LG K SERIES 精彩美照勁亮拍 LG K9 多功能相機與可替換電池 愉快時刻更出攝 LG K11+ 豐富攝錄影音 簡單掌握精彩生活

【2018年10月02日，台北】台灣LG電子看好入門手機市場的成長趨勢與潛力，推出LG K SERIES新機包含K9及K11+，以實惠的價格滿足不同消費者的需求。LG K SERIES 具備豐富的影音功能，其中 K9 的低光源降噪功能，更能夠輕鬆紀錄清晰動人的回憶，同時更採用可替換式電池設計，不論追劇或是長時間外出拍照，讓歡樂時光更加延長；LG K11+具備旗艦機種才有的頂級DTS:X 3D環繞音效，讓消費者透過耳機就能擁有個人隨身劇院的聽覺感受。LG 電子行動通訊年度代言人BTS 防彈少年團為LG K SERIES代言，藉由BTS防彈少年團的人氣，讓消費者感受LG K SERIES的創新攝錄新花樣。LG K9推出極光黑，建議售價NT$3,990元，即日起於中華電信與亞太電信同步販售，買就送LG x BTS悠遊卡片貼紙套組；LG K11+ 推出極光黑，上市相關資訊將依粉絲團公告為主。

台灣 LG 電子董事長金載承表示：「LG 重視消費者在手機使用上的行動體驗，推出LG K SERIES系列新機，本次 LG K9 具備實用的相機功能與兼具舒適手握的時尚機身外型，而LG K11+更採用備受好評的功能，讓所有消費者感受LG K SERIES最真實的行動生活。」

多樣化拍照功能 一手掌握隨時隨地勁亮拍

LG K SERIES 的相機能夠輕鬆拍出各種光彩奪目的個性化照片，充分展現個人特色。LG K9搭載800萬畫素主鏡頭與500萬畫素前鏡頭，K11+則備有1,300萬畫素主鏡頭與800萬畫素前鏡頭，同時具備多樣實用相機功能如臉部偵測自拍、自拍閃光燈、低光源降噪功能、快拍模式與GIF動圖製作，讓消費者能夠在任何環境下中都能迅速捕捉奪目的精采照片，創造更有趣與完美的拍攝體驗。

●強大相機 完美捕捉動人時刻

LG K SERIES在自拍鏡頭中具備有臉部偵測自拍功能與自拍閃光燈，能夠自動偵測消費者的臉部並同時開啟特製螢幕閃光燈，不須手動即可拍出清晰明亮的深刻笑容；手勢拍照功能，在一定的距離內拍照時只要握拳並張開手掌，K SERIES將會在三秒後自動替使用者捕捉真實美麗的照片。

LG K11+更具備美肌模式與肖像模式，能將所拍出的專業美照快速上傳到Instagram或Facebook各大社群平台，即時向全世界分享每一刻的樂趣回憶；同時更具備PDAF高速自動對焦功能，即使是移動中的物體也能夠在最短的時間內，成功捕捉閃爍即逝的難忘精采畫面。

●低光源降噪功能 照亮每個角落的清晰細節

LG K SERIES的低光源降噪功能，能夠感應拍照當下的環境，即使身處弱光環境中依舊能拍出清晰動人的相片。不論消費者想在黃昏中捕捉稍縱即逝的夕陽餘暉，或在從高樓大廈中拍出城市的璀璨燈光夜景，LG K SERIES都能順利達成。

●GIF動圖製作 恣意揮灑獨一無二創意

GIF 動圖製作功能可將拍攝中的各種照片功能製作成無法取代的個性化 GIF 圖檔，讓使用者能夠展現自己的幽默感與創意，創作出符合自己當下心情的有趣圖檔，並可將圖檔傳給親朋好友，增加聊天樂趣。

LG K SERIES 時尚機身結合便捷體驗 絕佳效能不容小覷

LG K SERIES 在手機外觀設計與內部效能都不斷再提升，讓消費者在使用LG K SERIES能夠更流暢。其中K9採用1.3 GHz 四核心處理器，其重量只有135克。K11+採用1.5 GHz 八核心處理器與光滑圓角完美修飾的邊框設計，更搭配全新的節奏閃光功能與頂級的DTS:X 3D環繞音效功能，隨時享受暢快的音樂所帶來視覺歡樂氣氛。

●高畫質螢幕與頂級的舒適握感 絕佳視覺體驗不間斷

LG K9 採用5.0吋HD高畫質螢幕(解析度1,280 x 720，內嵌式觸控顯示器)，採用以柔和圓滑的邊框及防滑背蓋的美學設計，其重量只有135克，讓消費者能以更舒適的單手握感，盡情的享受賞心悅目的視覺效果。

而LG K11+則使用 5.3吋HD IPS顯示螢幕(解析度1,280 x 720，內嵌式觸控顯示器)，採用2.5D微曲弧形玻璃螢幕結合金屬框架的時尚設計，更通過美國軍規8項測試，讓消費者可以在各種環境下都能隨時展現自我獨特的風格。

●K9可替換式電池與K11+ Smart Rear Key智能快捷鍵 打造便利行動生活體驗

LG K9採用可替換式電池，讓消費者盡情投入在遊戲世界中連線不間斷，同時搭載高效能的1.3 GHz 四核心處理器，更以簡潔易用的使用介面，讓消費者不論是在瀏覽網頁或傳送訊息都能快速清楚的輕鬆切換。此外，K9只要二次觸擊音量鍵便能開啟相機，讓消費者能夠快速捕捉一張張稍縱即逝的美好畫面，保存最珍貴的回憶。

LG K11+採用1.5 GHz 八核心處理器並採用延續好評的Smart Rear Key智能快捷鍵，透過手指頭就能使用快捷自拍、檢視通知面板與擷取螢幕畫面等功能，讓消費者能夠透過直覺式的一指操作，完成生活中的常用功能。此外，K11+更備有全新的節奏閃光功能，閃光燈隨著音樂節奏創造五光十色的燈光效果；更有支援旗艦等級的7.1聲道DTS:X 3D環繞音效，戴上耳機後如同隨身帶著豪華個人劇院。

【LG K9 / K11+規格表】

機種 LG K9 LG K11+ 顏色 極光黑 極光黑 尺寸 146.3 x 73.2 x 8.2 mm 148.7 x 75.29 x 8.68 mm 重量 135g 163g 顯示器 5.0吋, HD1280 x 720 5.3吋, HD1280 x 720 處理器 MSM8909 1.3GHz Quad core MT6750V 1.5GHz Octa core 作業系統 Android 7.1.2 Android 7.1.2 SIM卡類型 Nano SIM (4G+3G) Nano SIM (4G+3G) 儲存空間 RAM-2GB/ROM-16GB RAM-3GB/ROM-32GB 擴充槽 - Micro SD Up to 32GB 擴充槽 - Micro SD Up to 2TB 通訊協定 2G： 850/900/1800/1900 MHz 3G： 850/900/2100 MHz LTE：700(B28)/850(B5)/900(B8)/1800(B3)/2100(B1)/ 2300(B40)/2600(B7)/2600(B38) 2G： 850/900/1800/1900 MHz 3G： 850/900/2100 MHz LTE：700(B28)/850(B5)/900(B8)/1800(B3)/ 2100(B1)/2300(B40)/2600(B7)/2600(B38) 傳輸介面 藍牙(Blue tooth): 4.2/A2DP USB: Type B (Micro USB 2.0) LG Bridge Wi-Fi: 802.11 b/g/n 藍牙(Blue tooth): 4.2/A2DP USB: Type B (Micro USB 2.0) LG Bridge Wi-Fi: 802.11 b/g/n 相機 主相機：800萬畫素 主相機：1300萬畫素 前相機：500萬畫素 前相機：800萬畫素 自拍感應手勢/間隔拍攝/臉部自動偵測/自拍閃光燈/低光源降噪 自拍感應手勢/間隔拍攝/臉部自動偵測/自拍閃光燈/低光源降噪/肖像模式/快速分享/美肌模式 電池 Typ. ,2,500mAh / 鋰電池 (可替換式) Typ. ,3,000mAh / 鋰電池 (不可替換式)

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2017年營收達554億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、相機光學元件、音訊與電池等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持與穿戴式裝置。LG力求提供超越傳統智慧型手機的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。