LG G7+ThinQ旗艦機皇重磅登台 攜手中華電信獨家上市 創新AI技術 全方位智慧體驗 行動生活全面進化

【2018年06月22日，台北】台灣 LG 電子今日宣布，推出搭載創新 AI 技術以及多種獨創功能的旗艦機皇LG G7+ThinQ在台上市，將帶給消費者煥然一新的智慧生活體驗。LG G7+ThinQ擁有業界獨家 Boombox 喇叭與超高亮度螢幕，讓消費者能夠擁有全新的視聽饗宴。台灣 LG 電子行動通訊代言人 BTS 防彈少年團也大力推薦 LG G7+ThinQ包含 AI 智慧相機、震撼音效技術以及超高亮度螢幕等多項創新功能，熱力沸騰感受 LG G7+ThinQ獨特魅力。LG G7+ThinQ 推出極光黑及摩洛哥藍兩色，建議售價 NT$26,900元，7月2日起於中華電信獨家開賣。

消費者只要在6/22中午12點起至6/30晚上11點59分止，此期間於指定通路預購LG G7+ThinQ，除可獲得BTS專屬Boombox 音箱禮盒組外，更加送LG X BTS 專屬Smart Case，數量有限送完為止。6/22-6/25首四日預購更有機會抽中在7月7號舉辦的 2018 SBS SUPER CONCERT IN TAIPEI 搖滾區門票，與偶像面對面，親身感受韓流超戰魅力！

此外，7月2日起，只要到中華電信購買LG G7+ThinQ，還可享上市好禮BTS防彈少年團專屬Boombox 音箱禮盒組，數量有限，要買要快。自7月2日起至9月30日止，只要到中華電信全區營業窗口(含神腦特約服務中心)與神腦線上購買LG G7+ThinQ就有機會抽中LG A9無線吸塵器，雙週抽超夯好禮，只在中華電信。

台灣 LG 電子董事長金載承表示：「LG 觀察現在的消費者對於智慧型手機的需求，推出最新的旗艦機皇LG G7+ThinQ，再次展現LG的多元創新。此次更導入全新 AI 技術，透過深度的 AI 整合以及嶄新功能，包含音效、相機、螢幕的升級，帶領消費者進入全新的智慧行動生活體驗。」

卓越相機功能結合先進AI技術 完美捕捉眼前所見

LG G7+ThinQ全面升級AI相機，讓相機鏡頭猶如雙眼，主動辨識拍攝場景，提出最佳建議，完美提升照片的呈現效果，雙主鏡頭配有1,600萬畫素的標準鏡頭與超廣角鏡頭，讓消費者在拍攝遼闊無際的山川美景依然能夠呈現細緻清晰的真實美照，同時800萬畫素的前鏡頭，在與三五好友一同自拍時，更能留下歡樂記憶；獨特的超亮相機，即使在低光源的拍攝環境下，也能輕鬆捕捉亮麗動人的相片，不放過每一刻美好細節。

●AI相機宛如雙眸 拍出美麗出色好眼光

LG G7+ThinQ搭載最新 AI 相機，透過人工智慧技術，自動偵測並分析拍攝主體或場景，提供19種建議模式，讓消費者在拍攝任何畫面能夠輕鬆突顯照片中主體特色，不論是捕捉壯麗風景或是細膩人像，AI 相機都能忠實呈現出如同雙眸親見的出色照片，讓消費者感受到更直覺的智慧拍攝體驗。

●超亮相機照亮每個角落的清晰細節

LG G7+ThinQ超亮相機能自動偵測拍照環境下的光線來源，在低光源環境下，能提供更高的影像亮度，拍出清晰的畫面細節。不論消費者想在光線不足的月色下捕捉山林景色，或在慶生時想拍攝燭火下的純真笑容，超亮相機都能輕鬆達成。

●雙主鏡頭再進化 真實呈現完美景色

LG G7+ThinQ延續備受好評的雙主鏡頭配置，搭載1,600萬畫素的71度標準鏡頭及107度的超廣角鏡頭，同時超廣角相機全面升級，大幅減少邊緣失真，讓消費者不論想拍攝好友們歡樂的團體照或是捕捉寬闊壯麗的景象，LG G7+ThinQ的超廣角相機都可順利留存每個畫面的微小細節，拍出自然不失真的出色照片。

●肖像模式 拍出專業生動表情

全新的肖像模式能夠拍出具有景深效果的專業影像，對焦主體人物並模糊背景，來突顯出照片中人物的深刻輪廓，即使自拍的時候也能完美表現出生動表情。

超高亮度螢幕 獨創音效技術 打造獨特娛樂影音新體驗

LG G7+ThinQ 配有獨家超高亮度 6.1 吋 QHD+ FullVision全視野螢幕，讓消費者即使在戶外強光下，手機畫面依然清晰可見。同時承襲消費者喜愛的 32 位元 Hi-Fi Quad DAC，並升級配備業界獨創的 Boombox 喇叭及 DTS：X 3D 環繞音效技術，讓消費者能夠無時無刻的享受最高等級的音樂享受。強大的影音娛樂技術，更被韓研SS級策略卡牌手遊 王國5：繼承者選為官方合作夥伴，讓消費者暢行手遊世界中時，透過LG G7+ThinQ 無可比擬的震撼音效與顯示技術，盡情沉浸在刺激無比的遊戲視野中。

●獨家BoomBox 喇叭 呈現強勁節奏浪潮

LG秉持為消費者打造高品質的音效體驗，在G7+ThinQ中採用業界獨家的Boombox喇叭，利用手機內部空間作低音喇叭的共振音箱，提供相較於一般智慧型手機兩倍的低音效果，呈現出強勁的低音節奏。將 LG G7+ThinQ 放置在 BTS 專屬 Boomobx 音箱禮盒上，更能強化共振效果，讓消費者不論是在家或戶外出遊，都能感受到音樂中的節奏快感。

●支援DTS：X 3D環繞音效 優質劇院體驗帶著走

LG G7+ThinQ是首款支援 DTS：X 3D環繞音效技術的智慧型手機，消費者只要戴上耳機，即可感受到最高可達7.1聲道的立體環繞音效，讓消費者能夠忠實聆聽音樂中完美無瑕的空間感，支援 32 位元 Hi-Fi Quad DAC，能夠享受令人驚豔的飽滿音質。不論是動感強勁的舞曲或層次交疊的抒情樂，LG G7+ThinQ 都能將細膩動人的聽覺感動完美體現。

●業界首創超高亮度螢幕 強光照射螢幕依然閃耀

LG G7+ThinQ搭載領先市場的 1,000 nit 超高亮度螢幕，讓消費者即使在陽光直射的戶外下使用手機時，依然能清晰無比的觀看影像，同時將電池續航效率最大化。

深度整合的AI助理 智慧生活更加簡單聰明

LG G7+ThinQ搭載最新 Google Lens*，隨時隨地提供消費者查找資訊，盡情享受前所未有的智慧生活，搭配首次配置的 AI 快捷鍵**，能夠快速地使用 Google 語音助理及 Google Lens等智慧功能，行動生活大大升級，即使在吵雜的環境下，超遠距語音辨識也能輕易識別語音指令，提供更加便捷的操作方式。

●最聰明的手機之一 Google Lens滿足你的求知慾

LG G7+ThinQ搭載最新 Google Lens 功能，透過鏡頭對焦想要查找的物品或內容並點擊，即可進行搜尋、購物、掃描或者進行翻譯，協助消費者快速了解各種資訊。

●AI快捷鍵輕鬆使用 快速進入智慧應用

LG G7+ThinQ首度使用 AI 快捷鍵，只要點擊一下位於音量鍵下方的按鈕，Google 語音助理便能立即回應；點擊兩下，則能即可啟用Google Lens；長按 AI 快捷鍵則能省略「OK Google」語音指令，快速啟用各種智慧功能。

●超遠距語音辨識 清楚辨認語音指令

嶄新的超遠距語音辨識功能，讓LG G7+ThinQ透過手機內建的超靈敏麥克風，消費者即使身處在吵雜的背景環境中，也能透過語音指令完成消費者的問題與要求。

全新設計美學與超完美防護 展現出個性魅力

LG G7+ThinQ 採用獨特的設計美學，透過細緻的金屬邊框帶來更加時尚雅致的外觀，全新第二螢幕能夠讓消費者依照自身使用習慣，可將FullVision變更設定成喜歡的螢幕型式，展現自我的個性風格；機身前後採用康寧第五代大猩猩玻璃有效增強手機耐用性，並擁有 IP68 防水防塵及MIL-STD 810G 美國軍規防護認證，讓消費者在任何嚴酷環境都能透過LG G7+ThinQ展現自我的獨特魅力。

●全新第二螢幕設計 展現自我獨特風格

全新的第二螢幕讓消費者有更多元化的選擇，可以螢幕拓展為無邊框外觀，享有更加寬廣的視界；也可將通知欄位變黑，或是調整成其他顏色，以符合自身喜好與風格。

●IP68防水防塵等級 全方位防護更周全

具備IP68防水防塵等級的LG G7+ThinQ，可以在嚴酷環境底下，也不用擔心手機毀損，讓消費者不論是到沙灘中戲水或是下雨天中使用，都能安心操作，提供全方位的防護。

●美國軍規掛保證 防撞更耐用

通過MIL-STD810G美國軍事級摔落測試，展現出堅毅的防撞能力。透過金屬外框及康寧大猩猩玻璃結實包覆機體，增加防護能力，讓消費者再也不用擔心因為手機摔落，造成的螢幕破裂或外觀的耗損。

LG智慧行動用戶獨享 代言人 BTS 防彈少年團獨家超值組合

「世界彈」BTS 防彈少年團擔任 LG 行動通訊年度代言人，為最新的旗艦機皇 LG G7+ThinQ拍攝多支廣告影片，透過每位成員的個性忠實呈現商品特色，讓消費者見證到 BTS 防彈少年團「This is my pick!」的獨家選擇。台灣LG電子為了讓消費者能深刻感受 BTS 防彈少年團以及 G7+ThinQ 的多元魅力，凡於指定期間預購G7+ThinQ，消費者即可獲得LG X BTS 專屬獨家Smart Case，運用NFC技術，只要ㄧ套上手機，就會跳出所有團員七人七色的不同手機主題，以及一款團體手機主題可供下載，主題內包含桌布、背景跟來電大頭貼等，隨時都能感受跟偶像的貼心接觸。而原本LG手機的使用者也可透過 LG SmartWorld App下載代言人BTS 防彈少年團的專屬主題，讓熱愛 BTS 防彈少年團以及 LG 的消費者們，可以擁有全新的個人化手機使用體驗。

LG G7+ThinQ韓流禮享 限時搶購

活動日期：2018/6/22 (五)中午12點起至 2018/6/30 (日)晚上11點59分59秒止

活動通路：

神腦線上購物 https://online.senao.com.tw/Category/3/GP1611-037

YAHOO奇摩購物 https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/gdsale.asp?gdid=7770229

PCHOME線上購物 https://www.pchomeec.tw/activity/AC87769149

MOMO購物網 https://www.momoshop.com.tw/category/DgrpCategory.jsp?d_code=1912900437&p_orderType=1

台灣樂天市場 https://www.rakuten.com.tw/shop/wayfone/product/6gd3slyuy/

KKBOX-KK選物 https://kkbox.kclub.tw/

葳訊數位生活館 http://store.vansun.com.tw/SalePage/Index/4501189

地標網通 http://landtop.com.tw/

預購方式：預購期間至指定通路預購LG G7+ ThinQ ，並於線上付款完成預購。

，並於線上付款完成預購。 預購贈品：購買LG G7+ ThinQ 即贈送 LG×BTS 專屬 Boombox 禮盒組一組（價值$4,990元），數量有限送完為止。

即贈送 LG×BTS 專屬 Boombox 禮盒組一組（價值$4,990元），數量有限送完為止。 預購加碼：G7+ ThinQ 專屬獨家BTS Smart Case一個（價值1,490元），數量有限送完為止。

專屬獨家BTS Smart Case一個（價值1,490元），數量有限送完為止。 預購首四日再抽 : 最強韓流盛會2018 SBS SUPER CONCERT IN TAIPEI 演唱會門票 一張 (市價7,800 元)。

【期間限定自2018/6/22(五) 中午12點起 ~2018/6/25(一)晚上11點59分止】

抽獎方式：各通路將消費者於預購期間購買並交貨完成之 LG G7+ThinQ 手機IMEI A序號提供LG進行活動抽獎，LG將隨機抽出40張 2018 SBS SUPER CONCERT IN TAIPEI 演唱會門票 (市價 NT$7,800)，並於2018/7/6 中午12點於

LG官方網站(http://www.lg.com/tw/promotions/G7PLUSBTS)及

LG 台灣 FB 官方粉絲團(https://www.facebook.com/LGTaiwan/) 公告中獎IMEI A序號。

LG × BTS 專屬Boombox禮盒組內容：

LG G7+ ThinQ 螢幕保貼及背蓋 LG藍牙耳機HBS-510 BTS獨家磁鐵 LG × BTS 專屬Boombox 擴音音箱 BTS Boombox產品說明小卡



*此功能以系統實際更新狀況為主

**此功能目前僅支援英文語音，並須選擇英文介面

【LG G7+ThinQ規格表】

機種 LG G7+ThinQ 建議售價 NT$ 26,900元 顏色 極光黑、摩洛哥藍 尺寸 153.2 x 71.9x 7.9mm 重量 162g 顯示器 6.1 吋 QHD+FullVision 內嵌式觸控顯示器(3,120 x 1,440 piexl) 處理器 Qualcomm® Snapdragon™ 845 處理器 作業系統 Android 8.0 Oreo SIM卡類型 Nano SIM (4G+4G) 儲存空間 RAM: 6GB/ROM:128GB 擴充槽:miscroSD記憶卡(最高支援2TB) 通訊協定 3G： 850/900/1700/1800/1900/2100 MHz LTE：700(B28)/700(B12)/700(B13)/700(B17)/800(B20)/850(B5)/900(B8)/1700(B4)/ 1800(B3)/1900(B2)/1900(B39)/2100(B1)/2300(B40)/2600(B7)/2600(B38)/2600(B41) MHz 傳輸介面 藍牙(Blue Tooth)：5.0/A2DP USB介面：Type C/隨身碟功能OTG LG Bridge / Miracast / NFC Wi-Fi：802.11 a / b / g / n / ac 相機功能 雙主鏡頭： 1600萬畫素(71度,F1.6)、1600萬畫素(107度,F1.9) 最高30連拍，可製作GIF檔 前鏡頭： 800萬畫素(80度, F1.9) 20連拍，可製作GIF檔 自動/專業相機/專業影片/Cine Video/美食/慢動作/全景拍攝/閃爍跳格剪接/AI相機/ 肖像/內見補光燈/自拍定時器 電池 3,000 mAh原廠鋰電池(不可替換) 其他功能 臉部辨識解鎖/聲音辨識解鎖/FM收音機/HD錄音機/無線充電

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、相機光學元件、音訊與電池等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持與穿戴式裝置。LG力求提供超越傳統智慧型手機的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。