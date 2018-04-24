LG InnoFest Asia展示創新的變頻科技 讓家電性能更好更節能

【2018年04月24日，首爾】全球家電領導品牌 LG 電子將於 2018 InnoFest Asia 以專區展示能強化 LG 家電能源效率的革命性變頻科技。此專區將呈現 LG 引領業界之優異技術與 LG 運用尖端變頻科技的家電產品。

LG 變頻科技為超高效的能源裝置，是 LG 全系列家電中操縱馬達與壓縮機的核心，包含洗衣機、冷氣、空氣清淨機、冰箱與洗碗機，能高度提升 LG 家電能源效率、清潔與冷卻功效。除此之外，配備變頻科技的家電產品提供可靠十年保固。

變頻科技讓 LG 成為優異家電的代名詞，LG 也自行進行了家電關鍵零件的研發與製造，讓 LG 持續以創新優異的產品領先市場。LG 的變頻科技能依不同狀況調整發動機轉速，反觀一般馬達只能維持固定的速度。

LG 的直驅變頻壓縮機是每台 LG 冰箱的重要零件，從上下門冰箱到 InstaView 門中門冰箱系列產品，此壓縮機能高效地將直線運動轉換為冷卻動能，從而降低來自內部摩擦的能量損耗與噪音，並延長保鮮。

廚房家電有了 LG 的變頻磁控，能讓食物加熱更均勻，美味更加分。1200 瓦的LG NeoChef™ 微波爐藉由獨家智慧變頻科技提升烹調效率，能充分保留營養跟美味。

在洗衣方面，LG 變頻馬達能節省洗滌時間，並讓衣服洗得更乾淨。採用獨創科技的 TWINWash™ 洗衣機，著名的下層洗淨系統能讓使用者一次清洗兩批衣物。TWINWash™ 搭載直驅變頻馬達的新一代TurboWash 勁速洗技術，能在39分鐘的短洗程中強效去汙，溫柔清洗衣物。此外，上層滾筒洗衣機結合 LG 創新的智慧變頻科技與驚人的洗滌技術，確保了三項高品質洗衣機關鍵要素，包含能源效率、清洗能力與堅固耐用。

除了上述產品外，LG 展區同時展出多項配備變頻科技的家電，包含洗碗機和裝備 DUALCOOL 雙迴轉變頻科技的冷氣。

LG 電子生活家電與空調事業部負責人 Song Dae-hyun 表示：「LG 創新的變頻技術能將能源效率與性能提升到最大化，為消費者提供最好的家電產品，LG 會持續以突破性科技與高品質產品引領全球家電市場。」

1單門冰箱與200公升系列產品並未安裝直驅變頻壓縮機。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw