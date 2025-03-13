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LG gram 2025全新升級 極致輕薄 AI 筆電擴大產品佈局
全球評比 Windows 筆電 No.1、連兩年獲 CES 創新獎
獨家 gram 混合式 AI 提升效率，即時助理隨身支援！
【2025年3月13日，台北訊】LG gram 系列憑藉極致輕薄與卓越效能席捲市場，持續引領輕薄筆電的潮流。其中，LG gram Pro 於美國最具公信力的消費者評測機構 Consumer Reports1 2024年評測中獲得第一名，堪稱 Windows 筆電頂尖之選；而 LG gram Pro 2-in-1 以超輕薄設計與獨特 AI 功能，已連續兩年榮獲 CES 創新獎，為全球最輕的16吋翻轉觸控筆電。LG 觀察到數位游牧及創作者族群日益增加，致力再創輕薄筆電效能高峰，2025年強勢升級，LG gram Pro 搭載 NVIDIA 獨立顯卡與 Intel® Core™ Ultra 處理器，大幅提升影像處理與多工運算效能。LG 亦推出全新入門款 gram Book 系列，以流暢作業體驗及親民價格，滿足學生與新鮮人文書與日常使用需求。
LG 董事長鄭淵寬表示：「LG 長期耕耘輕薄筆電市場，技術創新獲得高度肯定。因應 AI 浪潮，LG gram 再展技術力，高階系列搭載 NVIDIA 獨立顯卡，更內建混合式 AI 即時助理，不需連網就能使用，軟硬體全面革新實現真 AI 筆電，致力成為消費者提升創作競爭力與日常體驗不可或缺的夥伴。」
• LG gram 全系列筆電： https://www.lg.com/tw/laptops/
極輕，不被看輕，全球評比 Windows 筆電第一、連莊 CES 創新獎
創作者對效能的要求日益提升，但高效能筆電往往無法兼顧輕巧與便利性，LG gram Pro 突破極限，將強大運算能力與輕薄設計完美結合，搭載 gram Link 2.0跨裝置串聯、隱私防護系統，讓創作更順暢自在。對於常在異地拍攝的創作者、YouTuber 等數位游牧民族而言，一台兼具輕薄與高效能、高續航的筆電至關重要，因為在移動途中常需要即時處理高畫質影音，也可能需要傳輸手機、平板、筆電等不同裝置間的素材，或同時開啟多個視窗剪輯，LG gram Pro 能確保創作流程順暢無礙。
● 輕薄與效能的驚艷平衡，創作者系列再創巔峰：LG gram Pro 重新定義輕薄與效能的平衡，讓高效創作無須妥協。挑戰保有極致輕薄優勢，高階系列搭載 NVIDIA RTX™ 5050 獨立顯卡2與 Intel® Core™ Ultra 處理器，大幅提升影像處理、繪圖與音樂製作效能，即便是高強度創作需求也能輕鬆應對。
● 長效續航告別電量焦慮，讓創意不間斷：LG gram Pro 進一步優化電量管理，內建 90Wh 大容量電池3，並通過 Intel® EvoTM 平台認證4，多工處理的同時也提供持久續航力，讓創作者擺脫隨身攜帶充電線或四處尋找插座的束縛，隨時隨地盡情揮灑靈感。
● 跨裝置無縫串聯，LG gram Link 2.05大幅提升生產力：針對使用者的多元設備需求，LG gram Link 2.0突破跨系統限制，透過無線傳輸技術解決 Windows、iOS、Android 間跨裝置資料傳輸的困擾，讓照片、影片、文件實現無縫傳輸；創作者還可透過「鏡像與延伸畫面」、「共享鍵盤滑鼠」功能，同時使用多項裝置，提升創作效率。此外，LG gram Pr o搭載 LG Glance by Mirametrix® 隱私警示功能，當用戶視線離開螢幕時自動鎖定，結合 Windows Hello 臉部驗證功能再次開啟，確保創作內容的最高隱私。
AI 筆電新時代，LG gram 混合式 AI6 新登場，各種難題隨問即答
AI 技術快速發展，無論是文書處理還是創意應用，AI 已成為提升生產力的關鍵助力。然而，LG 除了聚焦於科技的便利與高效性，更以情感智慧 ( Affectionate Intelligence ) 為核心，打造出以人為本的智慧體驗。LG gram 搭載獨家研發的 gram AI 即時助理，提供線上與離線模式7，線上模式可連動 GPT-4o8，彷彿擁有一位貼身助理隨時理解需求、處理難題，gram AI 不僅強化工作流暢度與生產力，更以溫暖與智慧讓科技與情感完美結合。
● 透過時間軸回溯檔案歷史，關鍵內容永不遺失：擔心忘記存檔或誤刪檔案嗎？gram AI 提供強大的時間軸搜尋功能，可以快速回溯文件編輯歷史紀錄，無論是沒存檔或誤刪的檔案都能輕鬆找回，確保重要內容不再遺失。
● 連動GPT-4o，效率再突破：gram AI 線上版連動 GPT-4o9，可透過 Chatbot 聊天機器人提供更精準的即時回覆，透過串聯 Google Workspace 與 Microsoft 365自動彙整與會者行程並發送會議邀請，使得日程管理更加智慧化，輕鬆掌握每一場重要會議並提升整體效率。
學習、娛樂不受限，學生也能輕鬆入手！LG gram Book 全新上市
LG 今年推出全新 gram Book 系列，搭載15.6吋防眩光 IPS 螢幕與 Intel® i5處理器，無論是準備報告、放鬆追劇，LG gram Book 均能輕鬆應對各種需求。搭載 DDR4x 雙記憶體與雙 NVMe 固態硬碟，實現快速啟動、高速資料傳輸與流暢多工處理，且支援擴充與升級，顯著提升效能表現，成為學生族群與新鮮人的理想首選。建議售價24,900元起， 讓學生與新鮮人輕鬆入手，滿足日常學習與工作需求。
LG gram 全系列筆電預購史上最優惠，即日起至3月16日於 LG 官方線上商城預購，指定筆電享9折限時優惠10，再送 gram 無線滑鼠。此外，搭載 NVDIA RTX™ 5050獨立顯卡的 gram Pro 16 也預計在今年第二季開放預購，詳細資訊將於 LG 官網及官方社群公告，搶先體驗極致輕薄與強勁效能的完美結合！
1 Consumer Reports《消費者報告》為非營利產品測試組織，致力於提供公正的產品測試、評論和評級，幫助消費者做出明智的購買決策。
2 NVIDIA GeForce RTX™ 5050 8GB 顯示卡僅限 16Z90TR-E.AD88C2型號。
3 90Wh 容量電池僅限16Z90TR-E.AD88C2，實際使用時間取決於產品型號、參數設定、使用方式、使用環境、應用程式與電源管理設定而略有差異。
4 僅限 gram 16/ gram17/gram Pro/ gram Pro 2in1 系列獲 Intel® Evo™ 平台認證 (gram Book 與 gram 14不在此限)。
5 最多可同時連接多達 10 台裝置。
6 gram AI 僅支援 gram/gram Pro/gram Pro 2in1系列，不包含 gram Book。
7 gram AI 離線版功能目前僅支援英文與韓文使用。
8 免費贈送一年，超過一年使用者需自行付費。
9 此服務提供 GPT4o 的付費功能，但不支援搜尋整合或程式碼編輯器功能。gram AI (線上版) 在使用者註冊後的第一年免費提供，之後將轉為付費服務。在此期間，使用者將單獨收到通知，並且可以選擇是否退出使用。
10 此優惠不限使用次數，僅可單獨使用不合併其他優惠。
LG gram Pro 搭載 NVIDIA RTX 5050獨立顯卡，軟硬體全面革新
LG gram Pro 強大效能與輕薄設計，讓創作更順暢自在
全球最輕16吋翻轉觸控筆電 LG gram Pro 2-in-1連續兩年榮獲 CES 創新獎
LG gram Book 首度亮相，學生也能輕鬆入手！
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[得獎公告] LG OLED 永恆花境 - 貼文分享加碼抽好禮｜LG 台灣 27/02/2025
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