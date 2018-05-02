LG G7 THINQ以深度AI整合技術提供最佳使用者便利性 搭載最新處理器、出色螢幕、震撼音效與智慧相機的完美旗艦智慧型手機

【2018年5月2日，紐約】LG 電子（LG）今日推出最新旗艦智慧型手機 LG G7ThinQ ，專注於為消費者帶來實用便利的 AI 功能智慧行動體驗。

LG G7ThinQ 搭載最新的高通驍龍 845 處理器，提供 4GB/6GB 的 RAM，和 64GB/128GB 的記憶體容量，即使執行最耗效能的任務或應用程式也能輕鬆完成。LG G7ThinQ 配備令人讚嘆的 6.1 吋明亮螢幕，螢幕尺寸比前代增加近半吋，機身寬度卻沒有改變，是能使用單手操作的完美尺寸。

G 系列採用全新設計美學，細緻的金屬邊框為 LG G7ThinQ 帶來更時尚雅致的外觀，機身前後皆採用康寧第五代大猩猩玻璃增強耐用性。 LG G7ThinQ 同樣獲得 IP68 等級防水防塵認證，並通過 MIL-STD 810G 美國軍規測試，在嚴酷環境下依然能夠表現良好性能。

更智慧的進化相機

LG G7ThinQ 的相機升級為配備 800 萬畫素前鏡頭，以及 1600 萬畫素的標準及超廣角雙主鏡頭，能拍下呈現更多細節的高解析度照片。和 LG 過往機種相較，獨特的廣角相機現在能捕捉更美麗的景色，減少邊緣扭曲失真，自拍也更加清晰自然。

LG 更提升了之前在 LG V30SThinQ 中首次搭載的AI相機功能，AI CAM 智慧相機從 8 種拍攝模式增加到 19 種，提供更多智慧優化的拍攝體驗。使用者若不滿意 AI CAM 建議的照片，還能從其他三種不同拍攝效果中選擇以改善照片。

LG G7ThinQ 的低光源環境拍攝達到嶄新境界，全新 Super Bright Camera 能比一般在昏暗燈光下拍攝的照片高達四倍的影像亮度。 AI 演算法藉由結合影像感測器和軟體程式，在低光源的環境下會自動調整相機設定。

LG 也增加一些新功能，使用 LG G7ThinQ 拍攝將比以往更加有趣。 Live Photo 模式會記錄按下快門前後的一秒鐘，可以捕捉容易錯過的驚喜時刻或表情。 Stickers 採用臉部辨識，能產生可直接在螢幕上看到有趣的2D和3D貼紙，像是墨鏡和髮帶等特效。

肖像模式（Portrait Mode） 為G系列的新功能，能拍出具有景深效果的專業影像。這種景深效果不論用標準或超廣角鏡頭都可拍攝，為攝影愛好者提供更多創意選擇。

更簡單與聰明的AI行動生活

LG G7ThinQ 將是首批搭載最新 Google Lens 的裝置之一。Google Lens 以嶄新的方式，採用全新的 AI 及影像處理分析以進行搜尋，可運用在 Google Assistant 和 Google Photos，提供關於地標、植物、動物以及書籍的相關資訊，以及文字辨識功能。使用者可以直接從 Google Lens 中查訪網站、將名片加入聯絡人清單、或將活動事件加到日曆中、也可查詢餐廳菜單上的項目，更多詳細的資訊將於 Google I/O 上發表。

智慧型手機上首次配置的 AI 功能快捷鍵設置於音量鍵下方，只需點擊一下按鈕即可啟動 Google Assistant 功能，迅速點擊兩次可啟動 Google Lens。使用者也能按住按鍵並開始與 Google Assistant進行交談。

Google Assistant 透過 Super Far Field Voice Recognition (SFFVR) 和智慧型手機的超靈敏麥克風，能夠辨認最遠長達五公尺的語音指令。即使在打開電視的情況下，SFFVR 也能夠在吵雜的背景環境下辨別指令，讓 LG G7ThinQ 成為家用AI音響的最佳選擇。LG G7ThinQ 新增的 Google Assistant 語音指令，能夠讓 LG 使用者透過語音就能完成更多任務。

遠超對手的Super Bright Display

LG G7ThinQ 全新的 6.1吋 QHD+ (3120 x 1440) 面板首先擄獲消費者目光，搭載 19.5:9 FullVision 全視野螢幕以及比 LG G6 減少將近50％的底部邊框。運用 LG 全新 LCD 技術的 Super Bright Display，LG G7ThinQ 螢幕亮度達到領先市場的 1,000 nit ，且能顯示 100％ 的 DCI-P3 色域，即使在陽光直射的情況下也能輕鬆觀看。

根據不同的內容，顯示螢幕可以設定為六種不同的觀看模式：自動、節能、電影、運動、遊戲和專業模式。在自動模式下，手機將自動分析遊戲或照片的內容，並優化顯示功能和耗電量。使用者可以透過個別調整螢幕色溫和 RGB 色階，進一步微調影像。

新機的 New Second Screen 提供使用者更多元的選擇，以符合個人喜好及風格。螢幕可以完全擴展為無邊框外觀，或是可將通知欄位變黑，呈現較為傳統的風格。使用者也可以將通知欄位調整成其他顏色，以獲取更加個性化的效果。

無與倫比的智慧型手機音效體驗

承襲 LG 一直以來致力於在智慧型手機上帶來無與倫比的音效體驗，LG G7ThinQ 提供在業界無可比擬的優質音效創新技術。在LG G7ThinQ 中首次推出的 Boombox Speaker 利用 LG G7ThinQ 的內部空間作為共鳴箱，無需外部喇叭，就能以強勁的”boombox”音效發送出相較於傳統智慧型手機的兩倍低音效果。當放置在堅固的表面或箱子上，智慧型手機能利用其共鳴箱作為低音喇叭，進一步放大低音效果。

LG G7ThinQ 也是首款提供 DTS：X 的智慧型手機，能為所有內容提供虛擬3D立體音效，在配戴耳機後最高可達7.1 聲道。承襲 LG 專注於智慧型手機卓越音質的傳統，LG G7ThinQ 具備了 Hi-Fi Quad DAC ，搭配高阻抗耳機時，能獲得令人驚豔的飽滿音質。

LG 電子行動通訊公司總裁 Hwang Jeong-hwan 表示：「LG G7ThinQ 強力聚焦在手機的基本面，此次發表也為我們公司寫下了嶄新的一頁。透過個性化及實用的 AI 功能，與有意義的智慧型手機特點相結合，這是 LG 至今最具便利性的智慧型手機。」

LG G7ThinQ 將於近期在韓國上市，後續北美、歐洲、拉丁美洲和亞洲等主要市場將會陸續上市。價格與販售細節將於各地上市日期將近時另行公布。

LG G7ThinQ 主要規格功能：

晶片：Qualcomm ® Snapdragon™ 845 Mobile Platform

Snapdragon™ 845 Mobile Platform 顯示螢幕：6.1吋 QHD+ 19.5:9 FullVision Super Bright Display (3120 x 1440 / 564ppi)

記憶體：

- LG G7 ThinQ: 4GB LPDDR4x RAM / 64GB UFS 2.1 ROM / MicroSD (高達2TB)

- LG G7+ ThinQ: 6GB LPDDR4x RAM / 128GB UFS 2.1 ROM / MicroSD (高達2TB)

相機：

- 雙主鏡頭：1600萬超廣角鏡頭(F1.9光圈 / 107°) / 1600萬標準鏡頭(F1.6光圈 / 71°)

- 前鏡頭：800萬鏡頭(F1.9光圈 / 80°)

電池：3,000mAh

作業系統：Android 8.0 Oreo

尺寸：153.2 x 71.9 x 7.9mm

重量：162g

連線方式：Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.0 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (相容於3.1)

顏色：New Platinum Gray / New Aurora Black / New Moroccan Blue / Raspberry Rose

其他功能：Super Bright Display / New Second Screen / AI CAM / Super Bright Camera / Super Far Field Voice Recognition / Boombox Speaker / Google Lens / AI Haptic / Hi-Fi Quad DAC / DTS:X 3D Surround Sound / IP68 Water and Dust Resistance / HDR10 / Google Assistant Key / Face Recognition / Fingerprint Sensor / Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Technology / Wireless Charging / MIL-STD 810G Compliant / FM Radio

*規格可能隨著市場不同而有所變動

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、相機光學元件、音訊與電池等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持與穿戴式裝置。LG力求提供超越傳統智慧型手機的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。