台灣首間LG品牌旗艦店盛大開幕 攜手好漾生活打造3C質生活尊榮典範 韓國頂級規格專賣空間 全產品線完整展售 體現美好居家藍圖

【2018年3月20日，台北訊】台灣LG電子2018年開春大喜，在台首間品牌旗艦店隆重開幕，占地一百五十坪、斥資千萬打造頂級規格陳列，為韓國外亞洲第二間品牌旗艦店，充分展現LG對台灣市場的重視與企圖心。台灣LG電子與3C通路經驗豐富的宏碁集團旗下好漾生活合作，打造台灣第一間LG品牌旗艦店，以最優質的軟硬體服務，為台灣消費者提供嶄新的情境購物體驗。寬敞的店內空間更跳脫過往電子產品用品項分類的方式，以消費者追求美好生活的需求角度出發分為五大主題區域，分別為：「IoT智慧家電區」、「Health care-健康照護區」、「影音娛樂區」、「生活家電區」以及「IT行動通訊區」，並以貼近消費者使用情境的空間配置，讓消費者能在比較產品規格之外，與實際生活產生更多感受連結，進而選擇最符合需求、滿足質生活藍圖的消費性電子用品，呼應「Life’s Good」的品牌願景。

台灣LG電子董事長金載承表示：「Life’s Good一直是LG的品牌願景，LG期許能成為消費者追求美好生活的助力，不論由產品設計研發開始，到產品售出後的服務，都秉持著創造美好生活的理念。LG在台深耕16年，一直以來非常感謝消費者的支持，這次與3C通路經營經驗豐富的合作夥伴好漾生活攜手，正式開幕LG品牌旗艦店，期望能以頂級的軟硬體規格、產品、與服務，創造完善的情境式購物體驗，帶給消費者更多更好的服務。」

生活情境體驗結合貼心顧問服務 齊心擘劃美好生活藍圖

LG對於品牌旗艦店有著嚴格的設定標準，除了佔地必須超過300平方公尺、店內的視覺呈現方式必須符合韓國總部規範之外，更強調營造商品使用情境的體驗式空間，讓消費者能夠實際感受LG所帶來符合需求、超乎期望的產品為生活創造的各種可能性。在硬體規畫上，明亮的落地窗與挑高的樓層空間提供消費者舒適開闊的感受，五大主題區域的設置更為了讓消費者能夠以各種不同的生活及功能所需，選擇最適合自身居家空間的商品。在軟體服務上，LG品牌旗艦店導入韓國總部完整的標準服務流程，並與宏碁集團旗下的好漾生活攜手，結合各項產品功能設計、消費者需求及服務客戶的經驗反饋，提出高品質的顧問式產品服務，並結合異業資源以提供消費者更貼近實際情境的產品試用體驗。此外，不僅是銷售服務，未來店內將陸續增設親子專區及免費咖啡享用，讓消費者甫踏進店內，就能享有美好的體驗。

IoT智慧專區科技串聯未來 開創聰明好生活

物聯網時代來臨，LG持續推出多款WiFi連網家電，打造智慧家庭美好藍圖。LG為了讓消費者能輕鬆體驗智慧生活帶來的便利，在品牌旗艦店特別設置IoT智慧專區，展示一系列支援IoT物聯網技術的家電商品，消費者能夠使用SmartThinQ APP，出門在外也能使用手機操作多種家電商品，讓LG智慧家電成為居家質感生活的好幫手。

SmartThinQ專區目前包含可用Line操作的LG CordZero™ WiFi清潔機器人，可全面掌握居家打掃時程；LG PuriCare™ 360空氣清淨機在機器偵測到空汙即濾網需要更換時，能即時傳送貼心提醒；LG TWINWash™雙能洗可以遠端操控自訂洗衣行程，並在洗衣完成時即時通知；LG Styler智慧電子衣櫥能夠遠端操控開關機和預約客制化行程，隨時隨地完成衣物護理；LG門中門魔術空間WiFi遠控版對開冰箱可以自行設定冰箱溫度、快速冷凍、Smart鮮淨過濾系統等多種智慧功能；LG PuriCare™變頻除濕機可自動偵測居家空氣濕度，當濕度到達80%以上時，APP會主動推播通知，消費者即能簡單透過LG SmartThinQ APP一指設定，輕鬆創造高品質居家環境。

Healrh Care健康照護 創造健康好生活

國人健康消費意識抬頭，台灣近年空汙及過敏等議題日漸受到重視，在維持家中環境清潔的同時，守護家人健康更是消費者關注的重點。LG在品牌旗艦店中特別設置「Health Care-健康照護區」，串連起居家健康防護網，包含具備殺菌、烘乾功能的Styler智慧電子衣櫥，能藉由蒸氣抖動清除留在外衣上的汙染源、擁有360度循環扇的LG PuriCare™ 360°空氣清淨機能夠快速零死角濾淨室內空氣，創造家居空氣好品質、LG PuriCare™變頻除濕機可隨時打造家中乾爽環境，隨時保持居家清新舒適空間、LG TWINWash™雙能洗洗，蒸、洗、脫、烘四種功能一次滿足，有效防皺、除臭、殺菌、達到99.9%過敏防護，透過各種具備Health Care功能的全新商品，為消費者的健康把關。

影音娛樂、生活家電、IT通訊一同出擊 五大主題商品打造質生活標竿

LG品牌旗艦店除了時下熱門的「IoT智慧專區」以及消費者關注的「Health Care健康照護」之外，另外更依照消費者家庭所需分為「影音娛樂」、「生活家電」、「IT與行動通訊」等三大專區，共五大主題商品結合絕美大氣陳列，並透過生活情境體驗與專業顧問服務，為消費者完美設計最適合的個人化幸福空間。

●高品質「影音娛樂」 滿足影音視聽饗宴

LG品牌旗艦店以超過80平方公尺的牆面展示全系列電視商品，兼容出眾外型設計以及絕美畫質呈現，從領先市場技術的OLED TV、備受消費者喜愛的Super UHD TV等商品皆一應俱全，並模擬居家客廳情境，消費者能夠在沙發上完整感受超高畫質的視覺享受以及寬闊視野的震撼，除絕佳畫質之外，也能完整體驗OLED TV配備Dolby Atmos環繞音效所帶來的聽覺饗宴，感受無與倫比的家庭影音娛樂。

●高效節能「生活家電」 打造幸福美型空間

LG品牌旗艦店展出旗下各種兼具外型及功能的頂級家電，為消費者貼心打造幸福美學場域，包括省水節能的TWINWash™雙能洗洗衣機、大幅提升效能保鮮的LG直驅變頻冰箱、榮獲一級能效認證的LG DUALCOOL™雙迴轉變頻空調，可以全方位淨化家中空氣並榮獲多項設計大獎的LG PuriCare™360°空氣清淨機，以及具備超強勁吸力以及超長效電力的LG CordZero™ A9無線吸塵器，加上多款提供變力打掃體驗的LG CordZero™清潔機器人，讓消費者能夠在各項家電商品之中，依照自身家庭需求，完美滿足個人化居家風格。

●超進化「IT與行動通訊」 隨時展現個人智慧行動力

除了家電商品之外，LG品牌旗艦店也同步展示旗下行動通訊商品及其他個人IT產品，讓消費者展現絕佳行動力，引領智慧新風範。行動通訊商品包括頂級旗艦機種LG V30+和G6，結合絕美流線的外型設計，更以16:9的全視野螢幕打開寬廣行動眼界，更能現場聆聽由32位元Hi-Fi Quad DAC搭配頂級音響品牌B&O PLAY耳機，所帶來的原聲體驗；LG最新發表美型輕量筆電LG Gram也同步展出，具備「輕」量級、超強「續」航力及「耐」用機身引領未來筆電新風潮；LG 21:9 UltraWide™顯示器以及4K UHD顯示器，多款電競專用顯示器讓消費者實際體驗流暢畫面與廣闊視野，流暢逼真，帶來更強戰力。

歡慶全台最大LG品牌旗艦店盛大開幕 多重好禮優惠大放送

為慶祝LG在台首間品牌旗艦店開幕，並為消費者持續建構最佳質生活藍圖，於開幕期間推出多重優惠，與消費者一同共創美好生活。

活動地點：LG品牌旗艦店(新北市中和區中正路876號)

活動時間：即日起至4/8

聯絡電話：02-2221-6188

營業時間：AM11:00~PM21:00

優惠內容：

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【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。