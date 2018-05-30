BTS 防彈少年團擔任 LG 電子行動通訊代言人 全球人氣天團獨家選擇LG G7+ThinQ 盡顯多元創新魅力

【2018年5月30日，台北】台灣 LG 電子正式宣布由「世界彈」 BTS 防彈少年團擔任行動通訊年度代言人，藉由 BTS 防彈少年團的多變個性以及原創魅力，首波以即將在台上市的 LG 旗艦機皇 G7+ThinQ，展現 LG 智慧型手機的多元特色與創新技術。LG G7+ThinQ全球發表後以實用便利的 AI 功能獲得各界好評，此次與邁入世界級殿堂的 BTS 防彈少年團合作也以「This is my pick!」為訴求，LG G7+ThinQ絕對是七位成員的獨家首選，不只讓粉絲感受無遠弗屆的驚人魅力，更將LG G7+ThinQ的革新功能與獨創特色，傳遞給更多消費者。

台灣 LG 電子董事長金載承表示：「 BTS 防彈少年團具備原創才能、創新理念以及真誠自我的個性，在音樂領域上持之以恆並成功登上國際舞台，與 LG 持續以獨創技術、大膽創新與始終為消費者需求為考量的品牌精神不謀而合，因此今年特別邀請 BTS 防彈少年團擔任 LG 電子行動通訊品牌代言人，希望透過 BTS 防彈少年團的超高人氣，讓更多消費者感受 LG 手機的最佳智慧行動體驗。」

今年 6 月成軍滿 5 周年的 BTS 防彈少年團，除獲得金氏世界紀錄認證為全球在Twitter被提及次數最多的超高討論度表演組合外， 5 月中發表全新專輯《Love Yourself 轉 'Tear'》宣告強勢回歸後，全新單曲 MV 點擊次數在發佈當天即刷新世界紀錄，同時新專輯也拿下 Billboard 200 的排行榜榜首，更創下 K-POP 男團歷史。BTS 防彈少年團在音樂領域的非凡成就，正如同 LG G7+ThinQ 的強大性能，這也正是 LG 行動通訊選擇 BTS 防彈少年團作為品牌夥伴的原因之一，更呼應 LG G7+ThinQ 想要傳遞的「This is my pick!」的精神；這次在 LG G7+ThinQ 的全新代言形象當中，七位成員依個人風格分別詮釋 LG G7+ThinQ 的特色功能，展現深情凝視、活潑動感、或是慵懶俏皮等多種樣貌，將 LG G7+ThinQ 多樣化的創新功能與生活情境完美結合。

團隊中的老么 Jung Kook 明亮迷人的眼神如同 LG G7+ThinQ的超高亮度螢幕，在強光下依然能呈現手機螢幕上清晰無比的畫面；被譽為團隊中形象擔當的 Jin 也利用 AI 相機，拍出自己帥氣迷人的自信表情；主領舞的 J-Hope 則使用 LG 手機獨有的超廣角鏡頭為七位成員一同拍下逗趣可愛的團體照；作為 BTS 防彈少年團中最可愛最好奇的 Jimin，運用 LG G7+ThinQ 中的 Google Lens 搜尋有趣的資訊；主唱 V 使用 LG G7+ThinQ 獨有的超亮相機，在昏暗的環境下依然拍下完美酷帥的表情；Rapper Suga 則呈現自己慵懶的個性，使用Google Assistant 超遠距語音辨識來播放音樂；而隊長 RM 則用 LG G7+ThinQ 創新的 BoomBox 喇叭分享自己喜愛的音樂，展現了身為 Rapper 的超強節奏感。

近期打敗多位大咖明星二度拿下美國告示牌音樂大獎「最佳社群明星獎」的 BTS 防彈少年團，接下來也將與 LG 電子緊密合作，一同合作展開多元化的行銷活動，隨時掌握LG G7+ThinQ與 BTS 防彈少年團最新訊息，可加入LG 台灣 Mobile 粉絲團：https://www.facebook.com/lgmobile.com.tw

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、相機光學元件、音訊與電池等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持與穿戴式裝置。LG力求提供超越傳統智慧型手機的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。