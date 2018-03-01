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[公告] LG 4G手機 PWS 災防告警系統說明與手機型號更新 (107年版本)
什麼是PWS 災防告警系統 ?
災防告警系統Public Warning System 簡稱PWS, 是一種利用 4G 系統的廣播服務功能，目的在將災害發生時在最短時間內，以訊息傳送給區域內的 4G 用戶手機，並發出聲響、震動提醒民眾注意，即時通知民眾儘早掌握遠離及避免災害的訊息服務。
LG 的手機支援機型有哪些 ?
LG手機目前具備PWS接收功能型號如下表 (包括105年3月1日後取證及換證的機型)
審驗合格標籤號碼
產品名稱
型號
上市月份
CCAK174G0420T9
LG V30+
LG-H930DS
106年12月
CCAK174G0310T2
LG Q6
LG-M700DSN
106年10月
CCAK174G0140T3
LG G6
LG-H870DS
106年4月
CCAF174G0080T0
LG Stylus 3
LG-M400DK
106年4月
CCAF174G0020T8
LG K4 2017
LG-X230K
106年4月
CCAF174G0010T5
LG K8 2017
LG-X240K
106年4月
CCAK174G0010T3
LG K10 2017
LG-M250K
106年4月
CCAF164G0660T0
LG X style
LG-K200dsK
105年12月
CCAK164G0440T7
LG V20
LG-H990ds
105年10月
CCAK164G0350T6
LG X power
LG-K220dsK
105年9月
CCAK164G0280T1
LG X fast
LG-K600Y
105年9月
CCAF164G0250T4
LG Stylus 2 PLUS
LG-K535T
105年6月
CCAK164G0230T9
LG G5 SPEED
LG-H858
105年6月
CCAF164G0170T6
LG K8 LTE
LG-K350K
105年5月
CCAF164G0160T3
LG Stylus 2
LG-K520DY
105年5月
CCAK164G0140T8
LG G5
LG-H860
105年4月
CCAF164G0100T1
LG K10
LG-K430dsY
105年3月
CCAK154G0490T1
LG V10
LG-H962
104年11月
CCAF154G0370T6
LG Wine Smart II
LG-H410
104年10月
CCAK154G0200T5
LG G4
LG-H815
104年5月
該如何設定手機接收災防告警服務 ?
使用者需在區域廣播的設定中，將通知打開，就能接收最完整的災防告警訊息 (共 24個訊息通道，包含 1. 國家級警報，2. 緊急警報，3. 警訊通知、4. 每月測試用訊息。)
*補充說明LG其他手機：
除了上述通過認證、可以完整接收 24個訊息通道之手機型號外，LG 其他型號之 4G 手機也符合政府 105年02月29日前之規定，可以接收 3個訊息通道 (2個國家級警報、1個測試通道)
Ｏ：災防告警訊息之 24個訊息通道功能
△：災防告警之 3個 (2個國家級警報、1個測試通道)
Ｘ：不具備災防告警訊息接收功能
如何開啟或關閉每月測試用訊息碼「4380/中文」及「4393/英文」?
2016/3/1起支援PWS手機型號其”區域廣播”(Cell Broadcast)應用程式使用介面皆一致，
請參考以下方式來關閉或開啟每月測試用訊息碼「4380/中文」及「4393/英文」。
因此項設定為電信業者執行PWS測試時使用，為避免消費者在未預期的情況下接收到電信業者的PWS測試訊息並造成困擾，預設內建為關閉，建議維持此設定選項為關閉。
手機不支援PWS功能可以怎麼做 ?
可以透過OTA(Over-the-Air)軟體更新方式得到支援，軟體更新方式共有兩種：
- FOTA 更新，請參考：http://www.lg.com/tw/support/fota
- 透過 LG Bridge 更新，請參考：http://www.lg.com/tw/support/product-help/CT20224034-1439799341782-others?search=LGD855&categoryId=&superCategoryId=&symptom=&subsymptom=&sort=&resultSeq=1&searchChck=false
(註1) 因目前 PWS 尚在測試階段，訊息的發送會依據實際狀況而有不同。
(註2) 關於 LG 手機相關問題，可撥打 LG 客服專線 0800-898-899；行動電話請改撥 (02) 2162-1196
(註3) 更多PWS 相關訊息可參考 NCC 災防告警服務專區網站：http://www.ncc.gov.tw/chinese/gradation.aspx?site_content_sn=3725
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