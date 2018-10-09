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「Life’s Good with Hope 希望。傳愛」 LG董事長率北中南員工 陪伴憨兒午後烘暖心 六年捐贈破萬個愛心營養餐盒 偏鄉送希望不間斷
【2018年10月09日，台北】台灣LG電子在台深耕16年，多年來持續推動「Life’s Good with HOPE 希望。傳愛」公益活動，關注偏鄉弱勢孩童，以實際行動回饋社會。自2013年起，攜手與喜憨兒基金會共同舉辦「送希望到偏鄉」計畫，長期贊助偏鄉愛心營養餐盒，至今已邁入第6年，累計捐贈近12,000個餐盒，約有近3,000名偏鄉部落孩童受惠，愛心營養餐盒的腳步遍及台灣南北各縣市。此外，台灣LG電子董事長金載承更率領北中南員工，熱心擔任一日志工，與憨兒們一起共度不一樣的烘焙時光。
LG捐贈愛心營養餐盒遍跡全台 傳遞一份愛心兩份希望
喜憨兒基金會長期籌辦愛心餐盒計畫，帶著憨兒親手製作的營養餐盒，走過台灣一條條蜿蜒小徑，送給偏鄉部落的孩童們，讓孩童們在學期間持續獲得營養，以溫暖的呵護陪伴孩童快樂成長，喜憨兒基金會對於偏鄉孩童的關懷與付出的理念，與台灣LG電子不謀而合。自2013年起，台灣LG電子攜手喜憨兒基金會舉辦「送希望到偏鄉」計畫，實現一份愛心傳遞兩份希望，這些小小的餐盒，承載著憨兒的手藝與用心，不僅帶給偏鄉孩童們在成長路上一個溫暖與希望，更給予憨兒們自力更生的勇氣，並學習著以自己的能力幫助更多人。
台灣LG電子董事長金載承表示：「對偏鄉孩童的關注，一直是台灣LG電子落實在地關懷的重點方向，很開心與喜憨兒基金會共同舉辦一日志工及『送希望到偏鄉』計畫，這六年來，我們持續傳遞希望與溫暖，陪伴偏鄉孩童從國小一路到國中；今年也持續號召北中南的員工一起響應一日志工的活動，給予最大的支持，也希望影響更多人投入偏鄉孩童的關懷。」
因去年一日志工的活動帶來廣大迴響，今年台灣LG電子北部員工再度參與了喜憨兒基金會「餅乾教室」計畫，與喜憨兒烘培工場不同的地方在於，餅乾教室是由憨兒擔任助教，親自示範手工餅乾的製作，透過共同製作的過程，讓憨兒們得以在輕鬆有趣的環境中，學習如何與人互動相處，幫助憨兒們建立人際關係、自信心，使其可以更融入社會。活動中，憨兒們仔細跟LG員工解釋烘焙的每一個步驟，從揉麵糰、塑型再到烘烤，每個環節都親自帶領大家一步步完成，如此近距離的互動，也拉近憨兒們與LG員工間的距離，從一開始的不熟悉，逐漸熱絡，到最後大家一起開心地坐下來享用餅乾。
在等待餅乾出爐的過程中，喜憨兒基金會的老師也向LG員工們分享憨兒們的特質與故事：「接納來自於了解，餅乾教室創立的其中一個目的，在於給予憨兒們一個被了解的機會，也讓社會大眾們進一步認識他們的與眾不同；透過製作餅乾的互動過程，我們發現憨兒們更開朗了，與人們相處的能力也進步了，更從中建立了自信心！」同時，現場的憨兒也跟LG員工大聲分享自己的夢想，有位自閉症的憨兒想要交朋友，透過在工坊的相處，終於交到知心好友；另一位憨兒每天都會搭乘捷運淡水信義線，並坐在固定的車廂，除了夢想成為捷運司機外，還能常常看到美麗捷運車長的身影。憨兒純真的分享，現場帶給大家很多的歡笑。只要社會大眾能多付出一點關心與陪伴，就能讓他們更有力量。參與多年的LG員工更分享道：「餅乾教室的活動讓我們更進一步認識憨兒，今天憨兒們是我們的老師，看著他們用心地示範每一個步驟，那專注的眼神讓我十分感動，更激勵我們要用心做好每件事，也希望讓更多人認識這群可愛的憨兒們！」此外，中南部的員工更在中秋節前夕，前往烘焙工廠協助中秋月餅的出貨包裝，為憨兒們出一份心力，也讓這份愛繼續延續下去。
攜手大學生團隊前進偏鄉 陪伴孩童希望起飛
台灣LG電子多年來投入公益活動，期望能給予偏鄉孩童更全面的幫助，除連續六年與喜憨兒基金會合作「送希望到偏鄉」計畫，並年年號召員工參與「一日志工」活動，已連續四年舉辦「Life’s Good with HOPE 希望。傳愛」-希望起飛，攜手大學生團隊在暑假期間前往偏鄉，以創意提案啟發孩童對於自我天賦的探索，陪伴孩童希望起飛。今年五組團隊皆已於夏天完成營隊服務，並將活動過程、與小朋友互動的點滴透過鏡頭記錄下來，並剪輯成影片與大眾們分享，LG也於10月1日至10月31日期間，舉辦「希望起飛感動大票選」活動，邀請民眾至活動網站觀賞影片並投下支持的一票，給予希望團隊一個鼓勵與支持，經評選後得到第一名的最佳希望團隊，LG也將幫助該團隊的偏鄉孩童再次圓夢！
「Life’s Good with HOPE 希望。傳愛」-希望起飛感動大票選投票網址：https://www.lghope.com/2018/vote.php
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
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