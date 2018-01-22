LG V30+「奇幻銀」新春炫目登台 走春Fun新年必備影音神機 旗艦攝錄精彩更出色 獨享VIP禮遇服務升等 V30+免費手機健檢最安心

【2018年01月22日，台北訊】LG絕美影音旗艦V30+上市後，以創新的多媒體影音功能結合18:9的OLED FullVision全視野螢幕帶給消費者全新的影音快感。新春假期來臨，LG帶給台灣消費者全新奪目新色「奇幻銀」，讓消費者在新春期間不僅能夠滿足各項影音拍攝需求，更能引起眾人關注目光。LG V30+具備前後雙廣角拍照與Cine Video專業電影模式，讓消費者在春節期間與親朋好友共享的春節出遊美景，都可以輕鬆捕捉或錄製具備電影效果的風格旅遊影片，同時延續V系列備受好評的32位元Hi-Fi Quad DAC，並搭配經過專業調校的B&O PLAY耳機，漫長的通勤時間也能夠全程聆聽好音樂，更支援QC3.0快充技術與QI無線充電系統，隨時快速充飽電力，讓消費者擁抱歡樂的年假時光。LG V30+在2018推出耀眼新色「奇幻銀」，台灣共計推出異想紫、魅影藍、奇幻銀三色，建議售價NT$24,900元，即日起於全省經銷通路販售。凡於2018/3/31前購買LG V30+手機並完成登錄，即可擁有「VIP 獨享 服務升等禮遇」兌換券，憑券可享「免費手機健檢與免費更換電池服務乙次」。

台灣LG電子行動通訊事業部經理溫鵬舉表示：「因應行動影音世代的來臨，LG V30+帶給消費者旗艦級的影音攝錄功能，提供消費者更完美的行動影音體驗。迎接新春假期，LG推出市場詢問度極高的亮眼新色「奇幻銀」，滿足消費者的期待，提供消費者購機新選擇，加上現在購買V30+即享免費手機健檢與免費電池更換服務，希望藉由服務升級，讓消費者能更安心無虞的享受影音快感。」

LG V30+搶眼新色「奇幻銀」閃耀新春光采

LG V30+以洗鍊簡約的時尚機身結合無接縫的曲線設計，且機身僅重158g，帶給消費者舒適的持握手感，輕巧絕美的外型更是消費者表現自我風尚的最佳配件，新春來臨之際，更推出嶄新絢麗新色「奇幻銀」。「奇幻銀」機身呈現光彩奪目的金屬色澤，猶如冬季雪地上輝映日光的一縷光芒，轉瞬流露潮流風範，在2018開春時光散發自信耀眼的清新風格。

走春旅行必備影音神器 LG V30+創新多媒體功能 歡慶Fun假迎新春

趁著新春假期到來，正是和親朋好友共同出遊走春的最佳時機，LG V30+搭載前後雙廣角鏡頭與Cine Video專業電影模式，讓消費者能以獨具個人特色的方法留下美好記憶，並且支援具備QC3.0快充技術與QI無線充電技術，迅速有效率的為手機充滿電力，陪伴消費者度過歡樂新春假期。同時承襲V系列廣受推崇的的32位元Hi-Fi Quad DAC及隨盒附贈的B&O PLAY耳機，即使是在漫漫長路的通車時間中，也能隨時隨地享受精彩影音樂趣。

●QC3.0快充技術結合QI無限充電系統 隨時支援歡樂時光

LG V30+支援QC3.0快充技術，隨機提供具備 5V/1.8A、9V/1.8A 的原廠快速充電器，更以QI無線充電系統，旅行期間能夠輕鬆有效率的充飽滿格電力，使得消費者可以輕易享有暢快走春風光更長效。

●前後超廣角鏡頭結合Cine Video專業電影模式 精彩影像創意呈現

LG V30+分別搭載1600萬畫素的F1.6超大光圈晶透鏡頭和1300萬畫素120度超廣角雙主鏡頭，以及500萬畫素的90度前置廣角相機鏡頭，在與家人好友共度相聚時光皆能輕鬆完成多人合照，春假出外更能完整捕捉瑰麗美景。全新的Cine Video專業電影模式，更使消費者能夠以個人喜好完成猶如好萊塢一般的風格影片，為溫馨時光增添更多不凡影像。

●32位元Hi-Fi Quad DAC 頂級聲效 細膩傳遞悠揚樂聲

LG V30+搭載32位元Hi-Fi Quad DAC，並由頂級音響品牌B&O PLAY的音效工程師調校，為消費者充實呈現豐富又具有層次的音樂，透過隨盒附贈經過專業調校的B&O PLAY耳機，更能夠時刻感受極致動人的聽覺體驗。同時以完美的預設音樂模式與自由選擇的濾波器效果，隨心選取多樣化的音效，提供不同層級的音樂感動。

LG V30+購機獨享尊榮禮遇服務 手機免費健檢最放心

凡於活動期間內購買LG V30+手機並完成登錄，即可享「VIP 獨享 服務升等禮遇」兌換券乙張，憑券可享「免費手機健檢與免費更換電池服務乙次」。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有118個營運中心遍及全球，員工數超過 75,000人。2016年營收達479億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、相機光學元件、音訊及電池等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。LG力求提供超越傳統智慧型手機的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。