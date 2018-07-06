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LG免曬衣乾衣機革新技術 劃時代家務救星登場 Heat Pump 除溼式智慧乾衣超進化 衣物健康品質再提升 節能、護衣、衛生、便利 新世代主婦恩物智慧上市
【2018年7月6日，台北】現代人的生活每天被時間追著跑，回到家繁忙的家事勞務更壓縮了寶貴的居家休閒時光；其中曬衣又屬最惱人的家務之一，不但容易受到天氣或空氣品質的影響，繁瑣的流程及「不得不」做的曬衣壓力，更隱性地破壞了生活品質。台灣LG電子觀察消費者需求，提出最佳乾衣解決方案，引進韓國熱賣，具備革新概念的劃時代家務救星─LG免曬衣乾衣機，以Heat Pump除濕式智慧乾衣技術，搭載雙迴轉變頻壓縮機及變頻馬達，充分達到省時、省電、護衣的絕佳乾衣體驗，LG免曬衣乾衣機在韓國大受歡迎，2018年更創下每月熱銷50,000台以上的佳績，LG作為智慧家電領導品牌，以創新技術帶給消費者絕佳使用體驗，期望能藉由「免曬衣物，解放勞務」的創新乾衣概念，為與韓國生活習慣相近的台灣市場，帶來超進化的家電，持續推進LG在台灣市場的智慧家電成長動能。
LG免曬衣乾衣機8月上市，建議售價NT$38,900起。即日起至9月30日止，上市優惠活動買免曬衣乾衣機 (WR-90TW)送價值$3,900元多功能堆疊層架，提供居家乾衣更便利的工作台，可以直接使用來折疊衣服、整理衣物，數量有限送完為止！
台灣LG電子生活家電產品部石宗訓總監表示：「LG智慧生活家電透過不斷的創新突破來滿足消費者需求，並以引領市場的研發實力推出完美居家生活品質的各種新概念產品。本次LG免曬衣乾衣機在台灣上市，便是觀察到台灣消費者傳統洗衣乾衣習慣所帶來的家務困擾，LG免曬衣乾衣機具備優異的除溼式乾衣功能，能夠翻轉台灣消費者的舊有習慣，重新定義乾衣概念。」
韓國熱賣LG免曬衣乾衣機 革新免曬衣概念 健康升級居家品質也升級
一般亞洲消費者的乾衣習慣在完成洗衣程序後，緊接著重複甩衣、撐上衣架、夾好、再掛上曬衣竿；而衣物曬乾後，又得反向操作收衣流程，冗長的乾衣流程占據了多數家庭的休閒時光。同時，台灣燜熱潮濕的梅雨氣候也常導致衣服曬不乾，容易孳生黴菌；而近年成為焦點議題的空氣汙染也成為室外曬衣的隱藏風險，例如成為全球高度關注的新興污染物PM2.5，負載了重金屬、戴奧辛和病菌的極微小懸浮粒子，容易附著在室外晾曬的衣服上，提高了心血管疾病、肺線癌罹患率，和呼吸系統疾病的可能性。
LG免曬衣乾衣機採用Heat Pump除溼式乾衣技術，推翻過去認為只有靠日曬才能達到良好乾衣效果的迷思，革新傳統乾衣流程與方式，解放現代人不得不曬衣，生活被壓縮的現況，同時讓衣物免受下雨潮濕、室外空汙以及PM2.5的影響。此外LG免曬衣乾衣機更擁有BAF英國過敏協會的認證，可有效減少99.9%的過敏原和細菌，確保衣物潔淨衛生，在省去勞務的同時也提升衣物品質與健康，提供最舒適的穿著感受。
更省電！雙迴轉變頻壓縮機及變頻式馬達 10年保固安全又耐用
LG免曬衣乾衣機的核心採用雙迴轉變頻壓縮機及變頻馬達，同時提供10年保固，不只省電也更安全耐用。相較於LG定頻壓縮機，耗電量能減少32%，與一般電熱式乾衣機比較，更可省下將近70%的電力。雙迴轉變頻壓縮機有效率的運作，能縮短乾衣時間並強化乾衣效能，讓免曬衣乾衣機適合每天使用，平均一次乾衣的電費不到4元1，操作選項並有多種乾衣行程可供選擇，包含精緻衣物乾衣、少量快乾…..等，還可使用SmartThinQ App進行電力監控，讓乾衣節能又快速。
更護衣！除溼式智慧乾衣 智能感測濕度溫柔呵護衣物
好的乾衣品質與「濕度」關係密切，乾衣過程若太過高溫乾燥，容易破壞衣物纖維及結構，也可能導致變形及硬化。有別於一般的 Heater 式熱風循環烘乾溫度高達70~80°C，LG 免曬衣乾衣機採用「Heat Pump除濕式乾衣技術」，溫度只有50~60°C，不但顧及衣物殺菌、除螨，也避免破壞衣料結構。同樣烘乾羊毛毛衣，與熱風式乾衣相比2，LG免曬衣乾衣機能減少衣物20%縮水率；與自然乾燥相比，更能減少衣物變形的機率，避免產生衣物乾硬與衣夾夾痕。同時，LG免曬衣乾衣機搭載「濕度感應sensor」，藉由位於機門下方的兩條冰金屬，感測水氣及濕度，機器會自動讀取濕度狀況，判斷是否需要繼續執行乾衣行程，讓居家乾衣變得智慧又節能。
更衛生！超細密雙重濾網潔淨乾衣 自動清潔冷凝器常保機器清潔
LG免曬衣乾衣機配備超細密雙重濾網，比絲襪還細的濾網能將棉絮及細小微塵重重過濾，在快速轉動的乾衣過程裡，收集衣物產生的糾結與棉絮，連頭髮都不放過。同時搭配手動便利清潔構造，讓消費者在乾衣後能輕鬆、方便的清潔濾網，維持空間清淨達到空氣循環流通，進而讓乾衣效能與能源效率相對提升；此外，LG免曬衣乾衣機也會主動感知棉絮濾網是否有安裝妥當，安裝異常時會隨即發出警示通知要求使用者重新裝置，貼心又安全。LG免曬衣乾衣機內建自動清潔冷凝器，可透過三道水流自主清洗，去除微塵，常保機器乾淨並提高乾衣效率，讓消費者能輕鬆保養，更衛生耐用。
更便利！聰明設計 智慧乾衣隨心所欲
LG免曬衣乾衣機採用Heat Pump除濕式乾衣技術，同時可依照需求選擇不同排水的方式，直接抽出機體左上方集水箱清空，或是連接機身後方的排水管自動排水，輕鬆又省力。為增強乾衣便利性，LG免曬衣乾衣機可自由選擇將機門設定為左方或右方開啟，方便消費者將乾衣機擺放在家中的任一位置、任一方向。LG免曬衣乾衣機同時搭載LG SmartThinQ智慧遠端遙控，透過手機APP隨時隨地都可乾衣，並有多達16種乾衣模式，包含牛仔褲、大型衣物、運動服…..等消費者可依照造不同的衣物需求做選擇，另有智慧診斷功能，迅速並準確地偵測問題，正確的執行乾衣排程，讓清潔衣物簡單又便利。
洗衣乾衣自由選搭 空間運用輕鬆操作
LG免曬衣乾衣機可搭配多種規格的洗衣機，可視每天所需清洗的衣物量與組合搭配使用，當家中衣物量大的時候，可考慮搭配LG大受好評的19、18、16、10.5公斤指定機型滾筒洗衣機；而當家中衣物量較少、或對精緻衣物有洗滌需求時，則可選擇單獨下搭MiniWash迷你洗衣機，多容量多選擇。使用者也可選擇並列或堆疊等排列方式，輕鬆應對不同需求並節省空間。同時LG免曬衣乾衣機也貼心備有遙控器，就算將機器安裝在洗衣機上方或家中較高的空間，也能輕易操作，遙控器能以磁力吸附在機身或鐵製物品上，收納簡單又方便。
1以5kg濕衣量, 標準行程烘乾一次之用電量 X 非尖峰時段單位電費。
2與LG熱風式乾衣機相比。
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
【關於LG電子生活家電與空調公司】
LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw 。
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