LG頂尖OLED技術 打造絕佳視覺饗宴 熱門冬季競速賽事精彩看得見 震撼視聽歡度新春假期

【2018年02月06日，台北訊】國際運動賽事熱潮風靡全台，全民熱衷觀看各種國際運動賽事，為自己喜愛的選手獻上支持。台灣LG電子持續以卓越的視聽技術傲視影音市場，領先市場的OLED技術更帶給消費者宛如身歷其境的視覺震撼，不論是高度競速的雪橇比賽，抑或是展現華麗技巧的花式滑冰比賽，都能在螢幕上呈現精彩絕倫的細節與動作。LG OLED TV搭載三規Active HDR高動態顯示技術，讓消費者能夠看到冰球比賽中每一個令人屏息的精采瞬間，宛若在比賽場上和現場觀眾及選手一同揮灑熱血；LG V30+配備18:9的OLED FullVision全視野大螢幕，並支援Hi-Fi Quad DAC頂級音效，提供絕佳的視聽享受，使用手機也能隨時收看具有高超技術的滑雪比賽，讓消費者在新春期間，不論是要與親朋好友共享電視帶來的極致感官，或是個人獨享手機上提供的精彩影音，都能夠享有最佳視聽體驗。

LG OLED TV絕佳畫質盡顯冬季賽事出色畫面 開春旺年獎好禮 再抽親子澳遊趣

新春假期來臨，搭上全民夯運動的熱潮，具備出眾外型以及傑出影像表現的LG OLED TV是消費者觀看熱門賽事的完美選擇，LG OLED TV具備絕美外觀設計與絕佳畫質呈現，極簡流線的機體外型與優雅纖薄的時尚感，不僅能夠完美呈現居家生活的空間美學，並採用用三規Active HDR來呈現新一代HDR內容，包含Dolby Vision、HDR 10及HLG格式，能使影像更加明亮細緻，並能將高動態範圍影像功能發揮到淋漓盡致，即使是花式滑冰中轉瞬而過的跳躍及旋轉動作皆能細膩呈現。同時搭載最新webOS3.5智慧平台以及獨家智慧滑鼠遙控器，電視畫面操作更智慧，能夠任意縮放畫面中的特定影像，即便是高速滑雪中的細微競速技巧也可隨心縮放，任何緊張刺激的畫面都能忠實呈現，如同親臨比賽現場與選手近距離接觸，高潮迭起的賽事內容全收錄。

LG喜迎旺年慶新春，即日起至2018/2/28止，凡購買指定電視機型即有機會獲得XBOX ONE S、可樂旅遊禮券、西堤餐券5張或LiTV VOD隨選影片60天電子兌換序號一組等多樣好禮；上LG官網完成產品註冊登錄後再抽澳洲雪梨親子7日雙人遊。

詳情請見LG官網活動頁面：https://www.lgevent-tw.com/branding/2018CnySp/

LG V30+ OLED FullVision全視野螢幕結合頂級影音技術 冬季運動狂熱隨手看

影音世代降臨，更多人選擇使用行動裝置收看各種喜愛的影音內容，令人屏息的冬季運動賽事更能激發觀眾的熱血基因。LG V30+配備6吋的18:9 QHD+(2880 x 1440) OLED FullVision全視野螢幕與極窄邊框設計，不僅享有更寬廣的視覺感官，更讓消費者即使使用手機觀看也能感受如臨現場的賽事震撼，並使用32位元Hi-Fi Quad DAC，搭配頂級音響品牌B&O PLAY的耳機，帶來原音重現的聽覺快感，不論是賽事中為選手振臂疾呼的加油聲，或者激烈賽事中的實況報導，都能夠清楚呈現，讓消費者在新春假期當中，也能隨時為冬季國際賽事搖旗吶喊。為提供消費者最安心的行動使用體驗，即日起至2018/3/31日止，凡購買LG V30+並完成登錄，即可享「VIP 獨享服務升等禮遇」兌換券乙張，憑券可享「免費手機健檢與免費更換電池服務乙次」。

詳細活動辦法請參照LG官方網站：http://www.lg.com/tw/promotions/2018V30VIP

LG旺年新春優惠

LG喜迎旺年澳遊趣 多項好禮慶新春

活動內容：

兌換送 購買產品 贈品選項 LG OLED TV 4K及4K UHD TV指定型號 (OLED65E7T/ OLED65B7T/ OLED55B7T/ 86SJ957T/ 75UJ658T) XBOX ONE S或7000元可樂旅遊禮券好禮二選一 LG OLED TV及Super UHD TV指定型號 (55EG9A7T/ 65SJ800T/ 55SJ800T) 西堤餐券5張 LG 4K UHD TV指定型號 (65UJ658T/ 65UJ651T/ 60UJ658T/ 55UJ658T/ 49UJ656T/ 55UJ630T/ 49UJ630T/ 43UJ630T) LiTV VOD隨選影片60天電子兌換序號一組

LG V30+購機獨享尊榮禮遇服務

凡於活動期間內購買LG V30+手機並完成登錄，即可享「VIP 獨享 服務升等禮遇」兌換券乙張，憑券可享「免費手機健檢與免費更換電池服務乙次」。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有118個營運中心遍及全球，員工數超過 75,000人。2016年營收達479億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、數位看版及商用顯示器等產品。LG以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 4K OLED TV等先進技術，在旗艦電視機型中加入突破性的HDR技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者能更簡易體驗智慧電視科技帶來的便捷。LG承諾將以曾獲獎項加持的LG 4K OLED TVs與ULTRA HD TVs及webOS TV來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、相機光學元件、音訊及電池等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。LG力求提供超越傳統智慧型手機的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。