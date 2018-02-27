LG行動通訊關鍵策略 提升用戶信賴及強化產品核心技術 以後續高階機種如LG V30SThinQ來強化產品陣容

【2018年02月27日，台北訊】在巴塞隆納舉行的世界行動通訊大會（MWC）上，LG 電子行動通訊業務的新任負責人提及，透過提高對 LG 品牌的信任度並專注於核心技術，以滿足消費者實際需求的重要性。根據 LG 行動通訊公司總裁 Hwang Jeong-hwan表示，後續的高階新機如V30SThinQ，將以成功的旗艦機種為基礎，扮演實現此目標的重要角色。

Mr. Hwang表示：「現在大部分的智慧型手機用戶，都希望藉著絕佳的使用者體驗忠實呈現他們的工作和娛樂方式。LG的使用者期望我們的手機能展現強大的「ABCD」- 音訊（Audio）、電池（Battery）、相機（Camera）和顯示器（Display）四項優異的核心技術。LG不僅將在全新的旗艦產品，也會在巴塞隆納所展示的新品LG V30SThinQ中，優先考量這些特色。」

運用其經過驗證和廣受好評的智慧型手機平台，加上新增的軟體和升級的美感，LG將為現有用戶提供更長久、更令人滿意的使用體驗；讓LG產品在競爭中脫穎而出的完善功能和獨特顏色選擇，將吸引新的消費者，加上升級後的產品品質和售後服務，例如持續研發的AI套件更新，讓消費者在選購新智慧型手機同時，擁有更多考慮購買LG的理由。

卓越的音訊往往是高階智慧型手機中最常被忽視的功能之一，也是消費者選擇LG手機的關鍵原因之一。LG先進的Hi-Fi Quad DAC技術將在未來的裝置產品中持續強化與發展，而與業界領導者LG Chem共同研發更優異的電池技術更是首要之務。LG智慧型手機的相機不僅引領業界革新，以更好的鏡頭及更進化的低光源表現，同時也隨著人工智慧的提升變得更聰明，精準捕捉完美畫面。LG作為全球消費性電子產品面板的龍頭，將同時在LCD和OLED技術領域投入大量研發資金。

Mr. Hwang表示：「智慧型手機市場在過去十年發生了重大變化，現在所面臨的挑戰將定義未來十年的發展方向，和LG一樣具備豐富經驗和多元產品知識的公司很少。我們期望以我們人工智慧發展的領先地位，拓展行動通訊產品的腳步，並在此領域當中成長茁壯。」

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、相機光學元件、音訊及電池等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。LG力求提供超越傳統智慧型手機的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。