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LG公布2017年財報 受惠於頂級家電與電視銷量 強勁營收獲利 創下歷來最佳年度業績
【2018年01月29日，台北訊】LG 電子公布2017年全年營業額達61.4兆韓圜（554億美元），較2016年成長10.9%，創公司歷來新高。2017年全年獲利則為2.47兆韓圜（22.3億美元），達到2009年以來最高獲利，較2016年成長85%，其主要受惠於頂級家電與電視的強勁表現。2017年第四季營業額為 16.96兆韓圜（153億美元），較2016年同期成長15%，締造3668億韓圜（3.309億美元）的出色營業利益。
LG 電子家電與空調事業部公布2017全年營業額為19.23兆韓圜（173.4億美元），較去年成長11%，反映TWINWash 雙能洗洗衣機、InstaView 冰箱與能源效率家電的大量需求。2017年第四季營業額達4.33兆韓圜（39.1億美元），較去年同期增加7%，韓國的業績與2016年同期相比則成長27%。季度營業利益則受到LG SIGNATURE相關行銷費用、北美地區的基礎建設投資以及在AI家電與機器人方面的研發費用支出影響，下滑至807億韓圜（7280萬美元）。
LG 電子家庭娛樂事業部全年營業額則為18.67兆韓圜（168.5億美元），較去年成長7%；營業利益達1.57兆韓圜（14.1億美元），表現強勁，也反映出頂級LG OLED 與UHD電視產品持續增長的需求。在LG頂級電視與日俱增的需求帶動下，2017年第四季銷量轉強，營業額達5.48兆韓圜（49.4億美元），較去年同期成長14%。與2016年同期相較，第四季營業利益增加幅度達134%，創下3835億韓圜（3.4596億美元）的佳績。
LG 電子行動通訊事業部在2017年即使受到中國品牌的激烈市場競爭挑戰，仍達到11.67兆韓圜（105.2億美元）的銷量。第四季營業額增加至3.07兆韓圜（27.7億美元），受惠於 LG V30與其他高階智慧型手機的強勁銷量以及強化的企業架構，該季利潤虧損則縮減至2132億韓圜（1.9233億美元）。
LG 電子汽車零組件公司全年營業額達3.49兆韓圜（31.5億美元），較2016年增加26%，第四季度營業額為8567億韓圜（7.728億美元），與去年同期相比小幅下滑，而受到車用資訊娛樂事業的暫時性業績衰退以及新事業投資的影響，導致2017年第四季利潤下降，但在全球電動車市場成長影響之下，預估將帶動2018年汽車零組件的額外需求。
2017年第四季財報匯率說明
LG電子未經審計的第四季營收是根據IFRS（國際財務報導準則）為基準，為期三個月，至2017年12月31日截止。韓圜(KRW) 金額則以美金 (USD) 在相應季度三個月之平均匯率作換算— 1美元兌 1,108.51韓圜。
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
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