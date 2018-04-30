LG V30SThinQ在台上市 升級人工智慧功能 打造行動新體驗 AI 功能結合進化規格 多媒體影像功能全新進化

【2018年04月30日，台北】AI 人工智慧時代來臨，LG 推出首款搭載 ThinQ AI 功能的智慧型手機LG V30SThinQ，將 AI Cam 智慧相機及明亮模式加入最常使用的拍照功能當中，讓消費者不論是拍攝任何場景及物體，或是身處低光源環境中，都能夠使用 V30SThinQ 輕鬆拍攝精彩照片；同時 V30SThinQ 提供全新的強大規格，搭載最新 Android 8.0 作業系統，並配備 6 GB 的快取記憶體及 128 GB 儲存容量，全面優化消費者使用體驗，能夠更加平穩流暢的操作智慧型手機。同時承襲 V30+ 強大的影音功能，採用 6 吋 18:9 OLED FullVision 全視野螢幕與 32 位元 Hi-Fi Quad DAC，提供消費者能夠一手掌握的行動劇院，隨時享受影音交織的震撼視聽感官，LG V30SThinQ 的嶄新 AI 功能結合頂級規格，為影音旗艦手機再創智慧標竿。

LG V30SThinQ 在台將推出新色未來灰，建議售價 NT$25,900 元，5 月起於地標網通、葳訊數位生活館、葳豐數位商城、Yahoo奇摩購物中心、PChome購物中心、Momo購物網開賣。

嶄新 AI Cam 智慧相機結合明亮模式 直覺式的全新拍攝體驗

LG V30SThinQ 導入視覺 AI 人工智慧技術，能夠為消費者提供智慧影像辨識，將智慧型手機的拍攝體驗跨入全新境界； AI Cam 智慧相機能夠自動偵測鏡頭下的拍攝對象及場景，並推薦最佳的拍攝模式，進而強化拍攝主體的特色，明亮模式則利用軟體演算技術能使 LG V30SThinQ 在低光源環境下的攝影更加明亮。透過兩種創新的攝影功能，讓消費者無論拍攝任何物體或身處何種環境，皆能隨時隨地輕易拍攝驚豔視界的犀利美照，無論家人間的甜蜜回憶、孩子的成長歷程、朋友歡聚時刻都能完整記錄。

AI Cam 智慧相機智慧捕捉出色回憶

AI Cam 智慧相機可以透過人工智慧技術，自動辨識拍攝環境，根據被拍的主體提供高達八種拍攝模式，包含：人物、寵物、美食、日出、日落、風景、城市及花卉等不同的顯示效果，並考慮不同視角、顏色、反光、光源和色彩飽和等因素，增強被拍攝主體的特色，讓消費者能享受更直接的攝影體驗。隨手拿起相機輕鬆對焦，無需選擇任何拍照模式，即可擁有出色照片。

明亮模式夜拍畫面更清晰

透過明亮模式，即使身處低光源的拍攝環境，也能自動測量環境光線，並透過「Sum-Binning技術」，將照片亮度提升兩倍，藉此降低照片的噪點，即使在光線不足的地方也能輕易拍出清晰照片。無論是想要補捉城市夜色下的萬家燈火，或是與三五好友徹夜狂歡想要留下美好記憶，

LG V30SThinQ 都能輕易完成。

LG V30SThinQ 規格再進化 使用者體驗全面升級

LG V30SThinQ 運用最新 Android 8.0 作業系統，並搭載 6 GB 快取記憶體及 128 GB 儲存容量，嶄新的系統界面讓消費者使用起來更上手，更提供高速的手機處理效能，全面優化智慧行動體驗。128 GB 儲存容量，讓消費者隨時隨地都能捕捉每一張完美影像，將與家人之間的美好生活回憶或是和朋友間的趣味出遊經歷，都能夠完整蒐藏。

LG V30SThinQ 承襲完美多媒體功能 影音交織極致享受

LG V30SThinQ 承襲 V30+ 優異的多媒體功能，配有 6 吋 18:9 OLED FullVision 全視野螢幕，提供消費者近乎真實色彩的擬真畫質與更寬闊的視覺效果，所有影像皆栩栩如生呈現眼前。同時支援 32 位元 Hi-Fi Quad DAC，提供逼近原音重現的音訊體驗，忠實呈現優質音效；同時隨盒附上經過專業調校的 B&O PLAY 耳機，提供最真切的聆聽享受。不論是亢奮激昂的演唱會或是弦音繚繞的交響樂，LG V30SThinQ 都能將極致動人的聽覺感動，在消費者的耳中完美呈現。

LG V30SThinQ 頂級人工智慧影音旗艦 購機升等VIP禮遇 好評再加碼

LG 尊榮禮遇服務再延長，凡購買 LG V30 系列手機(V30SThinQ、V30+)，即贈送韓國進口螢幕保護貼與背蓋組，凡於2018年6月30日前購機並於網站完成登錄，再享「VIP 獨享 服務升等禮遇」兌換卷乙張，憑卷可享「免費手機健檢與免費更換電池服務乙次」。

活動期間：即日起至2018/6/30止。

活動上網登錄期間：即日起~ 2018/6/30 23:59 止

活動辦法：凡購買 LG V30 系列手機並至活動網頁完成登錄，包括指定機型手機 IMEI A 碼及購買憑證或發票，將可獲得 VIP 獨享服務升等禮遇兌換券乙張。

使用期限：自即日起至2020年6月30日止。

詳細活動辦法請參照LG官方網站：http://www.lg.com/tw/promotions/2018V30VIP

【LG V30SThinQ 規格表】

機種 LG V30SThinQ 建議售價 NT$25,900元 顏色 未來灰 尺寸 151.3 x 75.2x 7.39mm 重量 158g 顯示器 6 吋 18:9 QuadHD+ OLED FullVision 螢幕（2880 x 1440 pixel） 處理器 Qualcomm® Snapdragon™ 835 Mobile Platform 作業系統 Android 8.0 儲存空間 RAM: 6GB/ROM:128GB 擴充槽:miscroSD記憶卡(最高支援2TB) 相機功能 主相機：1600萬畫素一般鏡頭(71度,F1.6)、1300萬畫素廣角鏡頭(120度,F1.9) 前相機：500萬畫素廣角鏡頭(90度, F2.2) 電池 Typ. 3,300 mAh原廠鋰電池(不可替換) 功能特色 Cine Video專業電影模式 / Floating bar浮動功能選單/Always-on Display/ IP68 防水防塵功能 / 臉部辨識 / 語音辨識 / 指紋感測器 / UX6.0+ /HDR 10 / Qualcomm Quick Charge™ 3.0 / 無線充電 / Google Assistant / MIL-STD 810G軍規 / Crystal Clear Lens / 32位元Hi-Fi Quad DAC / HD高音質錄音

*規格可能隨著市場不同而有所變動

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、相機光學元件、音訊與電池等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持與穿戴式裝置。LG力求提供超越傳統智慧型手機的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。