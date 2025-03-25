【2025年3月25日，台北訊】台灣 LG 電子秉持「Life’s Good」的品牌精神，深信科技進步應與社會關懷並行，才能成為構築更美好世界的推動力，進而實踐「Better Life for All」的永續發展願景；因此，LG 積極投入教育平權、環境永續與社會共融，盼以企業之力，將機會與希望送到社會各個角落。LG 自 2013 年起加入喜憨兒基金會「送愛到部落」計畫，已認購17,400份憨兒的手作烘焙餐盒，用實質行動提供憨兒穩定工作機會並幫助 72 所偏鄉小學裡的4 千多名學童，不僅助力憨兒發揮一技之長及社會參與，也傳遞大眾關懷給偏鄉兒童。今年，LG 除了延續對憨兒及偏鄉的支持外，更設計讓一年一度的志工活動跳脫過往，透過 LG 志工與憨兒夥伴們進行藝術共創，激發創造力。

台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「『Better Life for All』是 LG 重要的永續發展願景，希望將品牌影響力延伸至教育、環境與社會關懷領域，創造更美好的未來。其中在社會關懷方面，參與喜憨兒志工活動已經成為 LG 員工的美好傳統，今年更將 LG 致力推廣的生活美學融入互動流程，讓憨兒與志工透過創作發掘潛能。LG 也將繼續與喜憨兒基金會合作，期望打造更具包容性的社會。」

LG 攜手喜憨兒基金會溫暖啟動志工活動 助力憨兒三大能力提升

根據衛福部的最新資料顯示，全台灣超過30歲以上的身心障礙者超過100萬人，為憨兒創造第二人生一直以來是喜憨兒基金會的重要任務。過往社會大眾對喜憨兒工作的印象多停留在烘焙產業，但其實憨兒有更多潛力與發展可能性。因此 LG 今年攜手基金會精心策劃共創型志工活動，將美學及創造力的價值導入活動流程，由董事長鄭淵寬親自率領 LG 夥伴前往喜憨兒基金會建成工坊，透過「曼陀羅之星」藝術共創，協助憨兒提升專注力、創造力以及溝通力。

● 專注力養成，提升自我覺察：透過曼陀羅圖案的細緻創作，憨兒可以學習耐心與細心，鍛鍊專注力，並強化手眼協調穩定性，進而減緩退化速度。

● 創造力啟發，展現獨特想像：藝術療癒讓憨兒勇於嘗試不同色彩與圖樣，鼓勵他們發揮無限創意，建立自信與自我表達能力。

● 溝通力強化，促進連結互動：共創過程中，憨兒與志工夥伴相互交流，透過作品分享內心世界，增進表達能力，培養團隊合作精神。

實踐 Better Society 願景 為憨兒傳遞希望與溫暖

在這次曼陀羅之星共創活動中，一位憨兒夥伴開心地說：「我用毛線繞了好多圈，做出了一顆漂亮的星星，想送給我媽媽！」簡單而真摯的話語，透露出滿滿的成就感，也象徵著創作所帶來的自信與希望，讓憨兒從「被照顧者」轉變為可以回饋他人的「照顧者」進而建立自信、成就感。

喜憨兒基金會公益行銷部總監武庭芳表示：「LG 這13 年來始終跟我們站在一起，無論是資源挹注或志工參與，都給予我們非常多溫暖的支持。這次的藝術共創活動，讓憨兒在創作中建立自信、提升溝通能力，也為他們未來開啟不同的可能。」

LG 長期關注社會議題，以行動力為社會帶來正面影響，也將持續發揮企業影響力，透過科技與人文關懷，讓「Better Life for All」的願景成為現實，將 Life’s Good 精神帶入世界每個角落。

台灣 LG 電子董事長鄭淵寬率領同仁們參與喜憨兒基金會建成工坊一日志工活動

LG 秉持「Life’s Good」品牌精神，連續13年響應喜憨兒基金會送愛到部落計畫

台灣 LG 電子董事長鄭淵寬率領志工夥伴參與，和憨兒激發創造力

LG 員工展現十足親和力，與憨兒有趣互動，為活動帶來歡笑與活力

LG 志工夥伴與憨兒透過藝術共創，協助憨兒提升專注力、創造力