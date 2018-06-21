LG智慧健康家電 打造安心美好淨生活 LG PuriCare™360°空氣清淨機強速濾淨 守護呼吸道健康 LG Styler蒸氣輕乾洗機 有效殺菌 衣身健康護衛良器

【2018年06月21日，台北訊】近年來健康議題受到高度關注，台灣日益嚴重的 PM2.5 空汙話題，導致許多民眾認為身處門窗緊閉的室內是保護自己和家人的最佳選擇，事實上，不論是在空氣不流通的室內，或是從戶外通勤出遊後回家，空間裡或身上的微小粉塵與有機揮發物，都對人體帶來直接而強烈的刺激。台灣 LG 電子體察消費者需求，推出「Health Care-健康防護」概念，LG PuriCare™360°空氣清淨機配備清淨循環扇以及360度環形機身設計，能快速、全方位濾淨室內空氣；LG Styler蒸氣輕乾洗機搭載獨家蒸氣護理技術，與高頻的衣架擺動模式能有效去除99%的細菌與過敏源，兩項產品可以有效地清除室內空氣中的有害物質以及由室外所帶回的汙染源，為消費者打造健康舒適的生活空間。

LG 空調家電產品部李鏞國總監表示：「LG 秉持著帶給消費者更美好的生活為品牌宗旨，不斷以創新的研發技術，帶動產品的進化與變革，特別在以科技促進使用者的健康方面更是我們努力的方向；近日，LG 與韓國延世大學附設Severance醫院研究團隊進行成人鼻竇炎患者的臨床實驗，證實 LG PuriCare™360°空氣清淨機能有效降低過敏反應，也讓我們的研發團隊所做的努力得到再一次的肯定。未來，LG 會持續投入帶給消費者更健康、更便利生活產品上的研發與生產。」

韓國延世大學實驗證明 LG PuriCare™360°空氣清淨機 有效減緩過敏症狀

為提供消費者更健康的居家生活品質，LG 電子近期與韓國延世大學附設Severance醫院研究團隊共同進行「成人過敏鼻竇炎患者」和 LG PuriCare™360°空氣清淨機的相關臨床實驗**，研究顯示，使用 LG PuriCare™360° 空氣清淨機後，室內 PM10 和 PM2.5 降低50%以上(以24小時為平均基準)；而使用 LG PuriCare™360° 空氣清淨機的成人過敏鼻竇炎患者，對照未使用 LG PuriCare™360° 空氣清淨機的患者，用藥量亦降低26%。負責本次臨床實驗的延世大學醫科大學學院朴仲原教授表示：「由於人們大部分的時間都待在室內，透過本次的實驗可以確認 LG PuriCare™360° 空氣清淨機，對使用者的健康帶來很大的貢獻。」

LG PuriCare™360°空氣清淨機 360°強速濾淨 守護呼吸道健康

長期處於空氣品質欠佳環境中的現代人有過敏症狀的比例越來越高，當周圍有粉塵、化學性氣味時，許多民眾很容易感到不適，而當空氣品質改善時，這些不適症狀便會明顯的減緩甚至消失。LG PuriCare™360°空氣清淨機，以獨特的360度環形機身設計搭載清淨循環扇，能快速、零死角濾淨室內空氣，透過PM1.0懸浮微粒感應器以及異味偵測器，精準偵測空氣中懸浮微粒濃度，並以直覺性的四色燈號及精準數值顯示空氣品質，讓使用者對室內空氣狀況一目了然；LG PuriCare™360°空氣清淨機配備三合一高效率濾網可以去除六大類汙染源及過濾五大有害氣體，例如：灰塵、PM1.0、過敏原、霧霾、甲醛、甲苯、乙醛…等常見導致或加劇過敏症狀的物質，同時主動釋放奈米離子有效去除空氣中的細菌等有害物質，帶給使用者清淨的空氣、降低過敏症狀被誘發的可能，經英國過敏協會、韓國過敏協會、韓國空氣清淨協會品質等國際認證，在淨化空氣、清除致敏有害物質上具有可信賴的功效。獨特的空氣清淨機結合清淨循環扇設計，在炎炎夏季能加速空氣循環，增強淨化功效，循環扇可傾斜升立55度、左右旋轉擺幅達70度並將乾淨空氣吹送至7.5公尺遠；雙層機種 CADR值為730m³/h ( CADR值：潔淨空氣提供率)具有強力空氣濾淨功能；此外，獨有的嬰幼兒照護功能，透過機身下層出風口將淨化後的乾淨空氣吹送至低處位置，對於8歲以前呼吸系統尚未發育完全的嬰幼兒，提供更全面的健康照護。

LG Styler蒸氣輕乾洗機 創新衣物護理技術守護衣身不受細菌侵害

每天外出穿著的衣服除了展現個人品味之外，也保護了肌膚與外界的直接接觸；然而，卻難免因為出入有空氣污染問題的室外環境或是病菌較多的公共場所，讓衣服上附著了許多室外的汙染源甚至是細菌，對居家環境造成轉移性汙染，這點也往往成為居家健康防護的漏洞。針對一般人不會馬上清洗或是無法以水清洗的衣物，LG 以全新概念的革新產品-LG Styler蒸氣輕乾洗機，搭載獨家 TrueSteam™ 蒸氣噴霧技術，能有效去除包括流感病毒、塵蟎、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌等99%的細菌，大幅降低細菌滋生影響健康的可能性；創新的蒸氣消毒功能，獲得英國國敏協會、Intertek、國立首爾大學等知名產品檢測機構的認證，對於有抵抗力較弱的嬰幼兒及年長人士的家庭，特別在流行性疾病盛行的時期，是非常重要的防護後盾。

LG Styler蒸氣輕乾洗機 蒸氣除菌真乾淨

LG Styler 蒸氣輕乾洗機也是現下流行的牛仔褲「養褲」潮流恩物，台灣的氣候悶熱，近年流行的牛仔褲又以窄版貼身為主，穿上為了避免褪色而不能時常清洗的牛仔褲，等於也同時穿上了汗水及皮脂分泌物所滋養的龐大細菌群，皮膚科醫師也曾提出警告，長期不洗牛仔褲有可能導致皮膚相關疾病，不可不慎。此外，許多在炎熱的夏季仍需要穿著西裝或套裝的上班族在外套留下汗漬或是尷尬異味，甚至在外出時沾染空汙懸浮微粒及細菌，LG Styler 蒸氣輕乾洗機可以在不影響布料顏色及版型的狀況下達到除菌除味的功效，而一些無法用水清洗的提袋公事包甚至是安全帽、運動護具以及絨毛玩偶、抱枕等等，都能夠安心輕鬆地使用，維護衣物的衛生保障全家人的健康。

**本次臨床實驗在6週期間，以43名過敏鼻竇炎患者為對象進行，此實驗對韓國臨床實驗來說是最大規模的實驗，因此實驗結果的信賴度相當高。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw