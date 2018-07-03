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LG旗艦款變頻清潔機器人全方位出擊 智慧居家清潔首選 全系列CordZero™變頻清潔機器人 量身打造專屬清掃夥伴 歡慶CordZero™ A9無線吸塵器上市周年回饋 1+1貼心打掃再升級
【2018年7月3日，台北】智慧居家清潔時代來臨，LG為了滿足每一個家的打掃需求，致力研發更貼切消費者生活的產品，今年再推出旗艦款變頻清潔機器人新品，完備全方位變頻清潔機器人戰隊，讓消費者感受到更舒適的智慧便利生活。LG CordZero™系列在台灣市場廣受好評，今年LG推出同時配有智慧攝像鏡頭及濕拖功能的旗艦款變頻清潔機器人-三眼濕拖版，加裝全自動智慧給水裝置，讓乾吸、濕拖同步完成，達到居家雙重潔淨。同時還支援獨家LG SmartThinQ APP，能隨時透過Wi-Fi連線遠端監控及操控打掃排程，特有智慧攝像鏡頭可以同步傳送拍攝畫面至手機，就算在外也能隨時透過手機監看家中環境，控制打掃方向；更領先業界全系列清潔機器人皆搭載10年保固的智慧變頻馬達，優越馬達技術提供強勁且穩定的吸力，同時還能維持超靜音。LG CordZero™ 變頻清潔機器人-三眼濕拖版，推出海洋黑新色，上市售價NT$29,900元。即日起至9月30日止，配合新品上市，凡購買LG CordZero™ 變頻清潔機器人-三眼濕拖版，即隨貨贈送耗材EPA濾網、超纖細抹布，上網登錄兌換再送ChefTopf薔薇鍋具組。
台灣LG電子生活家電產品部石宗訓總監表示：「為了讓台灣消費者都能擁有最智慧便利的居家清潔體驗，LG不斷努力研發更優質的產品，提升使用經驗的品質。這次LG推出旗艦機款變頻清潔機器人-三眼濕拖版，除了提供原本的優異功能外，更同時搭載前端智慧攝像鏡頭與濕拖功能，不僅提供遠端居家監看及居家保全功能，全自動智慧給水裝置讓乾吸濕拖同時完成。藉由完善LG CordZero™變頻清潔機器人產品線，滿足更多消費者需求，為台灣居家創造更貼心切合的清潔環境，實現LG承諾的美好智慧生活願景。」
LG CordZero™變頻清潔機器人-三眼濕拖版 旗艦機款完整居家智慧清潔
LG CordZero™變頻清潔機器人-三眼濕拖版 (VR66930VWNC) 延續各機型清潔優勢，搭載LG 10年保固的智慧變頻馬達，縮小馬達體積並同時大幅提升吸力，是高效能與耐用度的品質保證；同時旗艦機款更加裝自動智慧給水裝置，結合超纖細抹布，讓乾吸濕拖同時完成，乾淨加倍；並升級智慧攝像鏡頭，能將拍攝到的居家環境同步傳送畫面至手機，透過Wi-Fi連線及獨有的LG SmartThinQ APP，隨時隨地遠端遙控，依照個人需求監看及排定打掃時程；同時在外也可隨時監看家中情況並遠控打掃方向，若家中有寵物或長輩時需外出也能更安心；智慧導航系統搭配自我學習模式，讓打掃越來越有效率。另外附有防跨越磁條，能準確設定清掃範圍讓打掃更安全。變頻清潔機器人-三眼濕拖版完整功能成為打掃最貼心的智慧夥伴，為台灣消費者打造便利又潔淨舒適的居家環境。
- 智慧濕拖功能 乾吸濕拖同步完成
LG CordZero™變頻清潔機器人-三眼濕拖版加裝全自動智慧給水裝置，精準控制出水量，讓乾吸、濕拖同步完成，讓居家打掃雙重潔淨，輕鬆無塵一乾二淨。
- 智慧攝像鏡頭 居家監控一把罩
旗艦款變頻清潔機器人前方配備智慧攝像鏡頭，可以透過手機Wi-Fi連線同步監看鏡頭畫面，不只可更精確遠控打掃方向，開啟居家保全模式時，當鏡頭偵測到動靜，會自動連拍5張照片並回傳手機通報，隨時隨地都能掌握家中突發狀況，更即時的守護居家安全。
- LG SmartThinQ APP 遠端遙控智慧生活
搭載獨有LG SmartThinQ APP，可隨時隨地透過Wi-Fi連線遠距操控清掃排程及模式，在外也能輕鬆清潔居家任何空間。為了方便不熟悉APP的使用者，更提供便利的LINE介面操作方式，透過LG HomeChat功能，連結LINE帳號，即可使用LINE貼圖即時與清潔機器人對話並遠端操控打掃。
- 智慧變頻馬達10年保固 吸力更強超靜音
LG10年保固智慧變頻馬達，超越傳統採用無碳刷設計，可以減少馬達的磨損，提供穩定效能且更耐用，而縮小體積的馬達也同時大幅提升吸力，且馬達技術優越，在維持強勁吸力同時還能維持超靜音(一般模式60分貝，強力模式62分貝)。
- 智慧導航搭配自我學習模式 聰明效率落實清掃
智慧導航鏡頭可自動掃描偵測環境，並計算出最佳打掃路徑，即使在黑暗中也可搭配光學流動感應器偵測環境，精準定位；同時搭配自我學習模式，讓LG變頻清潔機器人記住障礙物及有高低落差的位置，越掃越有效率。特殊障礙物感應器還能自動迴避透明物體，大幅降低碰撞機率。
- 超便利設定 居家清潔更簡單
具備防跨越磁條功能，可自行剪裁磁條，設定邊界，界定清潔機器人活動範圍，防止進入不想打掃的空間；且將集塵盒設計於上方，不只容易取出清潔，並減少孔槽中殘留的灰塵，還可降低清理集塵盒時產生的揚塵，容量達0.6公升，能夠減少取出清潔的次數。
- 特有方形設計 加長邊刷清掃無死角
LG特有的機身方形設計，讓前端刷頭可向外延伸至角落死角，加上刷頭加長1.5公分設計，大幅提升邊角清潔效果。
LG CordZero™全方位變頻清潔機器人 為每一個家量身打造專屬清潔夥伴
LG CordZero™以智慧清潔產品持續引領家電市場，透過深入消費者生活，不斷發掘每一個家中最真實的清潔需求，除了新推出的旗艦款外，各款變頻清潔機器人都能精確滿足不同成員組合的居家打掃環境：
- 變頻清潔機器人-雙眼濕拖版 (VR66750LVWP)具備乾吸濕拖雙重潔淨力，能為無塵的居家環境把關，透過有效率的強勁吸力，以及同步濕拖的徹底清潔，能讓家中有長時間身體貼近地板嬰孩的父母省力又安心，或是讓家中有毛小孩的主人們省去每天處理毛髮及沙塵困擾，此外，特殊經典的高質感鏡面紅設計讓居家環境更顯時尚。
- 變頻清潔機器人-雙眼版 (VR66715LVM/VR66713LVM) 強調智慧便利清潔功能，智慧導航鏡頭可自動掃描偵測環境，並計算出最佳打掃路徑，即使在黑暗中也可搭配光學流動感應器偵測環境，精準定位；具備防跨越磁條功能，可自行剪裁設定邊界，界定清潔機器人活動範圍，不在家時啟動打掃也能更安心；同時搭配自我學習模式讓LG清潔機器人記住障礙物及有高低落差的位置，越掃越有效率。讓因工作長時間在外的忙碌上班族群回到家即能享受無塵舒適環境，或是讓想不費力維持家中清潔的長輩使用起來更安心便利。
- 變頻清潔機器人-單眼版(VR66413LVM)擅長大面積邊角掃除，透過LG SmartThinQ APP或更簡便的LINE操作介面，即可隨時隨地Wi-Fi遠控打掃；另採用加長刷頭設計，可深入角落徹底清潔，輕薄的機身更可進入難以到達的家具底部清掃；另可加裝超纖細乾抹布，加強地板清潔力，可提供大面積居家環境定期維護清潔，也讓每天忙碌的主婦們更有時間好好休息。
LG為打造居家智慧清潔零死角 推出1+1貼心清潔再升級
LG全力支援夏日清潔，成為最貼心智慧的居家打掃夥伴，除了使用變頻清潔機器人，能輕鬆維護地面清潔，針對高處打掃或除螨等深層清潔需求，可另搭配使用上市後大受好評的CordZero™ A9無線吸塵器，1+1組合讓打掃更輕鬆有效率。
凡於2018/7/1至2018/9/30購買LG變頻清潔機器人指定機型即可獲得超值好禮，購買旗艦機變頻清潔機器人-三眼濕拖版隨貨附贈EPA濾網及超纖細抹布，回函再送ChefTopf薔薇鍋具一組；另外購買變頻清潔機器人-雙眼版即可隨貨附贈EPA濾網及超纖細抹布，回函再送電池一組。
歡慶CordZero™ A9無線吸塵器上市周年超值回饋，活動期間內購買A9指定機型填寫回函或上官網登錄，即送超值好禮；買A9MASTER2X、A9BEDDING2可兌換7-11虛擬商品卡2,000元，買A9BEDDING、A9BEDDINGX可兌換A9可拆換式鋰電池，購買A9DDFLOOR可得電動除螨吸頭，詳情請見官網最新活動專區。LG今年夏季送出重重好禮，讓你輕鬆居家清潔沒負擔，滿滿活力打掃不斷電。
- 活動日期：2018/07/01~2018/09/30
- 活動內容：活動期間凡購買變頻清潔機器人/ A9無線吸塵器指定型號即可獲得貼心好禮
- 贈獎方式：活動網站登錄或回函申請(詳情請見活動網站)
- 活動網站登錄兌換：請於2018/10/1 23:59前於LG產品官網註冊登錄成功，方符合贈獎資格
- 回函郵寄申請兌換：回函掛號郵寄申請時間：2018/07/01~2018/10/05截止(以郵戳為憑)
- 詳情請見LG官網https://www.lg.com/tw/promotions 最新活動專區[LG樂不思暑 夏緻有禮]活動網頁
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【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
【關於LG電子生活家電與空調公司】
LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw
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