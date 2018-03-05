LG電子通過ISO9001:2015國際驗證 優質服務再獲肯定 增設全台服務據點 社群即時客服 打造貼心售後體驗

【2018年03月05日，台北訊】高品質的售後服務一直是台灣LG電子對產品及顧客的承諾，暨2010年榮獲 ISO9001 國際驗證，2018年再續榮耀肯定通過 ISO9001：2015 服務驗證，以即時貼心的社群客服支援、專業的e化維修管理，及產品完修滿意度的保證，不僅成為業界的先驅，更呼應台灣LG電子秉持一貫的熱誠，深入了解顧客的需求與期望，創造令消費者高度滿意的全心服務關係。

此次通過 ISO9001 國際驗證項目中，台灣LG電子於全台增設多達九處直營服務據點，除了原有 0800 熱線外，更新增 LINE 社群即時客服、網路報修及諮詢等功能，讓消費者能夠於最短的時間獲得即時的支援，更可以隨時隨地查詢維修進度；此外，為體貼現代人上班忙碌的需求，台灣LG電子更增加了到府維修或收送小型家電等項目，為消費者打造舒適、便捷的貼心服務。

為確保售後服務的維修品質，LG引進專業的人才培訓及e化維修管理制度，除了定期培訓維修工程師，務求產品報修三日內的完修率達到 95%，且消費者要求重複維修的比率維持在1.5％的嚴格標準，更提供每位工程師PDA手機，以隨時更新消費者的送修進度資訊，期望以完整的e化維修效率，確保每一位消費者擁有高滿意度的售後服務體驗。

LG 致力於提升旗下全系列產品包含家電及智慧型手機的使用體驗與高品質的售後服務，提供多項限時優惠禮遇，凡購買LG PuriCare360°空氣清淨機指定型號，即可享有保固期內2年內免費360°空氣清淨機尊榮健診清潔服務2次（市價NT$600/次）。即日起至2018/3/31為止，凡購買LG V30+手機並完成登錄，即可享「VIP 獨享 服務升等禮遇」兌換券乙張，憑券可享「免費手機健檢與免費更換電池服務乙次」。詳情請參考LG官網http://www.lg.com/tw

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw