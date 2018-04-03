LG 2018「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」開跑 正能量女孩嚴正嵐擔任「希望導師」 號召大學生帶領偏鄉孩童「希望起飛」 讓愛蔓延

「第一次進到錄音室，聽著老師教我們怎麼發聲，才知道原來唱歌有這麼多要學的地方...我很喜歡唱歌，看著面前的機器和按鈕，突然覺得自己好像專業的歌手，也讓我開始想像自己成為歌手的模樣，我希望長大後能成為歌手，站上大舞台唱歌給大家聽，讓更多人聽見我的聲音…。」2017年底，台灣LG電子邀請最佳希望團隊輔導的偏鄉孩童北上，在錄音室體驗一日小小歌手時，廬山國小的一位孩子興奮地說出自己的夢想。這個契機讓台灣LG電子更加堅信偏鄉關懷的使命，2018年，將持續以「希望起飛」為主題，號召大學生一起為偏鄉兒童實踐希望。

【2018年04月03日，台北】台灣LG電子今宣布啟動2018「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」公益活動，在2018年繼續以「希望起飛」為主題，探索孩童的潛能天賦。今年更邀請在《花甲男孩轉大人》中嶄露光芒的創作歌手嚴正嵐，擔任2018年LG希望起飛的「希望導師」。追夢11年的嚴正嵐，憑藉著長久以來對音樂、表演的熱愛，即使在演藝低潮期仍舊堅持音樂夢想，更以吉他老師的身分，鼓舞更多正準備踏上音樂之路的學生。作為2018年的「希望導師」，嚴正嵐希望以自己堅持希望的故事，號召全國大學生一同加入「希望起飛」關懷偏鄉孩童的公益行列。LG 2018「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」- 希望起飛於4月1日至5月31日徵件，期望大專院校的同學發揮創意與愛心，為偏鄉小朋友量身打造最熱血的提案，多元啟發偏鄉孩童的才藝潛能天賦，於今年夏天，牽起偏鄉孩童的手，創造希望，讓愛蔓延。LG 2018希望起飛活動網站：http://www.lghope.com/2018/

台灣LG電子董事長金載承表示：「善盡社會企業責任，長期投入偏鄉兒童的關懷與發展，是台灣LG電子深耕台灣市場的承諾之一。台灣LG電子自2008年起開始推動『Life's Good with HOPE 希望。傳愛』公益活動，期望將Life’s Good的品牌精神實踐於在地關懷，除了挹注資源於弱勢團體，也與喜憨兒社會福利基金會合作『送希望到偏鄉』活動。除此以外，LG多年來，號召了數百位大專院校學生，深入台灣偏鄉角落陪伴孩童，2017年起以『希望起飛』為主題的公益活動，不僅讓大學生得以實踐社會關懷，更啟發偏鄉孩童無限的天賦，我們今年邀請了創作歌手嚴正嵐擔任希望導師，於今年暑假將與年輕學子一同帶領偏鄉孩童探索未知的潛能，幫助希望的幼芽萌生茁壯！」

偏鄉關懷長期深耕 一份公益兩個希望 LG「希望起飛」凝聚正能量讓愛蔓延

LG「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」公益活動長期關注偏鄉孩童關懷，在16年來的經驗中，觀察到在台灣每個偏鄉角落的孩童雖然有著不同的家庭環境及成長背景，但同樣有著探索未來希望的嚮往，並發現孩童在以潛能開發、才藝探索為主題的活動後，增加了自信以及學習的動力。2017年第一名的希望團隊分享：「實際走入偏鄉，看到小朋友因為我們設計的活動而感動雀躍、欣喜，甚至更有自信地站上舞台，才發現原來我們不僅只是付出，更從小朋友的回饋中得到激發自己追求未來的能量。」在2018年，LG持續以「希望起飛」為主題，鼓勵大學生在暑假期間揮灑愛心與熱情，轉動良善希望，以多元且豐富的提案，前往偏鄉開啟孩童才藝及潛能天賦，同時讓偏鄉兒童得到陪伴與希望的啟發，發揮一份公益兩個希望的精神。

正能量女孩嚴正嵐擔任2018「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」希望導師 攜手青年學子將愛與希望傳遞偏鄉

台灣LG電子今年邀請正能量女孩嚴正嵐，以自創歌曲 「Chasing」獻聲「希望起飛」宣傳影片，鼓勵大學生一起加入散播愛的行列。懷抱著音樂夢想出道的嚴正嵐，擁有陽光清新的氣質及靦腆的笑容，在等待發片前意外先獲得戲劇邀約，因而開啟近11年的表演生涯。演出多部戲劇作品的她，從獨立戲劇小品、學生劇場到人生劇展皆可看到她的身影，演藝生涯蟄伏11年之久，一度懷疑自己還有沒有機會，終於透過飾演《花甲男孩轉大人》的「阿瑋」一角受到大眾矚目。為一圓歌手夢，她不斷累積實力，等待機會同時，也以吉他老師的身份，鼓勵學生追求音樂夢想。嚴正嵐在今年的「希望起飛」影片中感性說道：「感謝在等待途中邀請我擔任吉他老師的貴人，每當看到學生開心的笑容，我就覺得我真的可以為別人做些什麼，更從中獲得堅持下去的力量。這次擔任LG 2018年的希望導師，希望能鼓勵偏鄉小朋友追求美好未來的勇氣。」正能量女孩嚴正嵐今年擔任LG希望導師，以自身的人生歷程號召大專院校的學生，與她一同參與這項別具意義的公益計畫，成為偏鄉孩童希望的力量，帶領偏鄉孩童「希望起飛」。

(希望起飛影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=Tq9X-CLvxYU&feature=youtu.be)

「LG希望。傳愛」-2018希望起飛即日起開始徵件

第一階段

活動日期： 2018年04月01日起至05月31日止

2018年04月01日起至05月31日止 活動內容：投稿團隊以「希望起飛」為主題，於提案中加入潛能開發、才藝發展以及城市探索體驗相關課程設計，並參考活動辦法中建議之偏鄉國小名單。企劃書與相關申請文件完成後，連同問卷書以電子郵件寄至『LG 希望。傳愛』-希望起飛活動專屬信箱。

第二階段