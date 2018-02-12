新春居家清潔秘方大公開 LG家電清新迎旺年 專業清潔、尊榮健診 打造嶄新潔淨好生活

【2018年02月12日，台北訊】農曆新年將至，家家戶戶忙著除舊佈新迎新春，居家生活環境的清潔更是家庭不容小覷的環節，台灣LG電子長期以來致力開發智慧家電，為人們的生活帶來便利與美好，在新的一年裡，LG 為持續提供消費者良好的居家生活體驗，貼心分享家中電器如：冰箱、洗衣機、空氣清淨機及吸塵器等各項家電產品的清潔保養小秘訣，讓消費者趁著年前清掃之際，可善用日常小工具如牙刷、牙膏、濕紙巾、凡士林等好取得的生活用品，輕鬆完成日常電器清潔，為家中電器進行大掃除。同時，台灣LG電子貼心服務，針對需要專業清理的洗衣機及空氣清淨機，更推出洗衣機筒槽清潔服務與空氣清淨機尊榮健診服務，讓消費者輕鬆潔淨過好年。

LG 直驅變頻上下門冰箱精準恆溫控制 為年菜食材保鮮

農曆新年即將到來，主婦們皆忙著辦年貨、添購食材，準備在闔家團圓的日子一展廚藝，而食材的新鮮度更是年菜美味的秘訣，LG直驅變頻上下門冰箱，搭載直驅變頻壓縮技術與四方吹冷流系統，可控制冰箱內的溫度與濕度，維持食物的保鮮，年節期間餐餐都美味！為有效延長食物保鮮，除了定期檢視冰箱收納的食材外，例行清潔保養更不可少。

趁著新春採購年貨前，LG分享冰箱清潔保養的貼心提醒，讓消費者輕鬆維持冰箱運轉效能：

冰箱層架應定期清潔，清潔前需拔除電源插頭，再用溫水或小蘇打水以抹布擦拭；邊條處則可用牙刷搭配牙膏清理，既乾淨又不影響人體健康。

冰箱機身外殼，可使用溫水或中性清潔劑擦拭，避免使用粗糙刷子以免傷害機身。

針對門框橡皮部分，可使用溫水擦拭，輔以凡士林潤滑，以維持冰箱門的密合度與保冷效果。

日常保養建議每週整理一次冰箱內容物，維持5-6分滿的存放空間，並避免阻擋出風口，以達最佳保鮮效果。

LG 直驅變頻直立及滾筒洗衣機 超大容量解決年節大量衣物洗滌需求

為迎接新春到來，除了將衣物全面清洗外，也會將家中大型衣物如被單、毛毯等做例行性的清潔，LG直驅變頻直立洗衣機，配備大容量洗衣筒槽，能解決年節期間大量的衣物洗滌需求；此外，LG直驅變頻滾筒洗衣機，獨特TurboWash™勁速洗技術，能快速清洗衣物達到卓越的洗淨效果，減省年節期間家事時間。但洗衣機經過長時間使用，會因使用頻率及習慣造成皂垢或棉絮的附著產生異味、筒槽不潔的狀況，造成衣服難以洗淨或有霉味，台灣LG電子也貼心提供原廠專屬的筒槽清潔服務，不僅可將機體筒槽完全洗淨，同時將髒污零件一併更換，杜絕細菌滋生，讓衣服洗得更安心潔淨。

LG 同時提供洗衣機的使用及保養小提醒，協助消費者做好日常清潔與保養：

LG 直驅變頻直立洗衣機

每次衣物洗滌量以不超過8分滿為佳，以達最佳衣服洗淨效果。

避免連續使用洗衣機，建議盡量間隔1-2小時為佳，待機器散熱後再行使用。

每次使用洗衣機後，記得清潔棉絮濾網。

每月進行1-2次「筒槽清潔」行程，可加入小蘇打或醋，強化洗衣機清潔保養。

LG 直驅變頻滾筒洗衣機

建議使用低泡沫洗劑，減少因洗劑殘留所引起的滲水及筒槽發臭狀況。

衣物洗滌量以不超過8分滿為佳，若為洗脫烘機型，使用烘衣功能則維持衣物量在筒槽的5分滿。

每次使用完畢後，需將筒槽內部與門邊橡皮處殘留的水分擦拭乾淨，並微開機門透氣，以保持乾燥預防細菌孳生。

每月進行1-2次「筒槽清潔」行程，清潔後將殘留水由底部小水管排出並檢視濾網是否有異物。

LG PuriCare™360°空氣清淨機 年假期間隨時享有居家空氣好品質

農曆春節期間，家家戶戶也會有祭拜需求，點燃香枝與焚燒紙錢的過程中產生的煙塵及懸浮微粒皆會影響人體健康，為維持年節間清新空氣好品質，LG PuriCare™360°空氣清淨機，配備清淨循環扇與360度環形機身設計，能快速、零死角濾淨室內空氣，並隨時偵測室內空氣懸浮微粒數值，為家人的呼吸健康把關，不受年節焚香影響。LG建議為維持空氣清淨機的淨化功能，需定期更換濾網，同時利用LG SmartThinQ App智慧功能也能貼心提醒更換濾網時間。此外，LG為消費者帶來專業的清淨體驗，即日起至2018/02/28前凡購買LG PuriCare™360°空氣清淨機指定型號，即可享有保固期2年內尊榮健檢清潔服務2次。

同時LG在年節來臨前，也提供消費者空氣清淨機日常保養清潔的小秘訣：

每月1次可用吸塵器清潔濾網，並依使用環境定期更換濾網。

偵測感應器可每6個月以棉花棒清潔一次，以維持空氣清淨機的偵測效能。

日常使用時，出風口處則避免異物掉落與覆蓋，以免影響空氣清淨機的運轉。

LG CordZero™無線生活系列吸塵器強勁吸力 過年居家清掃好幫手

過年除舊佈新，清除角落的灰塵細屑也是年節居家清掃的大工程，LG CordZero™無線生活系列輕鬆解決打掃需求。LG CordZero™清潔機器人能夠在進行新年大掃除的時候，快速完成大範圍的清潔，搭配抹布使用更能一次完成拖地需求，即使是忙碌上班族也能毫不費力的完成新春打掃；另外，LG CordZero™A9無線吸塵器，搭載智慧變頻馬達，成就強勁吸力，還有最多達10款的多功能吸頭，就連牆角、沙發後方、電視櫃上方等容易忽略的地方都能快速吸塵潔淨，帶給居家空間煥然一新的氣象，新春招待親戚好友更是有面子。

LG 更針對不同產品提供清潔保養祕訣，有效維持吸塵器運轉效能與吸力：

LG CordZero™A9無線吸塵器

可利用隙縫吸頭，不沾手即可輕鬆取出金屬過濾網，並搭配二合一吸頭，徹底清潔集塵盒內部與濾網。

可拆式金屬過濾網與雙重保護濾網可拆下水洗與更換，維持強勁吸塵力。

建議每月定期清潔HEPA濾網，但切勿用水沖洗，以保持清潔性能。

定期利用清理地毯及地板吸頭，可用十元硬幣拆開取出後，再搭配濕紙巾或衛生紙清理髒汙，以保持吸頭清潔，但勿用水沖洗邊刷與吸頭，以免造成產品損壞。

LG CordZero™清潔機器人

集塵盒清理可利用盒上附贈的清潔刷清潔，亦可先拆下濾網後再以水沖洗集塵盒，達到加倍潔淨。

可使用一般吸塵器清潔HEPA濾網，切忌水洗，以維持清潔機器人的清掃吸力。

每月1次拆除底刷、邊刷作清潔，可利用附贈清潔工具清除毛髮和異物；裝回邊刷時，需特別注意左右方向之別。

定期使用附贈的清潔刷清理清潔機器人前、後、底部的紅外線感測器，底部金屬充電接點可使用乾布擦拭，以維持產品效能。

LG 貼心化服務通過專業驗證 提供消費者更好的服務品質

台灣LG電子秉持一貫熱忱，關心消費者需求及期望，提供消費者最滿意的服務。為提供消費者更好的服務品質，台灣LG電子於今年度通過 ISO9001:2015服務驗證，並於全台9個直營服務據點推出多項貼心服務，包含0800熱線、即時LINE線上客服、網站報修與諮詢等方式，於第一時間解決客戶的需求，更定期培訓專業工程師，以確保服務與維修品質。為迎接新春的到來，LG客服針對需要專業清理的洗衣機及空氣清淨機，更推出洗衣機筒槽清潔服務與空氣清淨機尊榮健診清潔服務等優惠，要讓消費者從家電器材到居家空間都新春好氣象，兼顧裡子更有面子！詳情請參考LG官網http://www.lg.com/tw。

LG 筒槽清潔服務 新春特惠專案

即日起至2018/02/28止，消費者凡預約完成LG筒槽清潔服務，除了可享有零件8折優惠外，再享筒槽清潔9折優惠（滾筒式筒槽清潔優惠價$5,400；直立式筒槽清潔$2,700），更免費加贈滾筒式門橡皮或直立式洗衣機固定座。

期間：即日起至2018/02/28止

適用機型：LG全系列直立式及滾筒洗衣機

服務內容：零件8折優惠，再享筒槽清潔9折優惠，免費加贈零件價值約NT$2,000的滾筒式門橡皮或NT$1,700的直立式洗衣機固定座。

申請方式：

Step 1：請至LG官網（售後服務與維修）

Step 2：選擇維修服務分類下的（安排維修）http://goo.gl/Vci4dx

Step 3：填寫基本資料，並於故障內容描述中填寫（洗衣機筒槽清洗服務）

Step 4：送出申請

LG PuriCare 360°空氣清淨機 尊榮健檢服務

即日起至2018/02/28前，凡購買LG PuriCare360°空氣清淨機指定型號，即可享有保固期內2年內免費360°空氣清淨機尊榮健診清潔服務2次（市價NT$600/次）。

活動辦法

360°空氣清淨機尊榮健診清潔內容：

適用機型：AS601DPT0/AS951DPT0/AS601DWT0/AS951DWT0

期間：即日起至2018/02/28前

- 360°空氣清淨機外殼清潔 - 三合一高效率濾網清潔 - 清淨循環扇清潔

申請方式：

Step 1：請至LG官網（售後服務與維修）

Step 2：選擇維修服務分類下的（安排維修）http://goo.gl/Vci4dx

Step 3：填寫基本資料，並於故障內容描述中填寫（360°空氣清淨機尊榮健診清潔服務）

Step 4：送出申請

詳情請參考LG官網：http://www.lg.com/tw/promotions/2017RACVIP

備註：清潔維修員到府時請提供購買證明、發票正本及保卡正本給維修員核對。保固期2年內，可享免費2次體驗健診清潔服務（以機號為基準，每個機號限用2次）。過保固期將斟收保養清潔費NT$600。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw