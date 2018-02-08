台灣LG電子家電維修服務 援助地震災區居民重建家園

【2018年2月8日，台北訊】花蓮6日晚間發生規模6.0地震，造成房屋倒塌及民眾傷亡，台灣LG電子為協助花蓮地震受災戶重建家園所需，宣布凡花蓮地區受災戶之LG家電可提供貼心及相關免費維修之服務，希望幫助受災戶早日恢復日常生活機能。

台灣LG電子深耕台灣多年，將企業救災化作實際行動，針對花蓮地震災區提供家電產品損壞維修服務優惠，即日起至3/31，凡花蓮地震災區居民所購買之LG家電商品因本次花蓮地震而損毀進行維修者，工資費用全免，零件費用低於2,000元以下全部免費、超過2,000元以上提供七折優惠，受災戶可透過免付費服務專線0800-898-899直接與LG客服聯繫。春節期間即使非上班時間，消費者也可利用語音系統留言，或至官網申請維修服務，LG客服中心將會儘速回覆，提供相關維修協助。

台灣LG電子持續秉持企業社會責任，關注災情及災民所需，陪伴大家一起度過最艱難的時刻。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。