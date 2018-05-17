LG SUPER UHD TV一奈米4K電視新品震撼上市 三大影像科技全方位進化 打造絕美新視界 Dolby Atmos撼動視聽感官 ThinQ AI家庭娛樂再加倍

【2018年05月17日，台北訊】台灣 LG 電子致力提供消費者最佳影音娛樂，以創新科技及優異面板技術在電視市場獨佔鰲頭，今日在台宣布正式推出 LG SUPER UHD TV一奈米 4K 電視系列新品，展現電視領導品牌的頂尖技術。全新 LG SUPER UHD TV一奈米4K電視搭載更加進化的 Nano Cell™一奈米顯示科技，提供消費者更寬廣視角的絕佳畫質與精準色彩，SK8500 及SK8000 系列皆採用 α7 智慧亮彩影像晶片，讓動人影像更臻完美；SK8500 並透過全陣列式區域控光技術，提高黑色純度呈現細現細膩畫面與精采對比。同步支援業界最完整的四規4K Cinema HDR高動態範圍顯示技術，包括Dolby Vision™、Advanced Technicolor HDR、HDR 10 Pro 以及 HLG Pro，讓消費者感受猶如電影視野的卓越影像；同時全面升級 Dolby Atoms® 杜比全景聲，在家也能感受身歷其境的震撼音效，享受置身於電影場景中的劇場體驗。

LG SUPER UHD TV一奈米 4K 電視系列於5月陸續上市，65SK8500 建議售價NT$109,000元、55SK8500 建議售價NT$89,900元、65SK8000 建議售價NT$89,900元、55SK8000 建議售價 NT$59,900元、49UK7500 建議售價$39,900元

台灣 LG 電子家庭娛樂產品部金祥均總監表示：「LG不斷以創新優異的技術引領電視市場，致力提供消費者最頂級的視覺饗宴。今年更以全新進化的三大影像科技帶給消費者更進一步的感受享受，以更精準的色彩表現、寬廣的觀賞視角與優越的清新畫質，提供消費者無可比擬的影音體驗。今年也將持續拓展電視獨創技術，以豐富多元的產品線別，不斷創造革命性的絕佳視聽體驗，滿足消費者的不同需求。」

三大影像科技全面升級 打造耀眼奪目的視覺饗宴

LG SUPER UHD TV 一奈米 4K 電視三大影像科技全新進化，備受好評的獨創技術Nano Cell™ 一奈米顯示科技更加進步，為消費者呈現令人驚艷的絕美色彩以及栩栩如生的畫面效果；搭載領先市場的全陣列式區域控光技術，透過精準背光控制，有效提高黑色純度，呈現優異對比影像並更加清楚細膩；SK8500及SK8000配備嶄新的 α7 智慧亮彩影像晶片，以更加逼真的色彩、清晰度與影像深度，提供栩栩如生的畫面與色彩，相較於傳統電視，能真切表現10億7千萬的豐富色彩，精確感受真實原色。

●Nano Cell™一奈米顯示科技­更精進 睛豔各種觀賞的視角

LG SUPER UHD TV一奈米 4K 電視採用業界獨創的Nano Cell™ 一奈米顯示科技，今年更加進化，其中4K IPS面板透過直徑一奈米的奈米晶體塗層，有效吸收多餘的波長，使色彩更加鮮豔動人，同時使消費者能夠擁有更加寬廣的可視角，無論是身處家中任何角落觀賞電視，色彩仍然精采明豔，讓家中所有成員都能一同感受最佳的視覺體驗。

●全陣列式區域控光精準操作 深邃純黑感受清晰畫面

LG SUPER UHD TV 一奈米 4K 電視 SK8500 系列搭載全新的全陣列區域控光技術，能夠單獨控制背光模組，透過精準的個別背光控制，讓畫面中的黑色表現更為純粹深邃，並使影像更加清晰細膩，呈現優異鮮明的色彩表現，能夠使電視畫面擁有更高的對比度以及更多的明暗對比，帶給消費者極致驚豔的視覺效果。

●α7 智慧亮彩影像晶片 強大處理能力超乎完美畫質

LG SUPER UHD TV 一奈米 4K 電視 SK8500 及 SK8000 系列採用嶄新的 α（Alpha）7 智慧亮彩影像晶片，透過優異的影像處理技術以及強大的晶片處理能力，能使顏色更貼近真實內容，有效改善色彩表現並使畫面更趨近完美，其降噪步驟能夠清除粒雜訊防止訊息干擾，能使影像更加鮮明柔和，並能夠創造精緻細節和生動色彩，滿足全家人的觀賞需求。而支援高幀率(High Frame Rate, HFR)的 α7 智慧亮彩影像晶片，支援每秒 120 畫格，可以欣賞到流暢不閃爍的快速畫面。

業界獨家支援四規 4K Cinerma HDR 享受專業電影等級的視覺新體驗

LG SUPER UHD TV一奈米 4K 電視獨家支援四規 4K Cinema HDR 技術，向消費者提供宛若好萊塢等級的劇院體驗。LG 主要支援包括 Dolby Vision™、Advanced Technicolor HDR 、 HDR 10 Pro 以及 HLG Pro 等不同規格，其中的 Dolby Vision™ 為全球最先進的影像技術，完美表現每一格的影像，藉由提升亮度表現、顏色對比與色彩豐富度，讓影像能忠實呈現創作者的原始色彩；並獨家支援經由專業色彩調校工作室 Technicolor 透過在影像科技領域的百年經驗，完善的 Advanced Technicolor HDR 技術，實現卓越的影像體驗，無論是媽媽喜愛的韓劇、家人愛看的電影、親子喜愛的動畫、或自己最愛的遊戲，都能輕鬆體驗專業的絢麗色彩表現。

Dolby Atmos®杜比全景聲音效 原音呈現的鉅獻感動

LG SUPER UHD TV一奈米4K電視除了提供極致影像外，在音效上的表現更是無懈可擊， LG SUPER UHD TV 一奈米 4K 電視搭載 Dolby Atmos® 杜比全景聲技術，融合背景音及物件音，以觀賞者為中心，產生具備360度的聲音環繞音效，讓整個空間繚繞在細膩、層次堆疊的音響效果中，不論消費者是觀看慷慨激昂的電影或是細細聆聽悠閒雅致的交響樂， LG SUPER UHD TV 一奈米 4K 電視都能讓觀賞者置身於現場，體驗流連忘返的絕美聽覺感受。

ThinQ AI智慧平台 家庭娛樂時光輕鬆升級

LG SUPER UHD TV 一奈米 4K 電視今年全面升級 ThinQ AI 連網智慧娛樂平台，配合智慧滑鼠遙控器，以更極簡的電視操作方式，帶給家庭更輕鬆與趣味的娛樂體驗。

●便捷直覺式操作 享有娛樂好時光

精彩娛樂一手在握，直覺式操作介面搭配獨家智慧滑鼠遙控器，可更輕鬆操控以及更快速觀賞節目；機上盒整合功能讓消費者只要透過智慧滑鼠遙控器就能輕鬆整合家中的機上盒及電視，可以同時操控電視及機上盒，並支援全台各家第四台業者的機上盒，輕鬆快速的瀏覽各式節目。

●支援360VR影片及手機鏡射 精彩享受更便利

透過360 VR影片觀看操作，消費者可以將360度影片與照片檔案透過USB在電視上播放並且以智慧滑鼠遙控器操作；還能使用Android手機鏡射Miracast Overlay投放，將手機畫面投射至電視播放，不論是與朋友玩手遊，還是與家人視訊，都能輕鬆享有清晰放大的精采畫面。

現代簡約設計 打造個人居家美學

LG SUPER UHD TV一奈米 4K 電視提供多種尺寸選擇，皆採用令人驚豔的纖薄設計，獨特的新月型優雅底座結合流線型的窄邊框設計，可以依照消費者的喜好選擇立式或壁掛，皆能以優雅之姿融入居家裝潢以及擺設，創造出個人獨特的美學居家風格。

LG Nano Cell™ 一奈米顯示科技超級任務 足球金童卡卡Kaká獨家好禮送給你

LG SUPER UHD TV為讓消費者感受Nano Cell™ 一奈米顯示科技的精采魅力，今年特別為足球金童Kaká設計超級任務，並邀請消費者一同來解答，活動期間內觀看LG Nano Cell™ 一奈米顯示科技超級任務影片，並回答相關問題，即有機會獲贈卡Kaká獨家親筆簽名球及運動衫乙件或其他大獎。

活動期間：即日起~2018/6/30止

活動辦法：

Step 1：欣賞完LG Nano Cell™ 超級任務影片並回答指定問題

Step 2：針對該指定PO文按讚並公開分享後獲得抽獎資格

活動贈品： 卡卡Kaká獨家親筆簽名球及運動衫乙名 LG Super UHD TV-55SK8000乙名 Garmin VIRB 360 4K全景相機乙名

活動詳情請參閱官方粉絲團網址LG 台灣(https://www.facebook.com/LGTaiwan/)

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、數位看版及商用顯示器等產品。LG以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 4K OLED TV等先進技術，在旗艦電視機型中加入突破性的HDR技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者能更簡易體驗智慧電視科技帶來的便捷。LG承諾將以曾獲獎項加持的LG 4K OLED TVs與ULTRA HD TVs及webOS TV來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。