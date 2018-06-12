LG DUALCOOL 雙迴轉變頻空調 強靜冷流 極淨所能 DUAL Inverter雙迴轉變頻壓縮機 省電、靜音、高效率 智慧節能新空調 輕鬆享受涼爽時光

【2018年06月12日，台北訊】台灣夏季炎熱，今年更創下百年高溫新紀錄，消費者對空調產品的需求與依賴也同步提高，冷卻速度快、節能省電的空調產品，成為台灣消費者換購的首要考量。台灣LG電子以卓越的研發技術，今夏推出更省電、更速冷、更安靜、更耐用的 LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調，讓消費者同時享有舒適涼爽與節能省電的優質生活。獨家獲得德國萊茵TÜV集團認證，LG並提供10年保固的雙迴轉變頻壓縮機，提升了運轉效能，加快冷卻速度40%，節省能源高達70%。可以有效降低室外機震動40%*，減少噪音產生，舒眠模式下可低至19dB；搭配三段智慧節能模式，依據人數多寡調整能源耗用，即使只有一人在家也能安心使用，不用擔心電力耗費；同時搭載奈米離子除菌功能，保持室內空氣好品質。

LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調系列產品分為冷暖空調機種與單冷房機種，冷暖空調機型：LSU/N-1417DHP建議售價NT$44,900元 、LSU/N-1217DHP 建議售價NT$40,900元 、LSU/N-1017DHP建議售價NT$33,900元 、LSU/N-0817DHP 建議售價NT$29,900元。

LG空調家電產品部李鏞國總監表示：「LG不斷以優異創新的研發技術，引領各項產品的革新與進化。今年以更安靜、更穩定、更強勁的雙迴轉變頻壓縮機為核心，搭配多樣獨家設計帶給消費者更涼爽舒適的居家環境，同時因應節能省電的世界趨勢，研發智慧節能模式，可依照人數多寡選擇冷流吹送的程度，借由控制壓縮機的轉速有效減少耗電量，達到最經濟舒適的效果；此外內建的WiFi智慧遠控功能，也讓智慧家電的應用更加全面，帶給消費者更便利的居家生活。」

強勁冷流 節能一流

LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調具備多項強化冷房效率之革新設計：雙迴轉變頻壓縮機降低運轉時的能源轉換耗損，使空調冷卻速度加快40%，節能高達70%**；加大25%的線流扇可排出更強勁氣流，冷卻出風口加大9%，讓冷空氣循環更遠、更快速達到空間冷卻；全系列旗艦機種及經典機種皆取得CSPF能效一級標章，配備三段智慧節能模式，可依照現場人數多寡選擇80%、60%、40%能源耗用，即使一個人在家的時候，也能安心享受涼爽舒適時光。

● 雙迴轉變頻壓縮機 最強勁的空調心臟

LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調採用變速雙迴轉壓縮機，具有較大轉動頻率的壓縮機，能夠節省更多的能源，並擁有比傳統壓縮機更廣的快速冷卻範圍，讓空調運轉更穩定、更安靜，達到節能、省電、高效率。

● 智慧節能模式輕鬆轉換運作效率 安心獨享涼爽舒適空間

LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調搭載智慧節能模式，輕觸遙控器上省電按鈕，即可依照室內人數以及活動量選擇不同的冷流吹送程度，借由控制壓縮機的轉速有效減少耗電量，達到最經濟舒適的效果。一般模式為100%能源耗用，亦可依人數多寡選擇80%、60%、40%能源耗用模式。

● 能源顯示模式 耗電狀況一目了然

LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調，平順超薄之美型機身設計，配備隱藏式智慧能源顯示，讓消費者可清楚得知運轉時的冷氣耗電量。

多重保固 耐用安心

為了適應台灣地區使用空調產品時間逐漸拉長的狀況，減少故障、延長產品使用壽命更是節能環保的重要環節，LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調在提升機體耐用度方面進行諸多強化研發，提供消費者更耐用、更安心、更節能的空調新選擇。

● 德國萊茵TÜV集團產品認證

LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調全系列產品壓縮機獲得德國萊茵TÜV集團產品驗證，LG也提供變頻壓縮機10年保固，帶給消費者更周全的保固承諾。

● 獨家抗鏽蝕金散熱片TM

LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調獨家採用抗鏽蝕金散熱片TM，在熱交換機表面塗佈抗鏽蝕塗料，提升表面抗鏽蝕性與耐用性，延長空調產品的使用期限。即使在台灣夏季高溫潮濕的環境，一樣安心耐用。

● 電壓突波保護機制

LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調全系列產品獨家搭載LG PCB(電源迴路板) 提升電壓變化承受能力，耐壓增強14%**，確保安全抵抗高電壓或電源突波，強化機體整體耐久能力。

安靜運轉 極靜音19分貝

LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調搭載獨家設計15˚ 水平傾角線流扇及直流無刷風扇馬達，讓風扇運轉更安靜；雙迴轉變頻壓縮機減少40%機體震動*，降低噪音，主動式低震動控制(ALVC)機制可在低頻運轉情況下，透過控制速度誤差元件偵測並穩定不平衡所產生的震動降低噪音。舒眠模式下運轉音量最低只有19dB，比圖書館更安靜，讓使用者享有寧靜涼爽的居家生活。

奈米離子 淨化空氣

LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調可釋放超過300萬個奈米離子***，淨化空氣。微塵濾網表面佈署的強力靜電可吸引及捕獲會引起呼吸道疾病的有害微小物質，保護用戶減少受有害物質如病毒、細菌、過敏原和微塵的侵害，提供使用者更舒適健康的涼爽生活。

LG Smart ThinQ 智慧遠控隨時掌控家中溫度

LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調內建WiFi，消費者可透過LG Smart ThinQ App隨時掌握家中溫度；除了遠端操控冷氣開關機及溫度風速控制等基本運轉模式控制外，還能開啟空氣淨化功能，甚至可透過App之能源監控功能，隨時掌握用電狀況，用電量看得見。

LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調全系列 滿足不同空間需求

LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調全系列皆具備壓縮機10年、主機板7年、全機3年保固，並有微塵濾網、自體清潔功能及快速安裝設計：

● 冷暖空調系列：

旗艦機種：採用R410A冷媒，具備三段節能模式、奈米離子清淨功能、內建Wi-Fi及可使用Smart ThinQ App操作，對應不同空間大小分為以下型號：LSU/N-0817DHP、LSU/N-1017DHP、LSU/N-1217DHP、LSU/N-1417DHP

標準機種：採用R410A冷媒，具備兩段節能模式，對應不同空間大小分為以下型號：LSU/N-1815WHP、LSU/N-2215WHP

● 單冷房系列：皆具備三段節能模式、奈米離子清淨功能、內建Wi-Fi及可使用Smart ThinQ App操作，對應不同空間大小分為以下型號：

旗艦機種：採用R410A冷媒，對應不同空間大小分為以下型號：LSU/N-1217DCO、LSU/N-1417DCO 經典機種：採用R32冷媒，對應不同空間大小分為以下型號：LSU/N-0817SCO、LSU/N-1017SCO、LSU/N-1418SCO

強勁冷流 酷夏有禮

LG為回饋消費者愛顧與支持，特舉辦「強勁冷流 酷夏有禮」活動，即日起至6/30購買LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調指定機種送2000元7-11商品卡，讓消費者爽渡涼夏、共暢節能、歡享好禮。享受要及時，請把握機會以免向隅。

1. 活動時間：即日起~2018/6/30

2. 活動辦法：凡於活動期間內購買LG DUAL COOL雙迴轉變頻空調指定型號，憑購買發票及保證書正本 ，即可兌換送 7-11商品卡NT$2,000

3. 贈品兌換方式：活動網站登錄或回函申請(2擇1即可)，詳情請上LG官網

http://www.lg.com/tw/promotions/LGDUALCOOL

強勁冷流 酷夏有禮 購買產品 好禮贈品 LSU/N-1017DHP、LSU/N-1217DHP LSU/N-1417DHP、LSU/N-1815WHP LSU/N-2215WHP、LSU/N-1217DCO LSU/N-1417DCO、LSU/N-1518ACO LSU/N-1017SCO、LSU/N-1418SCO 憑購買發票及保證書正本， 即可兌換送 7-11商品卡NT$2,000。

*與LG傳統定頻機種比較，依實驗條件不同，每種型號的規格可能有不同的結果。

**與傳統變頻比較，依LG內部測試，最大容許耐壓450V

***部分型號不支援奈米離子功能

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。