過低或過高：夏季習慣將溫度設定過低或冬季將溫度設定過高都會增加壓縮機負擔，也讓電費上升。

資策會數位轉型研究院能源數據科技中心博士洪永杰指出，透過對消費者用電習慣的觀察與數據分析發現，節能行為可以分為四個層次「知、行、決、控」：

● 知：掌握用電數據，開始產生節能意識。

● 行：調整不良用電習慣，如適當調溫、減少頻繁開關機。

● 決：根據用戶偏好與習慣，建立最佳節能方案。

● 控：透過智慧管理，自動調整家電運行模式，提升舒適度與節能效果。

洪博士也分享：「掌握用電狀況以及改變用電方式可以有效助於節能，不過也相當仰賴消費者的行為與習慣養成。透過智慧科技讓消費者提升用電決策力將是家電產業發展重點之一。」

LG 空調推省電新科技，對抗電費飆漲就靠這台！

LG 引領業界推出極淨、極適系列空調新品，透過智慧電量管理技術，在節能、舒適與空氣淨化三大面向提供全方位解決方案，幫助消費者無痛節能，提升生活品質。即日起至 5月31日，凡購買 LG 指定空調，並於期間內至官網登錄即享「好禮即享券」6，搭配政府節能補助及貨物稅減免7，最高可省達 10,000 元現在就是升級智慧節能空調的最佳時機，讓生活更舒適，同時省電又省錢！

【產品規格表】

極淨冷暖系列 室內機型號 LSN22DDHS LSN28DDHS LSN36DDHS LSN41DDHS 室外機型號 LSU22DHS LSU28DHS LSU36DHS LSU41DHS 建議售價 36,490元 38,490元 45,490元 50,490元 建議適用坪數 2-4 坪 3-5 坪 4-6 坪 5-7 坪 冷暖型 ● ● ● ● 冷房能力 (kW) 2.2 2.8 3.5 4.1 暖房能力 (kW) 2.7 3.4 3.9 4.5 除濕量 (l/h) 0.26 0.88 1.24 1.58 CSPF (kWh/kWh) 6.35 6.35 6.23 5.7 能效分級 1 級 1 級 1 級 1 級 室內機尺寸 (WxHxD) mm 895x307x235 室外機尺寸 (WxHxD) mm 863x545x353 液管配管尺寸 (Φmm)(分) 6.35(2) 氣管配管尺寸 (Φmm)(分) 9.52(3) 內建 WiFi ● ● ● ● 節能 節能標章 ● ● ● ● 智慧電量管理 ● ● ● ● 三段省電模式 ● ● ● ● 雙迴轉變頻壓縮機 ● ● ● ● 抗鏽蝕金散熱片 ● ● ● ● 舒適 快速冷暖房 ● ● ● ● 溫濕智控科技 ● ● ● ● 除濕智慧顯示 ● ● ● ● 舒適風+ ● ● ● ● 5段式葉片左右方向控制 ● ● ● ● 6段式葉片上下方向控制 ● ● ● ● 舒眠模式 智慧舒眠+ 雙葉導流 ● ● ● ● 淨化 凍潔淨化 ● ● ● ● 800萬奈米離子產生器 ● ● ● ● 自體乾燥 自體乾燥+ 抗敏濾網 ● ● ● ● 一般濾網 ● ● ● ●

極適冷暖系列 室內機型號 LSN22IDHS LSN28IDHS LSN36IDHS LSN41IDHS 室外機型號 LSU22DHS LSU28DHS LSU36DHS LSU41DHS 建議售價 33,490元 35,490元 43,490元 47,490元 冷暖機型用冷媒 2-4 坪 3-5 坪 4-6 坪 5-7 坪 冷暖型 ● ● ● ● 冷房能力 (kW) 2.2 2.8 3.5 4.1 暖房能力 (kW) 2.7 3.4 3.9 4.5 除濕量 (l/h) 0.26 0.88 1.24 1.58 CSPF (kWh/kWh) 6.35 6.35 6.23 5.7 能效分級 1 級 1 級 1 級 1 級 室內機尺寸 (WxHxD) mm 895x307x235 室外機尺寸 (WxHxD) mm 863x545x353 液管配管尺寸 (Φmm)(分) 6.35(2) 氣管配管尺寸 (Φmm)(分) 9.52(3) 內建 WiFi ● ● ● ● 節能 節能標章 ● ● ● ● 智慧電量管理 ● ● ● ● 三段省電模式 ● ● ● ● 雙迴轉變頻壓縮機 ● ● ● ● 抗鏽蝕金散熱片 ● ● ● ● 舒適 快速冷暖房 ● ● ● ● 溫濕智控科技 ● ● ● ● 除濕智慧顯示 ● ● ● ● 舒適風+ ● ● ● ● 5段式葉片左右方向控制 ● ● ● ● 6段式葉片上下方向控制 ● ● ● ● 舒眠模式 智慧舒眠+ 雙葉導流 ● ● ● ● 淨化 凍潔淨化 ● ● ● ● 800萬奈米離子產生器 - - - - 自體乾燥 自體乾燥+ 抗敏濾網 ● ● ● ● 一般濾網 ● ● ● ●



1 在設定期間內，系統會監測累積電量，若因每日使用時間超過而導致累積使用電量增加，系統會重新計算剩餘的電量並分配到剩餘天數，以繼續運行產品。若設定期間內的總用電量超出設定目標，系統將取消智慧電量管理模式，讓空調回到一般運轉模式，消費者將透過 LG ThinQ APP 中收到相關通知。

2 僅適用冷氣/送風模式(送風模式僅能控制風速)。使用此功能時，最低可設定室溫為24度。

3 氣流會根據運轉的環境自動變化。此功能可透過遙控器或 ThinQ APP 控制，且僅能設定所需溫度 (濕度由產品自動調控)。

4 冷房效率提升達6%，暖房效率提升23%。

5 根據 TÜV Rheinland Korea 於 2023 年 5 月的測試結果，在建議試驗條件下，LG 空調的熱交換器凍潔淨化模式能有效減少細菌，其中針對綠膿桿菌的測試顯示可達 99.0% 減少率。適用機型 SQ07EDETHN(SE)、SQ06BDAWAJ(SA)、SQ07SDJBAN(SJ) 、 SQ09MDKWAN(SK)，試驗報告編號 KR235J9N 001、KR23OGEG 001。試驗結果可能因實際使用環境而有所不同，此功能僅能透過 ThinQ APP 開啟。

6 詳細活動辦法請以 LG 官方網站說明為準。

7 經濟部能源署與國稅局推出住宅家電汰舊換新節能補助，於補助期間內購買一級能效冷氣，並備妥相關佐證文件即可申請，詳情請參閱補助專屬網站公開資訊。

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