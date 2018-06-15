LG 2018「Life's Good with HOPE希望。傳愛」 希望起飛第一階段入圍公告

誠摯感謝全台各地大學生熱情支持 LG 2018「Life's Good with HOPE希望。傳愛」希望起飛。台灣LG電子再次攜手大學生，帶領偏鄉孩童「希望起飛」。本次徵件活動，收到來自全國各地大學生的熱情投稿，今年亦有比往年更多的熱血提案，從提案中充分感受到年輕學子對於偏鄉關懷的熱忱，LG十分感動有越來越多的學生投入公益，以實際行動表示支持，也期待入圍的希望團隊能在今年帶給偏鄉孩童們一個難忘的暑假，開拓孩童的視野，啟發對未來的希望。

依評分標準規定，主辦單位根據各組報名企劃書與活動辦法契合度 (25%)、服務計畫創意與特色 (25%)、計畫執行可行性 (25%) 及偏鄉孩童學習效益 (25%) 來做評分，共選出五組希望團隊，依收件順序排名，公布如下：

項目 學校 社團 企劃 1 國立臺灣大學+國立台北教育大學 星際過客 1座山上的21種時空旅行 2 國立中山大學 築夢Dreamer 落英繽紛桃花源 寶藏無盡是此山 3 逢甲大學 CUTZ團隊 CUTZ攝影計劃 4 遠東科技大學 夢想家團隊 菁過夢想∙寮望家鄉 5 國立臺灣大學 慈幼山友團 瑞北溫馨暑期育樂營

恭喜以上入圍團隊，希望小組將以郵件及電話通知各入圍組別，後續相關資訊如下：

依活動辦法規定，主辦單位於活動網站公布入圍名單，並以郵件及電話通知入圍事宜，請入圍團隊務必於 2018年6月20日 (三) 前與主辦單位聯繫，並遵守活動相關規範。 入選團隊須於2018年6月29日 (五)，參加LG所舉辦的行前說明會。 特別注意事項：第一階段入圍團隊須於2018年09月10日(一)前，繳交 2 分鐘創意影片，影片需包含潛能開發、才藝發展以及城市探索體驗相關的執行內容，同時附上結案成果報告與活動後心得調查問卷，計畫參與人員皆須填寫。

詳細注意事項請參考「Life's Good with HOPE希望。傳愛」希望起飛官網，如有任何問題請洽詢活動專線 (02)2775-2784以及LG希望起飛專屬信箱 lgcsr@prestigepr.com.tw ，謝謝。

2018/07/06 更新

逢甲大學CUTZ團隊因故無法執行希望起飛的企劃活動，其入圍資格由國立高雄大學希望種籽社 – 環島服務隊替補，更新入圍團隊如下：