[公告] LG 4G手機 PWS 災防告警系統說明與手機型號更新 (107年版本)

什麼是PWS 災防告警系統 ?

災防告警系統Public Warning System 簡稱PWS, 是一種利用 4G 系統的廣播服務功能，目的在將災害發生時在最短時間內，以訊息傳送給區域內的 4G 用戶手機，並發出聲響、震動提醒民眾注意，即時通知民眾儘早掌握遠離及避免災害的訊息服務。

LG 的手機支援機型有哪些 ?

LG手機目前具備PWS接收功能型號如下表 (包括105年3月1日後取證及換證的機型)

審驗合格標籤號碼 產品名稱 型號 上市月份 CCAK174G0420T9 LG V30+ LG-H930DS 106年12月 CCAK174G0310T2 LG Q6 LG-M700DSN 106年10月 CCAK174G0140T3 LG G6 LG-H870DS 106年4月 CCAF174G0080T0 LG Stylus 3 LG-M400DK 106年4月 CCAF174G0020T8 LG K4 2017 LG-X230K 106年4月 CCAF174G0010T5 LG K8 2017 LG-X240K 106年4月 CCAK174G0010T3 LG K10 2017 LG-M250K 106年4月 CCAF164G0660T0 LG X style LG-K200dsK 105年12月 CCAK164G0440T7 LG V20 LG-H990ds 105年10月 CCAK164G0350T6 LG X power LG-K220dsK 105年9月 CCAK164G0280T1 LG X fast LG-K600Y 105年9月 CCAF164G0250T4 LG Stylus 2 PLUS LG-K535T 105年6月 CCAK164G0230T9 LG G5 SPEED LG-H858 105年6月 CCAF164G0170T6 LG K8 LTE LG-K350K 105年5月 CCAF164G0160T3 LG Stylus 2 LG-K520DY 105年5月 CCAK164G0140T8 LG G5 LG-H860 105年4月 CCAF164G0100T1 LG K10 LG-K430dsY 105年3月 CCAK154G0490T1 LG V10 LG-H962 104年11月 CCAF154G0370T6 LG Wine Smart II LG-H410 104年10月 CCAK154G0200T5 LG G4 LG-H815 104年5月

該如何設定手機接收災防告警服務 ?

使用者需在區域廣播的設定中，將通知打開，就能接收最完整的災防告警訊息 (共 24個訊息通道，包含 1. 國家級警報，2. 緊急警報，3. 警訊通知、4. 每月測試用訊息。)

*補充說明LG其他手機：

除了上述通過認證、可以完整接收 24個訊息通道之手機型號外，LG 其他型號之 4G 手機也符合政府 105年02月29日前之規定，可以接收 3個訊息通道 (2個國家級警報、1個測試通道)

Ｏ：災防告警訊息之 24個訊息通道功能

△：災防告警之 3個 (2個國家級警報、1個測試通道)

Ｘ：不具備災防告警訊息接收功能

如何開啟或關閉每月測試用訊息碼「4380/中文」及「4393/英文」?

2016/3/1起支援PWS手機型號其”區域廣播”(Cell Broadcast)應用程式使用介面皆一致，

請參考以下方式來關閉或開啟每月測試用訊息碼「4380/中文」及「4393/英文」。

因此項設定為電信業者執行PWS測試時使用，為避免消費者在未預期的情況下接收到電信業者的PWS測試訊息並造成困擾，預設內建為關閉，建議維持此設定選項為關閉。

手機不支援PWS功能可以怎麼做 ?

可以透過OTA(Over-the-Air)軟體更新方式得到支援，軟體更新方式共有兩種：

FOTA 更新，請參考：http://www.lg.com/tw/support/fota 透過 LG Bridge 更新，請參考：http://www.lg.com/tw/support/product-help/CT20224034-1439799341782-others?search=LGD855&categoryId=&superCategoryId=&symptom=&subsymptom=&sort=&resultSeq=1&searchChck=false

(註1) 因目前 PWS 尚在測試階段，訊息的發送會依據實際狀況而有不同。

(註2) 關於 LG 手機相關問題，可撥打 LG 客服專線 0800-898-899；行動電話請改撥 (02) 2162-1196

(註3) 更多PWS 相關訊息可參考 NCC 災防告警服務專區網站：http://www.ncc.gov.tw/chinese/gradation.aspx?site_content_sn=3725