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[公告] LG 4G手機 PWS 災防告警系統說明與手機型號更新 (107年版本)

CORPORATE 03/01/2018
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    什麼是PWS 災防告警系統 ?

    災防告警系統Public Warning System 簡稱PWS, 是一種利用 4G 系統的廣播服務功能，目的在將災害發生時在最短時間內，以訊息傳送給區域內的 4G 用戶手機，並發出聲響、震動提醒民眾注意，即時通知民眾儘早掌握遠離及避免災害的訊息服務。

     

    LG 的手機支援機型有哪些 ?

    LG手機目前具備PWS接收功能型號如下表 (包括105年3月1日後取證及換證的機型)

     

    審驗合格標籤號碼

    產品名稱

    型號

    上市月份

    CCAK174G0420T9

    LG V30+

    LG-H930DS

    106年12月

    CCAK174G0310T2

    LG Q6

    LG-M700DSN

    106年10月

    CCAK174G0140T3

    LG G6

    LG-H870DS

    106年4月

    CCAF174G0080T0

    LG Stylus 3

    LG-M400DK

    106年4月

    CCAF174G0020T8

    LG K4 2017

    LG-X230K

    106年4月

    CCAF174G0010T5

    LG K8 2017

    LG-X240K

    106年4月

    CCAK174G0010T3

    LG K10 2017

    LG-M250K

    106年4月

    CCAF164G0660T0

    LG X style

    LG-K200dsK

    105年12月

    CCAK164G0440T7

    LG V20

    LG-H990ds

    105年10月

    CCAK164G0350T6

    LG X power

    LG-K220dsK

    105年9月

    CCAK164G0280T1

    LG X fast

    LG-K600Y

    105年9月

    CCAF164G0250T4

    LG Stylus 2 PLUS

    LG-K535T

    105年6月

    CCAK164G0230T9

    LG G5 SPEED

    LG-H858

    105年6月

    CCAF164G0170T6

    LG K8 LTE

    LG-K350K

    105年5月

    CCAF164G0160T3

    LG Stylus 2

    LG-K520DY

    105年5月

    CCAK164G0140T8

    LG G5

    LG-H860

    105年4月

    CCAF164G0100T1

    LG K10

    LG-K430dsY

    105年3月

    CCAK154G0490T1

    LG V10

    LG-H962

    104年11月

    CCAF154G0370T6

    LG Wine Smart II

    LG-H410

    104年10月

    CCAK154G0200T5

    LG G4

    LG-H815

    104年5月

     

    該如何設定手機接收災防告警服務 ?

    使用者需在區域廣播的設定中，將通知打開，就能接收最完整的災防告警訊息 (共 24個訊息通道，包含 1. 國家級警報，2. 緊急警報，3. 警訊通知、4. 每月測試用訊息。)

    *補充說明LG其他手機：

    除了上述通過認證、可以完整接收 24個訊息通道之手機型號外，LG 其他型號之 4G 手機也符合政府 105年02月29日前之規定，可以接收 3個訊息通道 (2個國家級警報、1個測試通道)

     

    Ｏ：災防告警訊息之 24個訊息通道功能

    △：災防告警之 3個 (2個國家級警報、1個測試通道)

    Ｘ：不具備災防告警訊息接收功能

     

    如何開啟或關閉每月測試用訊息碼「4380/中文」及「4393/英文」?

    2016/3/1起支援PWS手機型號其”區域廣播”(Cell Broadcast)應用程式使用介面皆一致，

    請參考以下方式來關閉或開啟每月測試用訊息碼「4380/中文」及「4393/英文」。

    因此項設定為電信業者執行PWS測試時使用，為避免消費者在未預期的情況下接收到電信業者的PWS測試訊息並造成困擾，預設內建為關閉，建議維持此設定選項為關閉。

     

    手機不支援PWS功能可以怎麼做 ?

    可以透過OTA(Over-the-Air)軟體更新方式得到支援，軟體更新方式共有兩種：

    1. FOTA 更新，請參考：http://www.lg.com/tw/support/fota
    2. 透過 LG Bridge 更新，請參考：http://www.lg.com/tw/support/product-help/CT20224034-1439799341782-others?search=LGD855&categoryId=&superCategoryId=&symptom=&subsymptom=&sort=&resultSeq=1&searchChck=false

     

    (註1) 因目前 PWS 尚在測試階段，訊息的發送會依據實際狀況而有不同。

    (註2) 關於 LG 手機相關問題，可撥打 LG 客服專線 0800-898-899；行動電話請改撥 (02) 2162-1196

    (註3) 更多PWS 相關訊息可參考 NCC 災防告警服務專區網站：http://www.ncc.gov.tw/chinese/gradation.aspx?site_content_sn=3725

     

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