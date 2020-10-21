「與孩子度過的三天裡，只要看著他們，就會忍不住微笑。還記得第一天，一位妹妹請我陪他回家，不管我跟她聊什麼，他都說不知道，後來我也有點不耐煩了，只有短短五分鐘的路程，卻感覺走了好久好久。隔天我才得知，這個妹妹的家庭狀況很不好，其實她好喜歡我們，卻不知道該怎麼表達… …那一刻我覺得好慚愧，我應該更有耐心的！我希望這次的營隊哪怕只有一點點，都能夠帶給這些孩子一點溫暖，然後好好成長變成自己想要的模樣，也謝謝老天爺，讓我們遇到了這一群天使。」楓杏醫學青年服務團感性的回憶道。







【2020年10月21日，台北】台灣 LG 電子秉持 Life’s Good 的品牌精神，深耕社會公益，十二年間除物資捐贈外，台灣 LG 電子也透過與公益基金會合作，持續關懷偏鄉孩童。自 2017 年以「Life’s Good with HOPE 希望。傳愛」希望起飛，以企業力量贊助大學生偏鄉服務社團，組成希望團隊設計創意課程，啟發孩童們的無限可能，並邀請知名藝人擔任希望導師，年年深入偏鄉，帶領孩童擁抱愛與希望。今年更邀請充滿熱情活力與正能量的鬼鬼吳映潔擔任「希望導師」，分享自身經驗，給予孩童在築夢道路上更多勇氣與力量。



台灣 LG 電子長期投入偏鄉公益關懷，今年更希望透過愛與陪伴，讓偏鄉孩童能感受到最實際的溫暖。今年台灣 LG 電子穿過了大半個台灣，首次來到位在花蓮縣秀林鄉依山傍水、景色秀麗的銅門國小，在希望導師的鼓勵下，讓孩童們能夠看見夢想並對未來有更多想像，也帶給孩子們一個不一樣且充滿啟發的暑假。台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「 LG 投身偏鄉關懷已逾十年，因為偏鄉人口、產業外移，很多孩子的父母大多外出打工，成長的過程中孩子更渴望陪伴與關懷。我們堅持實際走訪偏鄉，才能看見偏鄉孩童的需要並給予實質幫助， LG 未來也將會持續陪伴並鼓勵孩子在築夢路上勇敢前行。」 台灣 LG 電子懷抱著希望啟發的使命感，也將會持續號召更多熱血大學生與 LG 一起走入偏鄉，用行動支持孩子勇敢實踐夢想。」



LG 希望起飛號召熱血大學生組成希望團隊 啟發孩童夢想藍圖

2020 年「Life’s Good with HOPE 希望。傳愛」- 希望起飛，每年邀請不同大學生組成希望團隊設計具有啟發性的課程內容，讓孩子們能接觸到平常課程以外的新知識、激發孩童的無限潛能。今年邀請了五組擁有不同環境背景的大學生組成希望團隊，以 STEAM 科學教育、醫學體驗、環境議題、美感教育及糧食議題為主軸前進偏鄉，陪伴孩子度過最棒的暑假時光。









「 STEAM 行動家」由明志科技大學工業設計系、佛光大學崇德青年社及台灣科技大學 APUVA 志工學生組成，至花蓮縣瑞穗鄉富源國小舉辦「 STEAM 科學營」，結合跨學科教學方法，讓學童們以機器動力與磁生電，讓偏鄉學童也能成為小小創客。「楓杏醫學青年服務團」由台北醫學大學組成並至澎湖縣馬公國中、中正國小、湖西國小及西溪國小舉辦醫學體驗營，以醫學相關課程及實驗中，激發孩子對於醫學領域的高度好奇心及認識。 「勵青社衛生醫療服務隊」由國立陽明大學學生組成，舉辦「2020 暑期南投仁愛卡度隊中正國小育樂營：小小背包客」活動至南投縣仁愛鄉中正國小服務，以地球防衛隊為作為主題，提升孩童對環境氣候議題敏感度以及了解，再以小小背包客活動體驗不同國家的文化及相處之道。「社會服務團」由國立台灣科技大學學生組成，舉辦 109 年夏令南投縣國姓鄉服務學習工作隊，藉主題式教學課程，用食物作為課程引導，延伸至社會糧食議題，讓孩子們能更珍惜自己所擁有的資源也鼓勵小朋友在探索中挑戰困難並嘗試解決問題，提升小朋友的抗壓性及主動追求新知識的渴望。



（更多希望團隊影片請至：http://www.lghope.com/2020/history.html ）



LG 希望起飛計畫攜手希望團隊一同用愛與陪伴溫暖偏鄉孩童

美麗竹屋串聯起滿滿成就感跟感動



2020 年 LG 希望起飛與希望團隊－鳴鐸教育服務團來到日治時期建校，具有百年悠久歷史的銅門國小。「鳴鐸教育服務團」是由台北市立大學學生組成，於每年寒暑假深入台灣的偏鄉角落，以實際的關懷，陪伴孩子們成長。銅門國小地處木瓜溪中段沿岸的銅門村中，隔絕了城市的喧囂，全校學生僅 47 人，大多數為太魯閣族，隨處可見太魯閣族的代表圖騰與壁畫。希望團隊鳴鐸教育服務團與太魯閣族耆老及學校老師的討論後，發想出在校內建造太魯閣族傳統家屋－竹屋的特色課程，不僅可以讓孩子們更加了解自身太魯閣族文化外，也能將最珍貴的部落傳統傳承保留給年輕一代。





在竹屋建造的過程中，小朋友跟耆老學習削竹子、整理竹片，同時也用一雙雙小手，親自將整理好的竹子遞給部落耆老，一同搭建完成美麗的竹屋，串聯起滿滿的成就感跟感動。希望團隊蔡同學更在營期結束後回憶道：「來到這裡，我們發現孩子們缺乏的不是硬體資源，而是實際的愛與陪伴。原先我們擔心孩子們會因為天氣炎熱、蚊蟲多，而不願意到戶外蓋竹屋，但當我們解釋了蓋竹屋的用意後，他們每天都問著甚麼時候要去蓋竹屋，讓我們十分感動。經由這幾天營隊緊密的相處，我們和孩子們建立了深厚的情感，在要分別的的時候，孩子們都抱著我們還哭著問我們什麼時候回來……，雖然不捨但我們也相信在未來還會再見面的。」



LG 與希望導師以實際行動為偏鄉教育付出心力

希望導師鬼鬼吳映潔散播歡樂與滿滿正能量 用愛與關懷伴孩子玩耍

LG 「Life’s Good with HOPE 希望。傳愛」-希望起飛多年來邀請知名藝人擔任希望導師，透過希望導師的個人影響力，號召更多熱血青年一起加入關懷偏鄉的行列，以實際行動為偏鄉教育付出心力，並啟發孩童們懷抱夢想並勇敢實踐，喚起社會大眾對於偏鄉關懷的重視。 2020 年 LG 希望導師邀請了同樣熱衷於公益活動，充滿活力的鬼鬼吳映潔擔任，並與 LG 一起前進偏鄉用熱情活力鼓勵可愛的孩童們。





鬼鬼吳映潔一抵達學校，就讓現場所有的師生彷彿置身演唱會現場，在舞台上帶領大家跳新歌 Go 最新舞步，原本害羞的小朋友也大聲喊著鬼鬼姐姐，立刻擄獲現場大小朋友的心！在竹屋建造的過程中，小朋友奔跑嬉鬧，鬼鬼吳映潔也化身為足球隊長，下場和孩子PK，將滿滿的愛與熱情感染了現場孩子們。



希望導師鬼鬼吳映潔與小朋友分享夢想與自身經歷

鼓勵孩童勇敢做夢 大膽築夢

「你的夢想是什麼？」在活動最後，鬼鬼吳映潔問現場的小朋友，大家立刻興奮的舉手搶答，有人想當麵包師傅、想去環遊世界，還有人想成為足球冠軍！「那你的夢想是什麼呢？」面對小朋友反問，鬼鬼吳映潔首次大膽吐露自己心中最大的夢想，是成為一個被大眾認可的唱跳歌手。出道多年，鬼鬼吳映潔坦言在追尋夢想的過程非常辛苦，不如外界想的光鮮亮麗，經歷了很多困難與挑戰。鬼鬼吳映潔勉勵孩子：「在追尋夢想的道路上，會遇上許多困難，也是因為這些困難，才使我們感受到夢想的珍貴，一定要勇敢地去嘗試、去碰撞，不要害怕，要勇敢做夢，大膽築夢。」



「如果有一天我站上 NBA 球場，我一定會邀請鬼鬼姐姐來看比賽。」小男孩害羞的說。鬼鬼吳映潔興奮地期待多年後的約定能夠實現，也親自在大家齊心協力建造完成的竹屋牆面上，彩繪了一架大大的飛機，象徵對孩子們最誠摯的祝福，希望孩子們在追尋夢想道路上無畏困難、勇敢前行，振翅高飛。

「Life’s Good with HOPE 希望。傳愛」希望起飛多年來支持無數莘莘學子，以實際的行動走入偏鄉，為這片土地再多盡一份心力。未來台灣 LG 電子也將持續與各界攜手合作，深入台灣各個角落，一同鼓舞偏鄉孩童們，讓希望起飛。





【關於 LG 電子】

LG 電子為科技及消費性產品的全球創新領導品牌，業務遍及世界各國，擁有 74,000 名多樣化員工。LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 企業解決方案公司。2019 年全球營收達 530 億美元，LG 電子為電視、洗衣機、冰箱、空調、行動裝置、電子看板及車用零組件等產品的領導製造商。LG 也以頂級 LG SIGNATURE 產品及先進的人工智慧技術ThinQ 品牌享譽盛名。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。