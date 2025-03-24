【2025年3月24日，台北訊】近期房市降溫，今年傳統329檔期的推案量雖達8,223.2億元1，創歷史次高，但1到2月全台六大都會區的房屋整體交易量卻年減25.1%，其中又以台南市的33.6%減幅最為顯著，創下近8年新低2。隨著央行祭出信用管制、限貸令等措施使得購房門檻提高，不少民眾轉向租屋市場，租屋需求因而上升。去 (2024) 年10月 LG 電子宣布在台推出「月租美好計畫」家電租賃服務，深受租屋族喜愛，成為租屋族兼顧生活品質與控制支出的關鍵解方。今年，LG 進一步與全台規模最大的物業管理公司—兆基屋管合作，期盼透過家電租賃服務提升租屋族的居住品質，提供更多元的智慧家電選擇，以完善物件的配備，讓租屋生活不必再將就，一卡皮箱也能輕鬆入住。

台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「LG 在台灣首創推出家電租賃服務約半年，訂單數成長達410%。隨著消費者的正面回饋，我們也持續思考如何利用這項創新服務深入解決消費者在日常生活中遇到的困境。這次與兆基屋管合作，希望可藉由 LG 的服務，讓租客多一種選擇，享受更智慧、舒適的美好生活。」

房市降溫 租屋市場湧需求！

LG攜手兆基屋管推動家電租賃 引領租屋新風潮

今年329檔期雖推案量高，但新建案市場買氣仍維持相對低檔，從物業管理業者兆基屋管數據顯示：「隨著台灣房價持續攀升，越來越多民眾選擇租屋來改善生活品質，今年農曆年後租屋洽詢案件更較年前成長近三成。」租屋對租客而言不再只是過渡性的選擇，而是想要長期維護的居住環境。兆基屋管也觀察到，近期租客對租屋的需求不只重視交通地段與裝潢，擁有先進智慧家電的租屋環境，也能有效降低租客對於居住品質的焦慮，因此物件的家電是否齊全且品質良好，也成為影響租屋族決策的重要因素之一。為了提升租客的居住體驗，兆基屋管自4月起將與 LG 展開長期合作，提供租客家電租賃服務的選擇，兆基屋管董事長李建成進一步分享：「購置冰箱、洗衣機等大型家電對多數的租屋族而言是一筆較大的開銷，但在導入 LG 家電租賃服務後，租客每月最低只要付369元，就可擁有像是 DUALCOOL™ WiFi 雙迴轉變頻空調、WashTower™ AI 智控洗乾衣機、InstaView™ 敲敲看門中門冰箱、PuriCare™ 360°空氣清淨機等熱門家電，減輕資金上的負擔，是相對彈性的選擇。」

在傳統租屋市場中，家電的清潔與維護問題一直是租房糾紛的根源之一，房東和租客在這方面的責任分配往往會引起矛盾與爭議，LG 家電租賃服務的推出，為租房市場提供一個有效的解決方案。在5年或7年的租賃期間，租客可享有免費的原廠清潔保養服務與延長保固3，期滿後家電亦歸自己所有，極大地減少了租客與房東之間因家電問題所產生的爭執。對於租屋族而言，不僅能用較低的月付價格，享受高品質的智慧家電，還免去清潔保養、更換耗材的困擾，更有助於增進房東與房客的互信與良好關係。讓租房生活大大升級！

輕月付、高享受！

約三成消費者同時租有不同家電 冷氣、洗衣機、空氣清淨機最熱門！

根據 LG 觀察，「月租美好計畫」不僅讓民眾可以用「輕」月付享受精品級智慧家電，承租期間提供產品保養、保固的特點，也是消費者選擇使用的重要原因之一。此外，約三成消費者同時租有不只一種家電，其中又以冷氣、洗衣機、空氣清淨機等需要定期清潔、更換耗材的家電最受消費者喜愛。

目前使用 LG 家電租賃服務的客群中，超過九成為一般民眾，本次與兆基屋管的合作，不僅將造福租屋族的租屋體驗，也展現了 LG 欲透過創新科技與家電解決方案，提升消費者的居住品質與生活便利的價值。未來，LG 也將持續關注市場需求，透過家電租賃服務，為更多消費者創造美好生活。

「 LG 月租美好計畫」家電租賃服務： https://reurl.cc/Z4Q7nA

1 根據591新建案統計，六都加新竹縣市今年上半年房市大檔「329檔期」推案，總銷金額為新台幣8,223.2億元。

2 根據六都地政局公布之2025年2月「建物買賣移轉棟數」統計。

3 非原廠之服務、人為或不可抗力(含天災)原因造成故障或毀損，不在保固範圍內，保固期限、實際清潔保養內容與頻率視租賃方案而定。

LG 「月租美好計畫」推出約半年，訂單量成長410%

LG 家電租賃服務月付最低只要369元，就可擁有精品級智慧家電

租賃期間可享有免費的 LG 原廠清潔保養服務與延長保固，讓租房生活大升級