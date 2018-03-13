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2018台北電器空調3C影音大展 LG打造智慧節能綠生活 驚喜優惠好禮加碼享不完
【2018年03月13日，台北訊】LG以領先業界的智慧科技，在2018台北電器空調3C影音大展期間，除了推出IoT物聯網智慧家電專區，因應國人綠生活意識抬頭，LG家電產品兼顧優異性能與節能環保，更展示多款具有強力節能且提高效率的生活家電，包括省水節能的TWINWash™雙能洗洗衣機、大幅提升效能保鮮的LG直驅變頻冰箱，以及榮獲一級能效認證的LG DUALCOOL™雙迴轉變頻空調等綠色家電，加上搭載WiFi功能的多款智慧小家電，為消費者打造綠色智慧居家空間。多項商品於台北電器空調3C影音大展世貿一館LG攤位D101隆重登場，於2018/03/16~2018/03/19期間，推出多項現場購買優惠，數量有限，送完為止。
OLED TV絕美畫質搭載webOS 3.5智慧平台 盡享頂尖影視饗宴
LG創新優異的技術不斷在電視產業突破創新，帶給消費者最佳視覺盛宴。LG OLED TV兼容出眾外型設計與絕佳畫質呈現，並採用三規Active HDR來呈現新一代HDR內容，包含Dolby Vision、HDR 10及HLG格式，能使影像更加明亮細緻，各種刺激瞬間或絢麗色彩皆能細膩呈現。搭載webOS3.5智慧平台以及獨家智慧滑鼠遙控器，直覺式操作讓電視畫面操控更加隨心所欲，不只能任意縮放畫面中的特定影像，不放過每一個精采細節。除了絕美畫質外，OLED TV配備Dolby Atmos環繞音效，單一場景最高可同時支援128種不同的聲音物件，真實細膩層次豐富的音響效果，享受親臨現場般的視聽饗宴。LG SUPER UHD TV則搭載最先進的Nano Cell™奈米顯示科技，採用先進的IPS面板技術，展現細膩準確的色彩以及寬廣觀賞視角，讓每個角落都是最佳觀賞位置，帶給消費者無與倫比的家庭娛樂新體驗。現場凡購買LG OLED TV指定機種，即贈送Xbox one S 1台，數量有限送完為止。
TWINWash™雙能洗洗衣機 節能省水效率第一 打造時下潔淨新女力
LG推出的TWINWash™雙能洗洗衣機，不斷受到市場好評及消費者的喜愛。根據衣物材質及不同的洗衣需求，使用上層滾筒洗衣機與下層Mini Wash迷你洗衣機，同時達成分類洗衣與一次完成的輕鬆家事，上下一起洗輕鬆有效率，更為全職婦女們省下許多家事時間與負擔。業界獨創TurboWash™勁速洗功能，大幅降低14分鐘的洗衣時間，且保持相同清潔表現，有效節能並提供衣物清新潔淨，體現環保智慧的質感好生活。同時透過LG SmartThinQ App遠端監控，輕鬆擁抱智慧家居生活。凡購買TWINWash雙能洗洗衣機19或21公斤指定機種，可享兌換送WiFi版清潔機器人或蘭城晶英住宿券好禮二選一；凡購買TWINWash雙能洗洗衣機其他指定機種，兌換送7-11虛擬商品卡最高$6000元。
LG多款一級能效冰箱 多樣特別優惠聰明購 巧婦心頭好新選
LG多款冰箱搭載頂級直驅變頻壓縮技術與四方吹冷流系統，大幅降低能源耗損與噪音，並以精準的恆溫控制技術有效達到食材保鮮效果，更為消費者帶來良好的降噪、節能表現。四方吹冷流系統(LINEAR Cooling™)，提供冷卻性能、穩定的溫度控制，達到均冷的效果，冷流出風口位於邊門及冰箱左側，讓溫度可以更平均分佈，使冷卻速度增快35%。LG直驅變頻上下門冰箱，擁有一級能效認證與時尚俐落的外型，是都會時尚女性在夢想廚房中實現自我價值的重要工具，更是精打細算的小資女及主婦們的絕佳選擇。凡購買LG冰箱指定機種，兌換送LG CordZero A9無線吸塵器一台(A9DDFLOOR)。
DUALCOOL™雙迴轉變頻空調及PuriCare™變頻除濕機 節能雙機更智慧
台灣氣候環境悶熱潮濕，空調以及除濕機是帶給居家生活舒適空間的必備利器。LG DUALCOOL™雙迴轉變頻空調獲得CSPF能效一級認證，搭載雙迴轉變頻壓縮機，擁有更高轉動頻率，比傳統定頻冷氣能節省70%以上的能源，冷卻速度加快40%，並有效降低運轉帶來的噪音；智慧節能模式，可依照人數選擇冷流吹送的方式，控制壓縮機轉速有效減少耗電量，全新機種搭載PM2.5偵測功能，更為家裡提供舒適的清新空氣；LG PuriCare™變頻除濕機符合2018年能源效率全新一級標準，比2017年提升20%效能，搭載雙迴轉變頻壓縮機，達到快乾、靜音、節能等優秀表現，最高節省45%的用電量，僅33分貝的極靜音運轉，提供消費者安靜低噪與乾爽舒服的居家生活空間。透過LG SmartThinQ app一指操控，就能遠端設定家中雙機，隨時創造清新的優質生活。凡購買LG DUALCOOL™雙迴轉變頻空調指定機種，兌換送7-11商品卡$2,000元。
智慧WiFi科技串聯 開創零距離智慧生活藍圖
物聯網時代全面降臨，LG於台北電器空調3C影音大展期間，展售多項智慧小家電，結合LG SmartThinQ APP功能，出門在外也能使用手機輕易操作洗衣機、空調、除濕機、清潔機器人等多項商品，即使現代人忙碌工作之餘，依然能夠輕鬆聰明的為居家空間打造質感生活；LG CordZero™ WiFi清潔機器人具備智慧攝影鏡頭，透過遠端遙控，全面掌握居家打掃時程，隨時一掃污塵帶來乾淨環境；LG PuriCare™ 360空氣清淨機具備精準偵測、雙重顯示、奈米離子淨化除菌及三道高科技防護濾網四大超強功能，結合物聯網平台SmartThinQ APP，不僅在機器偵測到空汙時即時傳送貼心提醒，更能藉由APP在遠距離遙控開關，隨時為家人健康帶來優質享受。凡購買LG CordZero™ A9無線吸塵器指定機種，即贈送五件式多功能吸頭組(價值$7500元)；凡購買空氣清淨機指定機種，即加贈濾網1組。
LG V30+絕美外型結合強大影音表現 全系列智慧手機現場優惠限量送
入圍MWC 2018行動通訊大會「全球行動通訊大獎」的LG V30+，不只具有絕美流線的外型設計，更以OLED FullVision全視野螢幕帶給消費者嶄新開闊的行動眼界，使用32位元Hi-Fi Quad DAC搭配頂級音響品牌B&O PLAY的耳機，更提供消費者親臨現場的原聲體驗，是消費者觀看各種影音內容的最佳行動選擇。台北電器空調3C影音大展LG全系列智慧型手機，現場購機即贈送三重多項好禮，數量有限，送完為止。
LG 2018台北電器空調3C影音大展
LG電子於台北電器空調影音大展期間展出視聽娛樂(OLED 4K TV、SUPER UHD 4K TV)、家電產品(洗衣機、冰箱、冷氣、吸塵器、除濕機、掃地機器人、空氣清淨機等)、行動通訊(G6、Q6、Stylus 3、X Fast、V30+)多項優質商品，搭配各式優惠方案，提供消費者輕鬆入手優質商品的機會。
-活動日期：2018年03月16日至03月19日
-活動時間：上午10時至下午6時
-活動地點：台北世貿一館 LG攤位D101
-優惠方案：
買就送：凡消費即可獲得多項生活好禮，每滿一萬再多加一件，滿額三萬好禮再升級！(消費三萬以上分開計算，恕不累計贈品)
1萬以上：旅行包1組、小牛杯1組二選一
3萬以上：刨刀組1組
5萬以上 : 陶瓷刀組1組
8萬以上 : 保溫壺1個
12萬以上 : 360無線監視器1組
*以上贈品數量有限，送完為止不補送
打卡抽：於活動期間至LG攤位現場，依照活動步驟與指定家電合照，並打卡上傳至活動頁面，除了可將精美小禮帶回家，還有機會抽中LG Q6手機，每天抽出一台，數量有限敬請把握！
電視專案：
- 現場驚爆價
購買產品
建議售價
現場特惠價
65型 OLED 4K 電視 (OLED65E7T)
$179,000
$169,000
55型 OLED 4K 電視 (OLED55B7T)
$79,900
$74,900
55型 SUPER UHD 4K TV (55SJ800T)
$59,900
$44,900
- 購買指定品項，即贈精美好禮
購買產品
贈品
55型 OLED 4K TV (OLED55B7T)
Xbox one S 1台
65型 OLED 4K TV (OLED65B7T)
65型 OLED 4K TV (OLED65E7T)
86型 SUPER UHD 4K TV (86SJ957T)
家電專案:
- 購買白電指定品項，即贈精美好禮，數量有限，送完為止。
購買產品
贈品
TWIN Wash雙能洗洗衣機
(19或21公斤指定型號)
兌換送WiFi版清潔機器人或
蘭城晶英住宿券二選一
TWIN Wash雙能洗洗衣機
(其他指定型號)
兌換送7-11虛擬商品卡
(最高$6,000元)
- 購買吸塵器指定品項，即贈精美好禮，數量有限，送完為止。
購買產品
贈品
CordZero™ A9無線吸塵器
(A9BEDDING; A9BEDDINGX)
五件式多功能吸頭組1組
(價值$7500元)
WiFi 版清潔機器人
(VR66715LVM; VR66713LVM)
抹布及濾網1組
- 購買冷氣、除濕機、空氣清淨機指定品項，即贈精美好禮，數量有限，送完為止。
購買產品
贈品
PuriCare™360°空氣清淨機 (AS951DPT0)
加贈濾網2組
PuriCare™360°空氣清淨機 (AS601DPT0)
加贈濾網1組
空氣清淨機 (PS-W309WI; AS401WWJ1;
PS-V329CG; PS-V329CS)
加贈HEPA/活性碳濾網1組
PuriCare™變頻除濕機 (RD171QSC1)
加贈濾網1組
DUALCOOLTM雙迴轉變頻空調指定機種
兌換送7-11商品卡$2,000元
手機專案：
- 購買指定品項，即贈精美好禮，數量有限，送完為止。
購買產品
隨貨贈品
G6 (全系列，共五色)
卡娜赫拉保溫罐1個、
Black Hammer玻璃水瓶、
后保養組
Q6 (全系列，共三色)
Stylus 3
X Fast
V30+ (銀、紫、藍，共三色)
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
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