LG最愛獻 寶貝媽咪好禮讚 母親節禮物最佳首選 頂級好禮買就送 加碼再抽唯美旗艦智慧手機V30+

【2018年04月12日，台北訊】母親節的優惠活動正如火如荼的進行中，台灣LG電子為體貼媽咪一年來的辛勞，給予媽咪最有誠意的寵愛，推出「LG最愛獻 寶貝媽咪好禮讚」活動，包括「買就送 好禮」及「買再抽 LG V30+手機」雙重優惠，精選超值母親節禮物就在LG。

凡於2018/03/23至2018/05/31活動期間，購買LG指定生活家電，立即享有第一重「買就送 敬享好禮」優惠活動，A9無線吸塵器、WiFi版清潔機器人及蘭城晶英住宿券等優質好禮都可免費帶回家；第二重好康優惠「買再抽 LG V30+手機」，完成登錄官網會員註冊，即可再參加「LG V30+手機」抽獎活動，將送出10支LG V30+手機，最多可享有二次抽獎機會，越早購買，中獎機會越高，前所未有的超值好康，讓你寵愛媽咪不手軟，數量有限送完為止！

買LG指定旗艦對開冰箱就送A9無線吸塵器 一加一冰箱組合再加碼送

LG旗艦對開冰箱具有超大容量，可輕鬆收納食材，是媽媽廚房的夢幻逸品，創新的門中門魔術空間設計，可減少47%的能源流失，維持冰箱內部溫度，讓食材保鮮更有效率。為了提升家事效率，凡購買對開冰箱指定型號，兌換即送LG CordZero™ A9無線吸塵器一台(A9DDFLOOR)。此外，LG Slim/Match窄版冰箱，貼心的客製化設計，可隨心依照家庭環境與家人需求，自由選購單台冷藏或冷凍，亦可合併成為對開冰箱，一加一的多元產品組合，滿足生熟食材分開擺放的需求，守護全家人的健康。購買單台窄版冰箱指定型號，送Glasslock積木保鮮罐一組；若購買雙併窄版冰箱指定型號，則加碼贈送7-11商品卡NT$2,000。

買LG指定TWINWash™雙能洗洗衣機、蒸善美直立式洗衣機 多樣超值好禮兌換送

為減輕媽媽家事負擔，LG提供多款功能強大的洗衣機，不但可節省家事時間，更照顧全家人的居家生活及健康。LG TWINWashTM雙能洗洗衣機，獨創上下一起洗設計，利用上層滾筒洗衣機與下層Mini Wash迷你洗衣機，可一次輕鬆完成洗衣需求，達成雙倍效率；蒸氣洗衣與加熱洗技術，可有效消除過敏原並去除頑強汙垢，讓全家人安心擁抱衣物清新潔淨。凡於活動期間購買TWINWash™雙能洗洗衣機指定機種，即享兌換送WiFi版清潔機器人(VR66413LVM)一台或蘭城晶英住宿券好禮二選一或7-11虛擬商品卡(價值最高NT$6,000元)等豐富好禮。另外，LG亦針對母親節推出全新的21公斤蒸善美直立式洗衣機，不僅是新色「極光黑」，超大容量可一次解決大量衣物或棉被、床單等洗滌需求；同時17公斤真善美直立式洗衣機推出新色「星燦金」，提供媽媽居家環境與家電配置上更多的顏色選擇，現在買都享有贈送指定好禮。

買LG指定CordZero™無線吸塵器/清潔機器人 優質好禮隨貨送

LG體貼職業婦女維持家中環境的辛勞，更推薦「一加一」的除塵家電組合來為媽媽分攤家務。LG WiFi遠控小精靈清潔機器人，可透過手機App遠距遙控進行清掃，隨心所欲完成打掃工作，且搭配CordZero™ A9無線吸塵器，運用超強吸力與5道過濾程序，輕鬆去除家中角落灰塵，既省力又兼顧效率，提供消費者乾淨清新的居家生活空間。凡於活動期間購買CordZero™ A9無線吸塵器指定型號，即贈Total Care Kit全套清潔吸頭組(價值NT$7,500)，多達五種特殊吸頭，滿足消費者各種環境清掃需求；凡購買WiFi遠控小精靈清潔機器人指定機型，則可獲得316不鏽鋼保溫保冰晶鑽杯、HEPA濾網1個與超纖細抹布1個。

所有購買LG指定家電完成登錄者 再抽唯美旗艦智慧型手機V30+

凡於2018/03/23至2018/05/31活動期間購買LG指定家電，至官網完成會員註冊並登錄商品，就有機會獲得唯美影音旗艦智慧型手機LG V30+，讓媽媽可隨時紀錄生活，同時享受高規格的影音追劇體驗。LG將於04/27、06/04每次抽出5名中獎者，總共10名獲獎名額，越早購買，中獎機會越高，讓媽咪享受極致的行動影音觀看體驗，更能感受滿滿的愛意！

LG「最愛獻 寶貝媽咪好禮讚」優惠活動 - 「買就送 敬享好禮」

生活家電買就送 購買產品 好禮贈品 對開冰箱指定旗艦型號 GR-DBF85S、GR-DBF80G -兌換送- LG A9無線吸塵器(A9DDFLOOR) 對開冰箱指定經典型號 GR-DL80SV、GR-DL80W、GR-DPL80N GR-DL80G、GR-DBF87GV、GR-DP78N GR-DB78N、GR-D82R、GR-DP78S GR-DB78G、GR-DB78W、GR-DBF80N GR-HL78M、GR-BL78M、GR-BL65M GR-BL65S、GR-HL65M、GR-BL78SV -兌換送- 7-11 商品卡NT$2,000+勳風K歌棒 上下門冰箱指定經典型號 GN-HL567GB、GN-HL567SV、GN-BL497SV GN-BL497GV、GN-HL427SV、GN-BL418SV GN-L397SV、GN-L397C、GN-DL567SV -隨貨送- Glasslock積木保鮮罐1組 滾筒洗衣機指定旗艦型號 F2721HTTV、F2721STWV、WD-S19TVD WD-S19TVC、WD-S18VCD、WD-S16VBD WD-S15DWD、WD-S17DVD、WD-S12GV WD-S12GW -兌換送- 7-11 商品卡NT$1,000 -隨貨送- 洗衣紙2盒 滾筒洗衣機指定經典型號 WD-S90TCS、WD-S90TCW、F1450HT1W F2514DTGW、F2514NTGW、WD-S18VBW WD-S17NBW、WD-S17NRW -隨貨送- Neoflam健康養生鍋3.4L 洗衣紙2盒 直驅變頻洗衣機真善美指定型號/ MiniWash迷你洗衣機指定型號 WT-D178GV、WT-D176SG、WT-D176VG WT-D350V、WT-D350W、WT-D166VG WT-D250HV、WT-D250HW、WT-D200HV WT-D200HW -隨貨送- Neoflam健康養生鍋3.4L 洗衣紙2盒 直驅變頻洗衣機蒸善美指定型號 WT-SD217HBG、WT-SD218HBG、WT-D208BV WT-D178GV、WT-SD166HVG、WT-SD176HVG WT-SD196HVG -兌換送- 7-11 商品卡NT$1,000 -隨貨送- 洗衣紙2盒 經典直立變頻洗衣機指定型號 WT-SD126HVG、WT-SD126HSG WT-SD126HWG、WT-SD117HSG WT-ID107WG、WT-ID117MG、WT-ID137SG WT-ID137WG、WT-ID147SG、WT-ID157SG WT-ID108WG、WT-ID118MG -隨貨送- 洗衣紙2盒 Styler 智慧電子衣櫥指定型號 E523BR、E523WR、E523FR -兌換送- LG WiFi版清潔機器人(VR66413LVM)或 蘭城晶英平日住宿券二選一 CordZero™ A9無線吸塵器指定型號 A9BEDDING、A9BEDDINGX -隨貨送- Total Care Kit(全套清潔吸頭組)1組 WiFi遠控小精靈清潔機器人指定旗艦型號 VR66930VWNC -隨貨送- 316不鏽鋼保溫保冰晶鑽杯+ HEPA濾網1個+超纖細抹布1個 WiFi遠控小精靈清潔機器人指定經典型號 VR66715LVM、VR66713LVM -隨貨送- HEPA濾網1個+超纖細抹布1個

TWINWash雙能洗組合-加碼送 購買產品 好禮贈品 洗衣機指定型號 F2721STWV F2721HTTV WD-S19TVD WD-S19TVC 搭配MiniWash指定型號 WT-D350V WT-D350W WT-D250HV WT-D250HW -兌換送- LG WiFi版清潔機器人(VR66413LVM)或 蘭城晶英平日住宿券二選一 洗衣機指定型號 WD-S17DVD WD-S18VCD 搭配MiniWash指定型號 WT-D350V WT-D350W WT-D250HV WT-D250HW -兌換送- 7-11 商品卡NT$6,000 洗衣機指定型號 WD-S15DWD WD-S16VBD WD-S12GW WD-S12GV 搭配MiniWash指定型號 WT-D350W WT-D350V WT-D250HV WT-D250HW WT-D200HV WT-D200HW -兌換送- 7-11 商品卡NT$5,000 洗衣機指定型號 WD-S17NRW WD-S17NBW WD-S18VBW 搭配MiniWash指定型號 WT-D350W WT-D350V WT-D250HV WT-D250HW -兌換送- 7-11商品卡NT$4,000

Slim/Match窄版冰箱-加碼送 購買產品 好禮贈品 單台Slim/Match窄版冰箱指定型號 GW-BF380SV、GW-BF386SV、GW-BF388SV GR-FL40SV、GR-RL40SV、GR-R40SV -隨貨送- Glasslock積木保鮮罐1組 雙併Slim/Match窄版冰箱指定型號 GW-BF380SV+GW-BF380SV、 GW-BF386SV+GW-BF386SV、 GW-BF388SV+GW-BFF388SV、 GW-BF380SV+GW-BF386SV、 GW-BF380SV+GW-BF388SV、 GW-BF386SV+GW-BF388SV、 GR-FL40SV+GR-FL40SV、 GR-R40SV+GR-R40SV、 GR-FL40SV+GR-R40SV、 GR-RL40SV+GR-RL40SV、 GR-FL40SV+GR-RL40SV -兌換送- 7-11商品卡NT$2,000 -隨貨送- Glasslock積木保鮮罐2組

LG 「寶貝媽咪好禮讚」優惠活動 - 「買就抽LG V30+手機」

活動日期：2018/03/23-2018/05/31

活動內容：活動期間凡購買LG指定家電(不含IT、手機產品)，至LG官網(www.lg.com/tw)登錄並成為會員即可參加「LG V30+」抽獎，最多可享有二次抽獎機會，每次抽出5名中獎者(共10名)，愈早購買，中獎機會越高。

登錄時間：2018/03/23 凌晨00:00 - 2018/06/01 晚上23:59

抽獎獎項：LG V30+手機

抽獎日期：04/27、06/04

公布得獎日期：05/02、06/07

抽獎名額：每次抽5名，共計10名

兌獎方式：

中獎名單統一於LG官網活動網頁公布，並於一週內以電話及email通知。中獎者需於通知後一週內檢附相關文件寄到【LG最愛獻 寶貝媽咪好禮讚】活動小組，未提供完全者視同放棄領獎權利，恕不另外通知。詳細活動辦法請見活動網站。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw